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Tik Tok geliştiricisine ABD’de 5.7 milyon dolar ceza

Büyük bir popülarite kazanan Tik Tok uygulaması büyükler kadar küçüklerin de ilgisini çekiyor. Bununla birlikte 13 yaşından küçüklerin uygulamayı ebeveyn kontrolünde kullanması gerekiyor.
2 ay
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9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde internette çocuk kullanıcıların verilerinin elde edilmesi ve saklanması öne çıkmaya başladı. Bununla ilgili şikayetler takip ediliyor ve soruşturma açılıyor. ABD’de bununla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ABD affetmedi

Geçtiğimiz günlerde 1 milyar indirme rakamını geride bırakan popüler sosyal ağ Tik Tok, çocuk kullanıcılarla ilgili gerekli tedbirleri alamadığı gerekçesiyle ABD’de 5.7 milyon dolar tazminat cezasına çarptırıldı.

Soruşturma Federal Ticaret Komisyonu – FTC’nin çocuk kullanıcılarla ilgilenen bölümü COPPA, 2017 yılında 13 yaş altı kullanıcılara yönelik olarak o dönem Musical.ly uygulamasının geliştiricisine soruşturma açmıştı.

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Musical.ly uygulamasının kullanıcı verileri toplarken farkında olmasına rağmen 13 yaş altındaki kullanıcılara yönelik olarak ebeveyn kontrolü tedbiri alması gerekmesine rağmen almadığı ve bununla ilgili yaklaşık 300 aileden şikâyet geldiği ifade ediliyor. Olaylar 2016 sonlarında gerçekleşmiş.

Musical.ly o dönem bu şikayetleri belirli bir ölçüde değerlendirmiş ve bazı hesapları kapatmış. Bununla birlikte genel anlamda 13 yaş altı kullanıcıların tamamen ebeveyn kontrolü altına girmesi için bir tedbir almadığı ve çocuk kullanıcılardan ebeveynlerin izni olmaksızın veri topladığı tespit edilmiş. Ayrıca ebeveynlerin talebine rağmen çocuk kullanıcıların verilerini silmemiş.

Musical.ly sonrasında bilindiği üzere Aralık 2017 tarihinde ByteDance tarafından satın alınmış ve Tik Tok uygulaması ile birleştirilmişti. Bununla birlikte soruşturma doğrudan Musical.ly ile devam etti. Sonuçta Musical.ly cezayı ödemeyi kabul etti. Bunun yanında Tik Tok uygulaması da daha iyi kullanıcı kontrolü için geçtiğimiz günlerde belirli adımlar atmıştı.

 

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Portraitclub 2 ay en beğenilen
Hayatımda gördüğüm en anlamsız saçma bir uygulama. Çocukların ilgisini çekmesini anlıyorum. Ama yetişkin insanların buna ilgi göstermesi saçmalık hiç mi hayatınızda başka şeylere ayıracak zamanınız yok?
Hayatımda gördüğüm en anlamsız saçma bir uygulama. Çocukların ilgisini çekmesini anlıyorum. Ama yetişkin insanların buna ilgi göstermesi saçmalık hiç mi hayatın...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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FRAPS_TR 2 ay
Gerizekalı insanlar için yapılan uygulama.
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arekamint 2 ay
bir batsa da kurtulsak
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deadly.gun 2 ay
İyi olmuş, umarım ceza almaya devam ederler.
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scorpion20 2 ay
bizde keselim ceza, para gelsin memlekete
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Dersmail53 2 ay
Darısı YouTube'un başına
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Bloodin 2 ay
Tek kelime: Maymunluk
Tik Tok'a video çekmek başka bir şey değil, tamamen maymunluk...
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interwap 2 ay
Adam dünyanın öbür ucuna ceza kesebiliyor. Neden? Hepsi bir yerden Amerikan ürünlerine bağlı ve en büyük pazar Amerika.
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FRAPS_TR 2 ay
Gerizekalı insanlar için yapılan uygulama.
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Portraitclub 2 ay en beğenilen
Hayatımda gördüğüm en anlamsız saçma bir uygulama. Çocukların ilgisini çekmesini anlıyorum. Ama yetişkin insanların buna ilgi göstermesi saçmalık hiç mi hayatınızda başka şeylere ayıracak zamanınız yok?
1 Yanıt Yanıtla +24
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danlabilic 2 ay Portraitclub
ilgi çekmek için yapmıcakları şey yok
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