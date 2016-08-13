The X-Files yeni sezonu ile ekranla geri dönebilir

Televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan The X-Files, 14 yıllık aranın ardından ekranlara geri döndü. Dizinin altın bölümden oluşan 10.sezonu, bu yılın başında başında yayınlandı ve izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Dizinin gördüğü bu yoğun ilgi, diziyi yayınlayan Amerikan televizyon kanalı FOX'u da harekete geçirdi.

Bu mini sezon için orijinal ekibi bir araya toplamayı başaran FOX, sevilen diziyi bundan sonra da devam ettirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında konu hakkında konuşan FOX Entertainment başkanı David Madden, yeni bir The X-Files sezonu çekmek için görüşmelere devam ettiklerini açıkladı. Dizinin yaratıcısı olan Chris Carter ve dizinin yıldızları olan David Duchovny ve Gillian Anderson ile anlaşıldığı taktirde The X-Files ekrandaki yolculuğuna devam edecek.

Geçtiğimiz sezon aslında 6 bölümden fazla çekmek istediklerini ancak dizinin yıldızlarının sadece bu kadar bölüm için uygun olduğunu belirten Madden, olası bir yeni sezonun da az sayıda bölüme sahip olacağını ifade etti. Madden'a göre hala görüşme aşamasında olan bu 11.sezon, 8 veya 10 bölüm olabilir.