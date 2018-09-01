The Predator filmi için yeni fragman yayımlandı

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Bilim-kurgu, aksiyon ve korku türlerini başarıyla harmanlayan Predator (Av) serisi beyaz perdeye geri dönüyor. Seriyi yeniden canlandırması umulan The Predator, önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak. Yeni Predator filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren 20th Century Fox, film için son bir fragman daha yayımladı.

Kiss Kiss Bang Bang ve Iron Man 3 gibi filmler ile tanınan Shane Black'in yönetmenliğini üstlendiği The Predator; evrendeki en ölümcül avcılar olan yaratıkların ufak bir çocuğun hatası yüzünden Dünya'ya dönmesiyle başlıyor ve bir grup eski askerin bu yaratıkları durdurmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

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Yeni Predator filminin başrollerinde Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Jake Busey ve Yvonne Strahovski yer alıyor. Yeni Predator filminin başrollerinde Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Jake Busey ve Yvonne Strahovski yer alıyor.

The Predator, 14 Eylül'de vizyona girecek.