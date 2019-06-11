The Division 2 kısa süreliğine ücretsiz olacak

Ubisoft’un kısa süre önce satışa sunduğu ve büyük beklenti içerisinde olduğu Tom Clancy’s The Divison 2 önümüzdeki 1 yıl içerisinde önemli DLC paketleri alacak. Öncesinde Ubisoft oyunu deneme sürecine sokmayı planlıyor.

Deneme fırsatı

Yapılan açıklamaya göre 13-16 Haziran tarihleri arasında The Division 2 oyunu PC, Xbox One ve PS 4 için ücretsiz olacak. Oyunu merak eden ancak henüz alma fırsatı olmayanlar böylece kısa bir süre deneme şansı elde edecekler. Sonrasında ise oyun yine ücretli hale geri dönecek. Ubisoft güncelleme paketleri öncesinde yeni oyuncuları oyuna çekmeyi ümit ediyor.

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The Division 2 oyununda oyuncular ölümcül virüs ile sarsılan dünyada Washington D.C.’yi savunmaya çalışıyor. Temmuz ayında gelecek ilk güncelleme paketinde mücadele Ulusal Hayvanat Bahçesi’ne taşınıyor. Yıl sonuna doğru gelecek ikinci pakette Pentagon oyuna dahil oluyor. 2020 yılındaki üçüncü pakette yeni bölgeler oyuna dahil edilecek.