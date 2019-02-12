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The Division 2'nin açık betası ortaya çıktı

Önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan The Division 2'nin şu sıralar kapalı beta testi yapılıyor. Kapalı betayı kaçırdıysanız üzülmenize gerek yok zira Ubisoft açık bir beta da yayınlayacak.
3 ay
2,3b
1
5
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Ubisoft'un merakla beklenen yeni oyunu The Division 2 için açık bir beta yapılacağı ortaya çıktı. The Division 2'nin resmi Twitch adresinde yapılan bir canlı yayın sırasında oyunun geliştiricilerinden birisi "açık beta" sözünü ağzından kaçırararak bir süredir konuşulan durumu onaylamış oldu.

The Division 2'nin bildiğiniz gibi şu sıralar kapalı bir beta testi uygulanıyor. Bu konuyla ilgili Twitch üzerinden bazı soruları cevaplayan The Division 2 ekibi, gelen sorulardan birisine,"Evet kapalı betadaki bazı bugların ve hataların olduğunu biliyoruz. Açık betaya kadar bunlar çözülmüş olacak." şeklinde yanıt verdi.

Reddit kullanıcısı TiniestBuckle tarafından yakalanan o anları aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.


Ubisoft, 2016 yılında çıkan The Division oyunu için de kapalı ve açık olmak üzere şekilde iki beta testi uygulamıştı. Bu anlamda The Division 2'nin de açık bir betasının yayınlanacağı bir süredir bekleniyordu. Beta denemeleri geliştirici stüdyo için resmi çıkıştan önce bugları temizleme ve serverları test etme konusunda epey yardımcı oluyor.

Açık betanın tam olarak ne zaman yayınlanacağı şu an için belli değil. Önümüzdeki günlerde tarihlerin açıklanması bekleniyor. The Division 2, 15 Mart 2019'da Uplay ve Epic Games Store platformları üzerinden piyasaya sürülecek.
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Deswaaa 3 ay
Beta çıksa nolucak private beta çekim dedim 45 gb gördüm iptal ettim
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Omisis046 3 ay
Çıkmadı mı olum şu oyun hala?
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takami59 3 ay
ilk oyunu aşağı yukarı 800 saat severek oynadım. ikinci oyunun betasını yaklaşık 10 saat kadar oynadım. içerik olarak yorum yapmak istemiyorum ama grafik ve performans konusunda benim pek hoşuma gitmedi. evet henüz beta ama 15 mart a kadar grafikte değişiklik olacağını düşünmüyorum. parformans açısından ilerleyen zamanlarda arttırmalar elbet olur. kısaca i7 6700k işlemcim ve rx480 8gb ekran kartım var. 1080p low ayarlarda yaklaşık 130 civarı fps görüyorum. ultra ayarlarda yaklaşık 30fps. tabi bu mekana göre değişiyor fakar aradaki fps kaybına değecek bir görüntü göremiyorum. yani low ayarlarda da ultra ayarlarda da görüntü hemen hemen aynı. belki ben beklentimi yükseklerde tuttum ama div1 in ilk e3 gösteriminde yayınladıkları videoya az da olsa yakın birşey beklemiştim. saygılar...
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zaomss 3 ay
İlk oyunun aynısı pek bir kaybınız yok
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Manhunt Three 3 ay
Alfa ve özel betada deneyimleri olan birisi olarak sadece şu örneğim ile ilk oyundan daha iyi olup olmadığını anlayabilirsiniz; 2.oyunda ilk levelden itibaren loot ve itemlerin çeşitleri ve özellikleri yani karakter özelleştirmeleri, ilk oyunda oyun sonundaydı...
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