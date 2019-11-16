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    TikTok 1.5 milyar indirmeyi geride bıraktı

    Çin menşeli video oluşturma ve paylaşma uygulaması TikTok, bu yıl içinde 614 milyon kez indirilerek Facebook ile Instagram'ı gerisinde bıraktı ve en çok indirilen üçüncü oyun dışı uygulama oldu.
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    Mobil Uygulamalar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Son günlerin en popüler video oluşturma ve paylaşma platformlarından biri olan TikTok, Sensor Tower'ın Perşembe günü hazırlamış ve yayınlamış olduğu bir rapora göre App Store ile Google Play'de 1.5 milyar indirmeyi geride bıraktı.
    Yayınlanan rapora göre; TikTok, şu anda, 1 numarada yer alan WhatsApp ve 2 numarada yer alan Messenger'dan sonra bu yıl içerisinde en çok indirilen üçüncü oyun dışı uygulama. Rapora göre; Facebook ve Instagram, TikTok'tan sonra sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor. Bu iki platformun hacimleri düşünüldüğünde TikTok gibi yeni dönemde popüler olmuş bir uygulamanın onları geçebilmesi mucize gibi bir şey.
    Uygulama 1 milyar indirmelik kilometre taşını bu yılın Şubat ayında geride bırakmıştı. Şubattan bu yana 500 milyon kez daha indirilen uygulama, böylelikle 2019 yılı içerisinde 614 milyon kez indirilmiş oldu.
    1.5 milyar indirmenin 466 milyondan fazlası Hindistan'dan geliyor. Uygulamanın geçtiğimiz günlerde Hindistan gibi dev bir pazara girmesi başarısında oldukça büyük bir rol oynuyor. Çin, 173 milyonun üzerinde indirme ile ikinci sırada yer alıyor ancak bu rakam üçüncü taraf Android mağazalarından gelen indirme sayılarını içermiyor. Üçüncü sırada ise 123 milyonun üstünde indirme ile TikTok'ın ulusal güvenliğe karşı tehdit oluşturduğu iddiaları sık sık zor günler yaşamasına sebep olan ABD yer alıyor.
    Uygulamayı Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.

    https://www.cnet.com/news/tiktok-hits-1-5-billion-downloads-report-says/ Yorum Yaz
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    Ussuz 6 gün en beğenilen
    1.5 milyar boş insan var demek dünya da, ne kadar acı
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    Hobar 6 gün
    İnternetin kanseri.
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    Ahmet DOĞAN 6 gün
    Ne İşe Yarıyor Diye Sor Bide 0.
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    o8 5 gün
    Demek ki dünyadaki boş insan sayısı 1.5 milyar
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    alemburda34 5 gün
    tiktok ve snapchat kullanan arkadaşımlarımı arkadaş listemden çıkarmak istiyorum. Umarım bir uygulaması çıkar.
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    Red_devil33 5 gün
    abe ne tiktok ne instegram kullanmıyorum ha facebok zaten yııılar önce öldü beim için. Belki ara sıra watssabta durum yaparım okadar
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    Hobar 6 gün
    İnternetin kanseri.
    Yanıtla +12
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    Ussuz 6 gün en beğenilen
    1.5 milyar boş insan var demek dünya da, ne kadar acı
    Yanıtla +16
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    Ahmet DOĞAN 6 gün
    Ne İşe Yarıyor Diye Sor Bide 0.
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    HaLeLuYaH54 6 gün
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