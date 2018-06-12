The Division 2 sinematik fragmanı yayınlandı, Beta kayıtları başladı

Ubisoft, E3 2018 basın konferansı esnasında Tom Clancy’s The Division 2 için sinematik bir fragman yayınladı ve oyunun sekiz kişilik raid'lere sahip olacağını duyurdu.

Ayrıca Tom Clancy’s The Division 2 çıktıktan sonra gelecek görevler, haritalar ve modlar ücretsiz olarak sunulacak. Ancak daha fazla içerik isteyen kişiler opsiyonel olarak bulunacak season pass'i satın alabilecek. The Division 2, Washington DC'de geçecek.

15 Mart 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. 2019 yılında üç adet ücretsiz DLC de yayınlanacak. Betaya oyunun Tom Clancy’s The Division 2,PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. 2019 yılında üç adet ücretsiz DLC de yayınlanacak. Betaya oyunun resmi websitesi üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.