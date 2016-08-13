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The X-Files yeni sezonu ile ekranla geri dönebilir

Bu yılın başında yayınlanan 10.sezonu ile uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen The X-Files, ekrandaki yolculuğuna devam edebilir. Yeni bir sezon için görüşmelere başlandığı açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan The X-Files, 14 yıllık aranın ardından ekranlara geri döndü. Dizinin altın bölümden oluşan 10.sezonu, bu yılın başında başında yayınlandı ve izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Dizinin gördüğü bu yoğun ilgi, diziyi yayınlayan Amerikan televizyon kanalı FOX'u da harekete geçirdi.
Bu mini sezon için orijinal ekibi bir araya toplamayı başaran FOX, sevilen diziyi bundan sonra da devam ettirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında konu hakkında konuşan FOX Entertainment başkanı David Madden, yeni bir The X-Files sezonu çekmek için görüşmelere devam ettiklerini açıkladı. Dizinin yaratıcısı olan Chris Carter ve dizinin yıldızları olan David Duchovny ve Gillian Anderson ile anlaşıldığı taktirde The X-Files ekrandaki yolculuğuna devam edecek.
Geçtiğimiz sezon aslında 6 bölümden fazla çekmek istediklerini ancak dizinin yıldızlarının sadece bu kadar bölüm için uygun olduğunu belirten Madden, olası bir yeni sezonun da az sayıda bölüme sahip olacağını ifade etti. Madden'a göre hala görüşme aşamasında olan bu 11.sezon, 8 veya 10 bölüm olabilir.

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profecco 3 yıl en beğenilen
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Alpha Centauri 2 yıl
harika
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ekostros 2 yıl
Yeni sezondaki inanılması güç aşırı vasat bölümler gibi olucaksa dönmesin, yazık ediyorlar efsanenin namına Bir x-files fanı olarak yeni sezon bölümleri beni şoka sokmuştu "nasıl bu kadar kötü olabilir, bunu nasıl başarmışlar" diye diye şoklar içinde izlemiştim.
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halitozbasli 3 yıl
Çok sevdiğim bir diziydi. Umarım devam eder.
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Jack! 3 yıl
Gerçek orada bir yerde.
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MessiTugi 3 yıl
6 bölümlük mini seri hiç iyi değildi. İlk bölüm ve son bölüm haricinde ana konuyala alakasız bölümler izlemiştik. 6 bölüm çekiyorsun, bi zahmet 6'sını da ana konuyla alakalı yap dimi?
Şimdi 8-10 bölümden söz ediliyor, zayıf bölüm sayısını giderek artıracaklar
umarı böyle olmaz. 20-24 bölüm arası olan eski seride de elbette böyle zayıf bölümler vardı ama bölüm sayısına ve sezonuna oranla çok azdı. Yeni seride 6 bölümün en az 3'ü son derece zayıf bölümlerden oluşuyordu.
Gerçi ne kadar zayıf ve saçma bölümler olursa olsun yine de izleyeceğim gerçeğini değiştirmiyor.
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sis651 3 yıl
He düzgün şeyler izleyelim biraz...
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blacck4434 3 yıl
Gelsin ya.
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MALTHAEL 3 yıl
Gelmesin .
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profecco 3 yıl en beğenilen
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