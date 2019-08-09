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The Boys, şimdiden Amazon'un en popüler dizilerinden birisi oldu

Amazon'un iki hafta önce yayınladığı The Boys, şimdiden Prime Video'nun en popüler dizilerinden birisi oldu. Büyük başarıya ulaşan dizinin ikinci sezonu da önümüzdeki yıl geliyor.
13 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
2,4b
7
13
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix'in en dişli rakiplerinden birisi olan Amazon Prime Video, nihayet artık büyük bir hit diziye sahip. Temmuz ayının sonlarında yayınlanan The Boys dizisi, kısa sürede platformun en popüler yapımlarından birisi olmayı başardı. Eleştirmenler ve genel izleyici tarafından inanılmaz olumlu yorumlar alan The Boys, şu anda IMDB üzerinde de en çok konuşulan dizi konumunda bulunuyor.

The Boys'un yakaladığı müthiş başarıdan bahseden Amazon Stüdyoları başkanı Jennifer Salke,"The Boys, ilk iki haftalık süreçte tahminlerimizin de çok üzerine çıkarak inanılmaz bir popülariye ulaştı. The Boys kısa sürede Prime Video'nun en çok izlenen dizilerinden birisi oldu." şeklinde konuştu.

Ayrıca Bkz. "Amazon'dan bir ilginç dizi daha: Undone"
Ünlü çizgi roman yazarı Garth Ennis'in aynı adlı eserinden uyarlanan The Boys, alışılagelmiş süper kahraman hikayelerinden çok daha farklı bir yapıya sahip. The Boys'ta süper kahramanların genellikle hasta ruhlu ve sapkın bir hayat yaşadığı ilginç bir evrenle karşılaşıyoruz. Kahramanlar şöhretin ve gücün verdiği rahatlıkla yozlaşmış bir hayat sürüyorlar. Durum o kadar kötü ki süper kahramanların dünyaya faydadan çok zararları dokunuyor.

İlk sezonu sekiz bölümden oluşan The Boys, hem çizgi romanın okurlarının hem de genel seyircinin büyük beğenisini kazanmayı başardı. İlginç evreni, karakterleri, mizahı ve müzikleriyle seyircilere yeni bir deneyim vaadeden The Boys'u hala izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz.

Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.

 


https://www.cbr.com/amazon-the-boys-success/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
-Lanaya- 12 sa. en beğenilen
Bundan sonra bol bol netflix fanboylari, disney fanboylari ve amazon fanboylarinin atismalarini görecez herhalde.
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GAMBIT 13 sa.
Netflix çöplerinden sonra ilaç gibi geldi müthiş dizi. Sekiz bölüm tek bir boş sahnesi yok. Karakterler, oyunculuklar, diyaloglar, çekimler, müzikler inanılmaz kaliteli. Beklentilerimin çok üzerinde çıktı son yıllarda izlediğim en iyi iş kesinlikle.
Netflix çöplerinden sonra ilaç gibi geldi müthiş dizi. Sekiz bölüm tek bir boş sahnesi yok. Karakterler, oyunculuklar, diyaloglar, çekimler, müzikler inanılmaz ...
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QuexSeeL 8 sa.
Şu dizi sayesinde LotR dizisi için olumlu düşünmeye başladım sayılır.
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kreat 9 sa.
Daha güzel bir final olabilirdi. Kaliteli ama ahım şahım bir dizi değil.
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Dürüstİnsan 10 sa.
Ben şahsen söylenildiği kadar iyi bulmadım. Beğenilmesinin asıl sebebi klasik süper kahraman yapımlarına farklı bir bakış açısı getirmelerinden kaynaklanıyor. Ama prodüksiyon kalitesi kendini belli ediyor.
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MaximillianFoe 10 sa.
Çok kaliteli bir yapım gerçekten alt anlamlarıyla beraber.
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KaleyDeskop 11 sa.
Benimde favori dizim oldu. Zaten klişe dizilerden sonra neredeyse dizi izlemeyi bırakmıştım the boys ilaç gibi geldi. Amazonu netflix kanserinden ayıran şey, şiddet ve özgünlük.. Netflix klişe satar modunda amazon ise özgün satar konumunda.
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MustafaC53 12 sa.
Super hero team dedikten sonra kapattım fragmanı.
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car_26 11 sa. MustafaC53
1-2 bölüm izleyin, süper kahraman dizisi değil pek.
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deoks 12 sa.
Netflixteki sjw manyağı mide bulandıran dizilerden gına gelmişti. Sadece bu dizi bile netflix çöplerinin toplamından daha çok keyif verdi.
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N. Chomsky 12 sa.

Birkaç seneye Netflix kalmayacak. Her sene 500 tane Vasat ve altı yapım çıkarıyorlar. Onun yerine doğru düzgün 20-30 tane yapım olsa kalite artacak. Nitelik bakımından Amazon Originals'a yaklaşamaz bile.
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__Nikolaus__ 12 sa.
Benimde hosuma gitti ama ciddi eksikleri var , güçlerini kullandıkları aksiyon sahneleri inanılmaz az.
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-Lanaya- 12 sa. en beğenilen
Bundan sonra bol bol netflix fanboylari, disney fanboylari ve amazon fanboylarinin atismalarini görecez herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +11
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__Nikolaus__ 12 sa. -Lanaya-
Amazon , Netflix in 5 de 1 i olamaz maalesef , ikisinede üyeyim. Amazonda 4-5 tane takip ettiğim dizi varsa Netflix de en az 15. İçerik olarak amazonun daha cok işi var.
Merak edenler olursa Amazonda aktif olarak ,
The Boys
Hannah
Jack Ryan
Office
House ( 3.defa izliyorum
)
Dexter da bakıyordum arada ama çıkarmışlar galiba.
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