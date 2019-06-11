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The Division 2 kısa süreliğine ücretsiz olacak

Tom Clancy’s The Divison 2 oyununu henüz alma fırsatınız olmadıysa Ubisoft size bir fırsat veriyor. 13-16 Haziran tarihleri arasında The Division 2 oyunu PC, Xbox One ve PS 4 için ücretsiz olacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubisoft’un kısa süre önce satışa sunduğu ve büyük beklenti içerisinde olduğu Tom Clancy’s The Divison 2 önümüzdeki 1 yıl içerisinde önemli DLC paketleri alacak. Öncesinde Ubisoft oyunu deneme sürecine sokmayı planlıyor.

Deneme fırsatı

Yapılan açıklamaya göre 13-16 Haziran tarihleri arasında The Division 2 oyunu PC, Xbox One ve PS 4 için ücretsiz olacak. Oyunu merak eden ancak henüz alma fırsatı olmayanlar böylece kısa bir süre deneme şansı elde edecekler. Sonrasında ise oyun yine ücretli hale geri dönecek. Ubisoft güncelleme paketleri öncesinde yeni oyuncuları oyuna çekmeyi ümit ediyor.

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The Division 2 oyununda oyuncular ölümcül virüs ile sarsılan dünyada Washington D.C.’yi savunmaya çalışıyor. Temmuz ayında gelecek ilk güncelleme paketinde mücadele Ulusal Hayvanat Bahçesi’ne taşınıyor. Yıl sonuna doğru gelecek ikinci pakette Pentagon oyuna dahil oluyor. 2020 yılındaki üçüncü pakette yeni bölgeler oyuna dahil edilecek.

 

https://venturebeat.com/2019/06/10/the-division-2-will-be-free-from-june-13-to-june-16/ Yorum Yaz
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TheNewAtilla 1 hf.
Oyun güzel. Görev tasarımları güzel. Sürekli aynı yerde aynı şeyleri yapıyorum hissi vermiyor.
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GörünmezKöy 1 hf. yeni yorumcu
Merak ettiğim oyunlardan birisiydi. Denemiş olurum
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isoxiso 1 hf. yeni yorumcu
Oyun ücretsiz olmamış ?
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agent1453 1 hf.
The division ve watch dogs oyunlarına bir türlü ısınamadım.
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ezicioyuncu 1 hf.
Bu hatayi 1 kere yaptik. Division 1 rezaletini unutmadik
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sosisvesalam 1 hf.
3 gün için indirmeye değmez.
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cimbomman 1 hf.
Desenize festival var. Bugfest.
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cemoli78 1 hf.
2020 üçüncü paket new york a geri dönüş yapacağız.
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venom.X 1 hf.
Ac gibi kütüphanede kalıcı kalsa güzel olurdu.
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