The Defenders, The Gifted ve Star Trek: Discovery'den yeni fragmanlar

Geçtiğimiz günlerde San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da birçok heyecan verici dizi ve film görücüye çıktı. Etkinlik kapsamında tanıtılan bu diziler arasında The Defenders, The Gifted ve Star Trek: Discovery de yer alıyordu. Bu yılın en merak edilen dizileri arasında yer alan bu üç dizinin yeni fragmanları Comic-Con'da gösterildikten kısa bir süre sonra internete de yüklendi.

İlk olarak Netflix, yeni Marvel uyarlaması The Defenders için yeni bir fragman yayınladı. Daha önce bireysel dizileri ile izleyicilerin karşısına çıkan Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'i bir araya getiren The Defenders, 18 Ağustos'ta yayınlanacak. Dizi için yayınlanan bu yeni fragmanda asıl kahramanların yanı sıra Punisher ve Elektra'yı da görme şansı yakalıyoruz.

Bu yılki Comic-Con'da yeni fragmanı yayınlanan bir diğer dikkat çekici yapım da The Gifted'dı. Amerikan televizyon kanalı FOX tarafından hazırlanan dizi, X-Men dünyasında geçiyor ve çocuklarının mutant olduğunu öğrenen sıradan bir çiftin hikayesini anlatıyor.

Panelde hem The Gifted hem de diğer X-Men dizisi Legion hakkında önemli açıklamalar yapan FOX, The Gifted'ın Legion ve X-Men filmleri ile aynı evrende geçmeyeceğini açıkladı. Öte yandan Legion ise önümüzdeki sezon X-Men filmlerinin sevilen karakterlerinden birini ağırlamaya hazırlanıyor. Patrick Stewart'ın dizinin 2. sezonunda Profesör X rolü ile boy göstereceği söyleniyor.

Comic-Con'da yer alan bir diğer kanal olan CBS'de merakla beklenen yeni dizisi Star Trek: Discovery'nin ikinci fragmanını yayınladı. CBS'in dijital platformu olan CBS All Access üzerinden yayınlanacak dizi, tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serilerinden birini televizyona döndürecek.

Star Trek: Discovery, orijinal Star Trek dizisinin 10 yıl öncesinde geçecek ve Enterprise (Atılgan) yerine Discovery adlı farklı bir uzay gemisindeki mürettebatın maceralarını anlatacak. Eski Star Trek dizilerinin aksine Discovery'nin ana karakteri bir uzay gemisi kaptanı değil, geminin ikinci subayı olacak. Dizi için yayınlanan yeni fragman Discovery'nin bugüne kadar çekilen en karanlık Star Trek dizisi olabileceğini gösteriyor.