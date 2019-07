Thor 4 filmi için hazırlıklar resmen başladı

Marvel Sinematik Evreni'ninsonrası için planları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Comic-Con'un hemen öncesinde yeni Thor filmi için ilk bilgiler ortaya çıktı. The Hollywood Reporter tarafından bugün yapılan habere göre, Thor 4 filminin hazırlıklarına resmen başladı.Marvel yeni Thor filminin yönetmeniyle de anlaşma sağlamış. Thor: Ragnarok'un sevilen yönetmeni, Thor 4 için resmen geri dönüyor. Chris Hemsworth da elbette yine başrolde yer alacak. Filmin konusu veya vizyon tarihiyle ilgili ise şu an için herhangi bir bilgimiz yok. Ancak önümüzdeki günlerde düzenlenecek olanetkinliğinde yeni detaylar paylaşılabilir.Thor 4 hazırlıklarının başlamasıyla birlikte Taika Waititi'nin üzerinde çalıştığılive action filminden de bir erteleme haberi geldi. Variety'nin haberine göre Waititi, Thor 4'e yoğunlaşmak için Akira projesini bir süre rafa kaldırma kararı almış. Akira'nın Mayıs 2021'de vizyona girmesi bekleniyordu. Şimdiyse projenin en azından birkaç yıl erteleneceği düşünülüyor.Thor serisi bildiğiniz gibi her yeni filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başarmıştı. Özellikle de Thor: Ragnarok filmi hem eleştirel anlamda hem de gişe performansıyla Marvel'ın en başarılı filmlerinden birisi oldu. Taika Waititi'nin de dönmesiyle birlikte Thor 4'ten de beklentiler epey yüksek. Bakalım yeni film ne zaman vizyona girecek.