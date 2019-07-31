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The Irishman: Al Pacino ve Robert De Niro'lu Netflix filminden ilk fragman

Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi ünlü aktörlerin rol aldığı Martin Scorsese imzalı The Irishman, çok yakında izleyicilerle buluşacak. Filmin ilk fragmanı bugün paylaşıldı.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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14
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix'in uzun bir süredir merakla beklenen yeni filmi The Irishman için ilk fragman nihayet paylaşıldı. Hollywood'un efsanevi aktörlerini bir araya getiren film, yayınlanan ilk görüntülerde oldukça etkileyici görünüyor.


The Irishman'de yıldızlar topluluğu diyebileceğimiz inanılmaz bir ekip var. Oskar ödüllü aktörler Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci filmin başrollerinde yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise yine Hollywood'un efsanevi isimlerinden olan Martin Scorsese oturuyor.

Netflix'in The Irishman'in konusuyla ilgili paylaştığı tanıtım yazısı şöyle:

"Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin rol aldığı Martin Scorsese imzalı THE IRISHMAN'de, 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'daki organize suç dünyası, gazi, dolandırıcı ve 20. yüzyılın en azılı isimlerinin yanında çalışmış bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran'ın gözünden anlatılıyor. Onlarca yıllık bir süreci anlatan film, Amerikan tarihindeki çözülememiş en büyük gizemlerden biri olan efsanevi sendika başkanı Jimmy Hoffa'nın ortadan kaybolma hikâyesini ele alıyor. THE IRISHMAN, izleyicileri organize suç dünyasının gizli koridorlarında, bu dünyanın nasıl işlediğini, rekabetleri ve ana akım politikayla bağlantılarını gözler önüne seren muazzam bir yolculuğa çıkarıyor."

Robert De Niro ve Al Pacino'nun filmde canlandırdıkları karakterler kendilerinden yaklaşık 15-20 yaş daha genç. Netflix bunun için De Niro - Al Pacino ikilisinin yüzlerini CGI ile gençleştirmiş. Fragmanda bu durum biraz kendisini belli ediyor diyebiliriz.

The Irishman, ilk kez 27 Eylül'de New York Film Festivali'nde gösterilecek. Filmin bundan kısa bir süre sonra, sonbahar ayları içerisinde Netflix'te de yayınlanması bekleniyor. Netflix'in The Irishman filmiyle gelecek yılın Oskar Akademi Ödülleri'ne damgasını vuracağı tahmin ediliyor. 

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