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TikTok’un yaratıcıları kendi akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor

Dünya çapında popüler TikTok uygulamasının sahibi firma ByteDance, Financial Times tarafından elde edilen raporlara göre kendi akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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TikTok’un sahibi ByteDance firması, sohbet uygulamaları ve müzik yayınından daha büyük hedeflere ilerliyor. Financial Times tarafından elde edilen bilgilere göre firma, kendi akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. ByteDance tarafından daha önce satın alınan Smartisan adlı Çinli telefon üreticisi firmanın patentleri ve çalışanları, raporlara göre bu telefonu oluşturmak için kullanılacak.
Firmadan gelece bir telefonun ne derece başarılı olacağı konusu tartışmaya sonuna kadar açık. Şimdiye kadar bir internet firması tarafından oluşturulan telefonlar başarılı olamadı çünkü ana hedef iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak yerine kendi içeriklerini sunmak oldu.
Amazon’un örneği Fire Phone, hem işletim sisteminde Play Store eksikliğinden hem de cihazın aslında süslenmiş bir Amazon mağaza cihazı olmasından başarısız oldu. Facebook tarafından kutsanmış diyebileceğimiz, ana ekranı Facebook olan HTC First modeli ise insanların standart Facebook uygulamasını kullanmaya devam etmesiyle anlamını yitirmişti. Her iki örnekte de platformun çok büyük bir fanı olup donanımsal yetersizlikleri görmezden gelmek gerekiyor.
ByteDance, önceki denemelere göre kendi ürününü başarıya ulaştırma potansiyeli olan birkaç avantaja sahip. Bu avantajlar arasında firmanın gelişen uygulama portföyü başta yer alıyor. Çin’de WeChat ve Taobao mega uygulamalarının bünyesinde yemek siparişinden sohbete kadar her şeyi bir araya getirmesi modelini uygulamayı hedefleyen TikTok, başarılı olursa müşterileri kendi telefonunu kullanmaya da ikna edebilir. Bunun yanında rapora göre TikTok, kendi telefonunu küresel ölçekte değil, sadece Çin pazarında satışa sunacak. Bu da başarı ihtimalini arttırabilecek diğer bir diğer etken.
ByteDance firması, raporla ilgili olarak herhangi bir yorum yapmadı. Bir kaynağa göre firmanın kurucusu Zhang Yiming, uzun zamandır bir telefonun hayalini kuruyor.

https://www.ft.com/content/ea4a2be4-7dca-11e9-81d2-f785092ab560 Yorum Yaz
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terimer 1 hf.
Umarim bu urunun adinda T'leri S ile degistirmezler :-)
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astegon 1 hf.
Bu cihazda ön kamerada hem ois hem eis olacakmış
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labtek38 1 hf.
Günümüzde sanırım isteyen herkes telefonunu üretebiliyor. Gerekli bileşenleri üreten firmalardan tedarik et ve bir montaj tesisinde montajla. Yani pazarlayabileceğinize inanıyorsanız siz bile yapabilirsiniz. Örneğin tv de satılan 200₺ ye galaxy x falan 😄. Sonuçta telefon mu telefon.
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