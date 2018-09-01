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The Predator filmi için yeni fragman yayımlandı

Önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak The Predator filmi için yeni bir fragman yayımlandı. Film, korku sinemasının en sevilen serilerinden birini yeniden canlandırmayı amaçlıyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
5,3b
1
22
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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The Predator filmi için yeni fragman yayımlandı
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Bilim-kurgu, aksiyon ve korku türlerini başarıyla harmanlayan Predator (Av) serisi beyaz perdeye geri dönüyor. Seriyi yeniden canlandırması umulan The Predator, önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak. Yeni Predator filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren 20th Century Fox, film için son bir fragman daha yayımladı.
Kiss Kiss Bang Bang ve Iron Man 3 gibi filmler ile tanınan Shane Black'in yönetmenliğini üstlendiği The Predator; evrendeki en ölümcül avcılar olan yaratıkların ufak bir çocuğun hatası yüzünden Dünya'ya dönmesiyle başlıyor ve bir grup eski askerin bu yaratıkları durdurmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Ayrıca Bkz. "Facebook orijinal dizisi Sorry for Your Loss'un ilk fragmanı yayımlandı"
Yeni Predator filminin başrollerinde Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Jake Busey ve Yvonne Strahovski yer alıyor.
The Predator, 14 Eylül'de vizyona girecek.
 

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WB 9 ay en beğenilen
Fragmani zor bitirdim, tamamen maddi amacla uretilmis 3. sinif bol efektli siradan bir film izlenimi veriyor..
Yanıtla +14
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X kare 9 ay
Shane black gibi bir adam ilk filme nasıl ihanet eder anlamak mümkün değil,dinleri imanları para olmuş.
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al-ozaria 9 ay
"O eski halimden eser yok şimdi..."
Önce Alien serisinin adını batırdılar, sonrada Predator. İlk filmlerini hatılarım, ikisi de buram buram orjinallik ve KALİTE kokuyordu... Heleki Alien. Şimdi K'si kalmadı.
"O eski halimden eser yok şimdi..."Önce Alien serisinin adını batırdılar, sonrada Predator. İlk filmlerini hatılarım, ikisi de buram buram orjinallik ve KAL...
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obili 8 ay
Eski filmleri kendi dönemlerinde izlemiş ve beğenmiş benim yaş kategorim izleyicinin neden yeni filmlere ısınamadığımızı hep düşünürüm. Ya çok film izlemekten biz film manyağı olduk da küçük dozlar bizi kesmiyor ya da cgi manyağı yapılan yeni filmlerin gerçeklikten uzak hissettirişi bizleri irite ediyor. T2'yi sinemada izlerken aldığım hazzı özledim. Dead Poets Society gibi sinemadan çıkarken insanın hayata bakışını değiştirecek filmleri özledim. Kan Sporu'nu izlerken yanımdaki (benden 1-2 yaş küçük) gencin heyecandan ellerini çırpıp garip sesler çıkartarak beni dumur etmesini bile özledim. İhtiyarladık anasını satayım
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Mr. Cheritto 8 ay obili
obili

Eski filmleri kendi dönemlerinde izlemiş ve beğenmiş benim yaş kategorim izleyicinin neden yeni filmlere ısınamadığımızı hep düşünürüm. Ya çok film izlemekten biz film manyağı olduk da küçük dozlar bizi kesmiyor ya da cgi manyağı yapılan yeni filmlerin gerçeklikten uzak hissettirişi bizleri irite ediyor. T2'yi sinemada izlerken aldığım hazzı özledim. Dead Poets Society gibi sinemadan çıkarken insanın hayata bakışını değiştirecek filmleri özledim. Kan Sporu'nu izlerken yanımdaki (benden 1-2 yaş küçük) gencin heyecandan ellerini çırpıp garip sesler çıkartarak beni dumur etmesini bile özledim. İhtiyarladık anasını satayım


Eski filmler de güzeldi ama 90 lı yılların ucuzluğu daha bir güzeldi

Son bir ayda ekmeğe iki kez zam geldi ürünlere kat kat fazla. İnsanlar (gençler) artık ekmek derdinde


Not: Eski rahat hayatı çok özledim


Edit: Özellikle 90 lı yılları
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koyunsavar 9 ay
Aslında rambo biraz zorlasa silahsız olarak bu hayvan uzaylı karışımı yaratığı döver.
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MERNEPTAH 9 ay koyunsavar
Dövermi
kardeş ne diyon sen
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Executor Arhentir 9 ay
tırt
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al-ozaria 9 ay
"O eski halimden eser yok şimdi..."
Önce Alien serisinin adını batırdılar, sonrada Predator. İlk filmlerini hatılarım, ikisi de buram buram orjinallik ve KALİTE kokuyordu... Heleki Alien. Şimdi K'si kalmadı.
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X kare 9 ay
Shane black gibi bir adam ilk filme nasıl ihanet eder anlamak mümkün değil,dinleri imanları para olmuş.
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Sharparrow 9 ay
Teknoloji sitesi misiniz? Film mi? Eksen kayması böyle bir şey olsa gerek
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darkaura 9 ay
B--
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WB 9 ay en beğenilen
Fragmani zor bitirdim, tamamen maddi amacla uretilmis 3. sinif bol efektli siradan bir film izlenimi veriyor..
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selahattın ısık 9 ay
Karakter solid yapidan profilini degistiremeden liquid yapiya gecse gunumuzle daha iyi bagdaslastirilabilirdi.
Hala eski yapi boraz daha iyi silahlar baydi..
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