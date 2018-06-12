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Macera Antik Yunan’a taşınıyor: Assassin's Creed: Odyssey tanıtıldı

Ubisoft, durağan geçen E3 2018 konferansının sonunda Assassin's Creed: Odyssey’i sergiledi. Antik Yunan’da geçecek oyunda bu defa ana karakter olarak iki seçeneğimiz bulunacak. Oynanış görüntüleri:
11 ay
2,3b
1
15
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ubisoft, durağan geçen E3 2018 konferansının sonunda Assassin's Creed: Odyssey’i sergiledi. Antik Yunan’da geçecek oyunda bu defa ana karakter olarak iki seçeneğimiz bulunacak.


Assassin's Creed: Odyssey, serinin önceki oyunundaki RPG temasını daha da öteye taşıyor. Seçimler, hikâyeyi tamamen etkiliyor. Oyunun başında ana karakter olarak biri erkek biri kadın olarak iki seçeneğimiz bulunuyor. Erkek karakterimizin adı Alexios, kadın karakterimizin adı ise Kassandra.

Oynanış videosunda gösterilen kalabalık kara savaşları bir hayli etkileyici duruyor. 300 kişiye varan savaşlara dalıp düşmanları süpürmeye çalışacağız.

Assassin’s Creed: Odyssey, 5 Ekim tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Oyun, Uplay’de 209 TL fiyat etiketi ile ön satışa sunuldu.

Assassin's Creed: Odyssey oynanış görüntüleri:

 

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TheMarjinaLs 11 ay
Oyunun sadece adı Asssasin's Creed . Geri kalan bir film vardı adını unuttum , sanırım '' Clash of Titans '' diye geçiyordu. O oyunun UBISOFT imzalı olanı
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Deathcallsdeath 11 ay
İyi tamam RPG gibi güzel gözüküyor ama neden bu oyunun adı Assasins Creed? Yeni IP olarak sunsalar şunları ne olurdu? Başka isimle çıksa bence %100 daha çok ilgi çekerdi.
Ne tırmanma var ne atlayıp zıplama var ne anladım ben bu Assasins Creed'den?
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Question-X 11 ay
2018 Game of the Year olması muhtemel , DX12 kullanması grafik kalitesi ve optimizasyona olumlu yansıycaktır.
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Sliskelion 11 ay
İsmi AC olmasa daha iyi etki yaratırlar.
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aLdacTrack 11 ay
AC Origins daha benim almayı düşündüğüm oyunlar arasındayken adamlar yeni oyun duyurdu yav
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Mr light 11 ay
Origins kaliteliydi bunun da kötü olacağını düşünmüyorum.
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hacı.basat 11 ay
Darmadağın ettiler ama kurtarma imkanı halen olan bir seri, tabiiki bunu ubisoft yapamaz, seriye kıymet veren yeni yapımcılar bulmaları lazım.
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mavizamanda 11 ay
Oyunun kötü olacağını düşünmüyorum ama Orjins çıkalı 1 sene bile olmadı. Orjins Mısır ve çevre coğrafyasını ek paketlerle çoğaltabilirdi. Bu kapital anlayış herşeyi çabuk tüketiyor, anlamsızlaştırıyor. En az 3 sene ara vermeliydiki Odyssey'in anlamı, tadı, uzun kalıcılığı olsun.
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FRAPS_TR 11 ay
Hersene bir oyun çıkartıyorlar , pes fifa gibi oldu bu seri. Birşey tutunca illa bokunu çıkartacaklar.
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Grand_Alexander 11 ay
tarihi olmayan günümüz hikayesini sürdürmek için daldan dala atlıyor ubi ama açıkçası bir seri görünümünü çoktan yitirdi Black Flag ve sonrasındaki Sage kavramı ve onu sürdürme çabası iyice komple bir hikaye görünümünü yitirtti oyuna...
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warchief46 11 ay Grand_Alexander
Kesinlikle katılıyorum. Bu sage meselesi ve de piece of eden'ların sayısının bu kadar çok olması hikayeyi çok dallandırıp budaklandırdı. Önceki hikaye güneş patlamasını önlemekti. Şimdi böyle bütünsel bir hikaye yok.
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