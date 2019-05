The Division 2'nin açık betası ortaya çıktı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Ubisoft'un merakla beklenen yeni oyunu The Division 2 için açık bir beta yapılacağı ortaya çıktı. The Division 2'nin resmi Twitch adresinde yapılan bir canlı yayın sırasında oyunun geliştiricilerinden birisi "açık beta" sözünü ağzından kaçırararak bir süredir konuşulan durumu onaylamış oldu.The Division 2'nin bildiğiniz gibi şu sıralar kapalı bir beta testi uygulanıyor. Bu konuyla ilgili Twitch üzerinden bazı soruları cevaplayan The Division 2 ekibi, gelen sorulardan birisine,"Evet kapalı betadaki bazı bugların ve hataların olduğunu biliyoruz. Açık betaya kadar bunlar çözülmüş olacak." şeklinde yanıt verdi.Reddit kullanıcısı TiniestBuckle tarafından yakalanan o anları aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.Ubisoft, 2016 yılında çıkan The Division oyunu için de kapalı ve açık olmak üzere şekilde iki beta testi uygulamıştı. Bu anlamda The Division 2'nin de açık bir betasının yayınlanacağı bir süredir bekleniyordu. Beta denemeleri geliştirici stüdyo için resmi çıkıştan önce bugları temizleme ve serverları test etme konusunda epey yardımcı oluyor.Açık betanın tam olarak ne zaman yayınlanacağı şu an için belli değil. Önümüzdeki günlerde tarihlerin açıklanması bekleniyor. The Division 2, 15 Mart 2019'da Uplay ve Epic Games Store platformları üzerinden piyasaya sürülecek.