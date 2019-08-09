The Boys, şimdiden Amazon'un en popüler dizilerinden birisi oldu

Netflix'in en dişli rakiplerinden birisi olan Amazon Prime Video, nihayet artık büyük bir hit diziye sahip. Temmuz ayının sonlarında yayınlanan The Boys dizisi, kısa sürede platformun en popüler yapımlarından birisi olmayı başardı. Eleştirmenler ve genel izleyici tarafından inanılmaz olumlu yorumlar alan The Boys, şu anda IMDB üzerinde de en çok konuşulan dizi konumunda bulunuyor.
The Boys'un yakaladığı müthiş başarıdan bahseden Amazon Stüdyoları başkanı Jennifer Salke,"The Boys, ilk iki haftalık süreçte tahminlerimizin de çok üzerine çıkarak inanılmaz bir popülariye ulaştı. The Boys kısa sürede Prime Video'nun en çok izlenen dizilerinden birisi oldu." şeklinde konuştu.
Ayrıca Bkz. "Amazon'dan bir ilginç dizi daha: Undone"
Ünlü çizgi roman yazarı Garth Ennis'in aynı adlı eserinden uyarlanan The Boys, alışılagelmiş süper kahraman hikayelerinden çok daha farklı bir yapıya sahip. The Boys'ta süper kahramanların genellikle hasta ruhlu ve sapkın bir hayat yaşadığı ilginç bir evrenle karşılaşıyoruz. Kahramanlar şöhretin ve gücün verdiği rahatlıkla yozlaşmış bir hayat sürüyorlar. Durum o kadar kötü ki süper kahramanların dünyaya faydadan çok zararları dokunuyor.
İlk sezonu sekiz bölümden oluşan The Boys, hem çizgi romanın okurlarının hem de genel seyircinin büyük beğenisini kazanmayı başardı. İlginç evreni, karakterleri, mizahı ve müzikleriyle seyircilere yeni bir deneyim vaadeden The Boys'u hala izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz.
Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.
The Boys'un yakaladığı müthiş başarıdan bahseden Amazon Stüdyoları başkanı Jennifer Salke,"The Boys, ilk iki haftalık süreçte tahminlerimizin de çok üzerine çıkarak inanılmaz bir popülariye ulaştı. The Boys kısa sürede Prime Video'nun en çok izlenen dizilerinden birisi oldu." şeklinde konuştu.
Ayrıca Bkz. "Amazon'dan bir ilginç dizi daha: Undone"
Ünlü çizgi roman yazarı Garth Ennis'in aynı adlı eserinden uyarlanan The Boys, alışılagelmiş süper kahraman hikayelerinden çok daha farklı bir yapıya sahip. The Boys'ta süper kahramanların genellikle hasta ruhlu ve sapkın bir hayat yaşadığı ilginç bir evrenle karşılaşıyoruz. Kahramanlar şöhretin ve gücün verdiği rahatlıkla yozlaşmış bir hayat sürüyorlar. Durum o kadar kötü ki süper kahramanların dünyaya faydadan çok zararları dokunuyor.
İlk sezonu sekiz bölümden oluşan The Boys, hem çizgi romanın okurlarının hem de genel seyircinin büyük beğenisini kazanmayı başardı. İlginç evreni, karakterleri, mizahı ve müzikleriyle seyircilere yeni bir deneyim vaadeden The Boys'u hala izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz.
Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.
https://www.cbr.com/amazon-the-boys-success/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Birkaç seneye Netflix kalmayacak. Her sene 500 tane Vasat ve altı yapım çıkarıyorlar. Onun yerine doğru düzgün 20-30 tane yapım olsa kalite artacak. Nitelik bakımından Amazon Originals'a yaklaşamaz bile.
Merak edenler olursa Amazonda aktif olarak ,
The Boys
Hannah
Jack Ryan
Office
House ( 3.defa izliyorum )
Dexter da bakıyordum arada ama çıkarmışlar galiba.
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