The Division 2 kısa süreliğine ücretsiz olacak

Tom Clancy’s The Divison 2 oyununu henüz alma fırsatınız olmadıysa Ubisoft size bir fırsat veriyor. 13-16 Haziran tarihleri arasında The Division 2 oyunu PC, Xbox One ve PS 4 için ücretsiz olacak.