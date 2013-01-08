Tim Cook, Çin'e ikinci ziyaretini yapıyor

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen Çin, başta Apple olmak üzere pek çok üreticinin büyük yatırımlar yaptığı ve pazar payını artırmayı planladığı bir ülke. Ancak özellikle işçilerin çalışma şartları, üreticilerin en çok başını ağrıtan konuların başında geliyor.





Foxconn tarafından bazı modellerinin üretimi yapılan Apple da, geçen yıl kötü çalışma şartları nedeniyle epey eleştirilmiş ve CEO Tim Cook ülkeye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Aradan 10 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, Cook bugün yine Çin'i ziyaret etti.





Tim Cook'un Çin'i ziyaret ettiği ve Endüstri ve Teknoloji Bakanı Miao Wei ile ülkedeki bilgi teknolojileri endüstrisinin, global mobil iletişim sektörünün ve Apple'ın faaliyetlerinin nasıl gelişme gösterdiği hakkında görüşmeler yaptığı, bakanlığın internet sitesinden duyuruldu.





Cook'un önceki ziyaretinde sayısı 6 olan Hong Kong ve Çin'deki Apple mağazaları sayısı, bu ziyaret öncesi 11'e yükselmişti. iPhone 5 satış rakamlarının oldukça sevindirici olduğu ülkede Apple önemli yatırımlar yapıyor.





Apple sözcüsü Carolyn Wu, Tim Cook'un bakan ile görüşmesinde nelerin konuşulduğu ve Cook'un ülkede ne kadar kalacağı hakkında detaylı bilgisinin olmadığını açıkladı.