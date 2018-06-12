Macera Antik Yunan’a taşınıyor: Assassin's Creed: Odyssey tanıtıldı

Ubisoft, durağan geçen E3 2018 konferansının sonunda Assassin's Creed: Odyssey’i sergiledi. Antik Yunan’da geçecek oyunda bu defa ana karakter olarak iki seçeneğimiz bulunacak.





Assassin's Creed: Odyssey, serinin önceki oyunundaki RPG temasını daha da öteye taşıyor. Seçimler, hikâyeyi tamamen etkiliyor. Oyunun başında ana karakter olarak biri erkek biri kadın olarak iki seçeneğimiz bulunuyor. Erkek karakterimizin adı Alexios, kadın karakterimizin adı ise Kassandra.

Oynanış videosunda gösterilen kalabalık kara savaşları bir hayli etkileyici duruyor. 300 kişiye varan savaşlara dalıp düşmanları süpürmeye çalışacağız.

Assassin’s Creed: Odyssey, 5 Ekim tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Oyun, Uplay’de 209 TL fiyat etiketi ile ön satışa sunuldu.

Assassin's Creed: Odyssey oynanış görüntüleri: