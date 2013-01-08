Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook, Çin'e ikinci ziyaretini yapıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
400
1
6
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen Çin, başta Apple olmak üzere pek çok üreticinin büyük yatırımlar yaptığı ve pazar payını artırmayı planladığı bir ülke. Ancak özellikle işçilerin çalışma şartları, üreticilerin en çok başını ağrıtan konuların başında geliyor.

Foxconn tarafından bazı modellerinin üretimi yapılan Apple da, geçen yıl kötü çalışma şartları nedeniyle epey eleştirilmiş ve CEO Tim Cook ülkeye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Aradan 10 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, Cook bugün yine Çin'i ziyaret etti.

Tim Cook'un Çin'i ziyaret ettiği ve Endüstri ve Teknoloji Bakanı Miao Wei ile ülkedeki bilgi teknolojileri endüstrisinin, global mobil iletişim sektörünün ve Apple'ın faaliyetlerinin nasıl gelişme gösterdiği hakkında görüşmeler yaptığı, bakanlığın internet sitesinden duyuruldu.

Cook'un önceki ziyaretinde sayısı 6 olan Hong Kong ve Çin'deki Apple mağazaları sayısı, bu ziyaret öncesi 11'e yükselmişti. iPhone 5 satış rakamlarının oldukça sevindirici olduğu ülkede Apple önemli yatırımlar yapıyor.

Apple sözcüsü Carolyn Wu, Tim Cook'un bakan ile görüşmesinde nelerin konuşulduğu ve Cook'un ülkede ne kadar kalacağı hakkında detaylı bilgisinin olmadığını açıkladı.

http://www.bloomberg.com/news/2013-01-08/apple-ceo-cook-makes-second-china-visit-as-stores-almost-double.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bozok_53_45 6 yıl en beğenilen
Ces 2013te tanıtılıp haberi yapılmayan neler neler varken bu gereksiz haber ana sayfada tebrikler DH
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
what_tha 6 yıl
çiziklerdi,yamulmalardı derken gidip yerinde fırça atıyim demiş heralde :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
enzomaresca 6 yıl
Daha çok çalışsınlar diye kırbaçlamaya mı gitmiş abaca?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salona 6 yıl
bozok_53_45
Ces 2013te tanıtılıp haberi yapılmayan neler neler varken bu gereksiz haber ana sayfada tebrikler DH

Ana sayfa zaten CES'le dolu bu kadar sıkıntı yapma kendine.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozok_53_45 6 yıl en beğenilen
Ces 2013te tanıtılıp haberi yapılmayan neler neler varken bu gereksiz haber ana sayfada tebrikler DH
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
what_tha 6 yıl
çiziklerdi,yamulmalardı derken gidip yerinde fırça atıyim demiş heralde :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl bozok_53_45
bozok_53_45

Ces 2013te tanıtılıp haberi yapılmayan neler neler varken bu gereksiz haber ana sayfada tebrikler DH

Samsung yeni telefon çıkarmış star 4 nasıl haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 6 yıl
bu tür seyleri türkiyede görmek istiyorum ama rüya galiba,ne zaman birseyler üretecez (nano boyutta)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony Xperia Z ön inceleme (CES 2013 Özel) 6 yıl Casper'dan Dokunmatik Ultrabook "Nirvana 14 Touch Ultrabook" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim