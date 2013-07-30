Tim Cook, yeni iPhone'lar öncesi Çinli üst düzey yetkililerle görüştü

CEO koltuğuna oturduktan sonra Çin’e iki defa ziyarette bulunarak ülkenin üst düzey yöneticileriyle görüşen Tim Cook’un, yeni iPhone iddialarının sıkça dillendirildiği bugünlerde yeniden Çin’e ziyaret yaptığı ortaya çıktı.

Çin basınına göre Tim Cook, ziyaretinde China Telecom olmak üzere iş ortaklarıyla görüşmeler yaparak Apple’ın Çin pazarındaki son durumunu masaya yatırdı. Son dönemde büyüme yatay seyretmeye başlasa da hala ABD’den sonra en büyük pazarı olan Çin’le ilgili son gelişmelerin konuşulduğu belirtilen toplantıda bir diğer önemli konunun yeni iPhone’lar olduğunu belirten kaynaklar, Apple’ın ülkedeki iş ortaklarıyla yeni iPhone’ları Çin’de ABD ile eş zamanlı olarak piyasaya sürme kararını da paylaştığını iddia etti.

Diğer taraftan Tim Cook’un hala anlaşma sağlanamadığı için iPhone satışı yapamayan ve 700 milyon aboneyle dünyanın en büyük servis sağlayıcısı olan China Mobile’un yetkilileriyle de görüşüp, muhtemel bir iş ortaklığı konusunda fikir alışverişi yapmış olduğu, Çin basının aktardığı diğer bilgiler arasında.