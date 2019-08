The Boys, şimdiden Amazon'un en popüler dizilerinden birisi oldu

Ayrıca Bkz.

Netflix'in en dişli rakiplerinden birisi olan, nihayet artık büyük bir hit diziye sahip. Temmuz ayının sonlarında yayınlanandizisi, kısa sürede platformun en popüler yapımlarından birisi olmayı başardı. Eleştirmenler ve genel izleyici tarafından inanılmaz olumlu yorumlar alan The Boys, şu anda IMDB üzerinde de en çok konuşulan dizi konumunda bulunuyor.The Boys'un yakaladığı müthiş başarıdan bahsedenbaşkanı Jennifer Salke,"The Boys, ilk iki haftalık süreçte tahminlerimizin de çok üzerine çıkarak inanılmaz bir popülariye ulaştı. The Boys kısa sürede Prime Video'nun en çok izlenen dizilerinden birisi oldu." şeklinde konuştu.Ünlü çizgi roman yazarıaynı adlı eserinden uyarlanan The Boys, alışılagelmiş süper kahraman hikayelerinden çok daha farklı bir yapıya sahip. The Boys'ta süper kahramanların genelliklebir hayat yaşadığı ilginç bir evrenle karşılaşıyoruz. Kahramanlar şöhretin ve gücün verdiği rahatlıkla yozlaşmış bir hayat sürüyorlar. Durum o kadar kötü ki süper kahramanların dünyayaİlk sezonu sekiz bölümden oluşan The Boys, hem çizgi romanın okurlarının hem de genel seyircinin büyük beğenisini kazanmayı başardı. İlginç evreni, karakterleri, mizahı ve müzikleriyle seyircilere yeni bir deneyim vaadeden The Boys'u hala izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz.Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.