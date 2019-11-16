TikTok 1.5 milyar indirmeyi geride bıraktı

Son günlerin en popüler video oluşturma ve paylaşma platformlarından biri olan TikTok, Sensor Tower'ın Perşembe günü hazırlamış ve yayınlamış olduğu bir rapora göre App Store ile Google Play'de 1.5 milyar indirmeyi geride bıraktı.

Yayınlanan rapora göre; TikTok, şu anda, 1 numarada yer alan WhatsApp ve 2 numarada yer alan Messenger'dan sonra bu yıl içerisinde en çok indirilen üçüncü oyun dışı uygulama. Rapora göre; Facebook ve Instagram, TikTok'tan sonra sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor. Bu iki platformun hacimleri düşünüldüğünde TikTok gibi yeni dönemde popüler olmuş bir uygulamanın onları geçebilmesi mucize gibi bir şey.

Uygulama 1 milyar indirmelik kilometre taşını bu yılın Şubat ayında geride bırakmıştı. Şubattan bu yana 500 milyon kez daha indirilen uygulama, böylelikle 2019 yılı içerisinde 614 milyon kez indirilmiş oldu.

1.5 milyar indirmenin 466 milyondan fazlası Hindistan'dan geliyor. Uygulamanın geçtiğimiz günlerde Hindistan gibi dev bir pazara girmesi başarısında oldukça büyük bir rol oynuyor. Çin, 173 milyonun üzerinde indirme ile ikinci sırada yer alıyor ancak bu rakam üçüncü taraf Android mağazalarından gelen indirme sayılarını içermiyor. Üçüncü sırada ise 123 milyonun üstünde indirme ile TikTok'ın ulusal güvenliğe karşı tehdit oluşturduğu iddiaları sık sık zor günler yaşamasına sebep olan ABD yer alıyor.

https://www.cnet.com/news/tiktok-hits-1-5-billion-downloads-report-says/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.