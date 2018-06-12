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The Division 2 sinematik fragmanı yayınlandı, Beta kayıtları başladı

İlk oyunuyla tartışmalara sebep olan The Division’un devam oyunu olacak Division 2’nin sinematik fragmanı E3 2018'de gösterildi. Tom Clancy’s The Division 2 yeni fragmanı:
11 ay
1,8b
1
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ubisoft, E3 2018 basın konferansı esnasında Tom Clancy’s The Division 2 için sinematik bir fragman yayınladı ve oyunun sekiz kişilik raid'lere sahip olacağını duyurdu.
Ayrıca Tom Clancy’s The Division 2 çıktıktan sonra gelecek görevler, haritalar ve modlar ücretsiz olarak sunulacak. Ancak daha fazla içerik isteyen kişiler opsiyonel olarak bulunacak season pass'i satın alabilecek. The Division 2, Washington DC'de geçecek.
Tom Clancy’s The Division 2, 15 Mart 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. 2019 yılında üç adet ücretsiz DLC de yayınlanacak. Betaya oyunun resmi websitesi üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

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