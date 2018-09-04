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Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihi belli oldu

Haziran ayında HBO'dan pilot bölüm için resmi onayı alan yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihi belli oldu. The Long Night olarak anılan dizinin senaristliğini Jane Goldman üstleniyor.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihi belli oldu
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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, önümüzdeki yıl yayımlanacak sekizinci sezonu ile ekranlara veda edecek. Ancak George R.R. Martin'in yarattığı Westeros dünyası, spin-off diziler ile ekranlardaki yolculuğunu sürdürecek. Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO, aynı evrende geçen yeni dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor. 
Geçtiğimiz yıl Game of Thrones evreninde geçen beş spin-off dizisi üzerinde çalıştıklarını açıklayan HBO, haziran ayında bu projelerden birine pilot bölüm için resmi onayı verdiğini duyurmuştu. Senaryoları kaleme alınan ve HBO'ya sunulan beş proje arasından kanaldan resmi onayı alan Jane Goldman'in George R.R. Martin ile hazırladığı The Long Night oldu.
Kick-Ass, X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past ve Kingsman: The Secret Service gibi başarılı filmlerin senaristi olan Jane Goldman'ın senaryosunu kaleme aldığı The Long Night; Game of Thrones'ta anlatılan olayların binlerce yıl öncesinde geçecek. 
George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisi için yarattığı kapsamlı mitolojiden esinlenecek dizi; Kahramanlar Çağı'nda altın dönemini yaşayan dünyanın yavaş yavaş karanlığa gömülmesini anlatacak. Dizide Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye işlenecek. 
2020 yılında, yani Game of Thrones'un finalinden bir yıl sonra yayımlanmaya başlaması beklenen The Long Night'ın çekim tarihi belli oldu. Geeks Worldwide'ın haberine göre Game of Thrones spin-off'unun çekimlerine önümüzdeki yılın şubat ayında başlanacak. Game of Thrones gibi The Long Night'ın çekimleri de Kuzey İrlanda'daki Titanic Studios'da gerçekleşecek. 
Şubat ayında çekimlere başlanacak olması, pilot bölümünü kimin yöneteceği ve oyuncu kadrosu gibi detayların çok yakında belli olacağını gösteriyor.

https://thegww.com/hbos-game-of-thrones-prequel-series-the-long-night-eyes-february-start-in-belfast/ Yorum Yaz
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Eeltorm 8 ay en beğenilen
Soldan ikinci Nicolas Cage'e benziyor.
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muallim_emre 8 ay
Ömrümüz şu diziyi beklemekle geçiyor.
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aycibin 8 ay
ben sevdim izlerim.children of forest,ilk insanlarla olan savaşı kaybederken insanları püskürtmek için white walkers'ı doğurmuştu.bu da sanırım bu evrenin ilk zamanlarına denk geliyor.oralardan da iyi malzeme çıkar.
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Cihat_, 8 ay
2 yıl beklemek nedir insafsızlar
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cinemaker 8 ay
Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.
Geçti istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni,
Gelme, artık neye yarar?
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Cenko17 8 ay cinemaker
Kardeş ne iciyon sen bize de gönder

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Eeltorm 8 ay en beğenilen
Soldan ikinci Nicolas Cage'e benziyor.
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elLbufFer 8 ay Eeltorm



sabah sabah ne güldürdün
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