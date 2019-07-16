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Thor 4 filmi için hazırlıklar resmen başladı

Marvel Stüdyoları, yeni Thor filmi için hazırlıklara resmen başladı. Thor: Ragnarok'un sevilen yönetmeni Taika Waititi yeni filmi hazırlayan isim olacak.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel Sinematik Evreni'nin Avengers: Endgame sonrası için planları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Comic-Con'un hemen öncesinde yeni Thor filmi için ilk bilgiler ortaya çıktı. The Hollywood Reporter tarafından bugün yapılan habere göre Marvel Stüdyoları, Thor 4 filminin hazırlıklarına resmen başladı.

Marvel yeni Thor filminin yönetmeniyle de anlaşma sağlamış. Thor: Ragnarok'un sevilen yönetmeni Taika Waititi, Thor 4 için resmen geri dönüyor. Chris Hemsworth da elbette yine başrolde yer alacak. Filmin konusu veya vizyon tarihiyle ilgili ise şu an için herhangi bir bilgimiz yok. Ancak önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Comic-Con etkinliğinde yeni detaylar paylaşılabilir.

Thor 4 hazırlıklarının başlamasıyla birlikte Taika Waititi'nin üzerinde çalıştığı Akira live action filminden de bir erteleme haberi geldi. Variety'nin haberine göre Waititi, Thor 4'e yoğunlaşmak için Akira projesini bir süre rafa kaldırma kararı almış. Akira'nın Mayıs 2021'de vizyona girmesi bekleniyordu. Şimdiyse projenin en azından birkaç yıl erteleneceği düşünülüyor.

Thor serisi bildiğiniz gibi her yeni filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başarmıştı. Özellikle de Thor: Ragnarok filmi hem eleştirel anlamda hem de gişe performansıyla Marvel'ın en başarılı filmlerinden birisi oldu. Taika Waititi'nin de dönmesiyle birlikte Thor 4'ten de beklentiler epey yüksek. Bakalım yeni film ne zaman vizyona girecek.

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/taika-waititi-direct-thor-4-1224464 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
khaos 19 dk.
Çakma/zorlama captain marvel'den sonra ilaç gibi gelecektir.
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çürükdiş 1 sa.
Thor: Göbek Çağı😂
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Dr.Danger 1 sa.
Marvel ne zaman ara verecek acaba end game izleyeceğim son filmleri olucak galiba.
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