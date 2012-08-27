The Avengers-Iron Man Mark VII ile Iron Man hikayesi interaktif olarak cebinize geliyor

The Avengers filminin kahramanlarından olan Iron Man'in hikayesine interaktif olarak katılmak isteyen kullanıcılara hitap eden uygulama, Tony Stark'ın Mark I ile başlayan demir giysisinin nasıl Mark VII'ye kadar ulaştığınız interaktif bir şekilde aktarıyor.





Uygulamada hikayenin konuşma balonları karakterin ağzından sesli olarak aktarılırken, 15'de fazla sayfaya sahip hikayede dokunarak, ekranı sallayarak ve sürükleyerek Tony Stark'ın Mark VII giysisine giden yolda düşmanları yenerek ona eşlik etmek mümkün.





İlk ve ikinci Iron Man yapımının sountrack müziklerine de yer verilen uygulamada güvenlik sembollerini bulduğunuzda, kitabın sonundaki karakalem çalışma gibi özel dosyalara da erişme imkanınız oluyor.





Uygulama iOS ve Android için ücretsiz.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loudcrow.marvelavengers





http://itunes.apple.com/us/app/marvels-avengers-iron-man/id515559078?mt=8







