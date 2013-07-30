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Tim Cook, yeni iPhone'lar öncesi Çinli üst düzey yetkililerle görüştü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Tim Cook, yeni iPhone'lar öncesi Çinli üst düzey yetkililerle görüştü
 

CEO koltuğuna oturduktan sonra Çin’e iki defa ziyarette bulunarak ülkenin üst düzey yöneticileriyle görüşen Tim Cook’un, yeni iPhone iddialarının sıkça dillendirildiği bugünlerde yeniden Çin’e ziyaret yaptığı ortaya çıktı.

Çin basınına göre Tim Cook, ziyaretinde China Telecom olmak üzere iş ortaklarıyla görüşmeler yaparak Apple’ın Çin pazarındaki son durumunu masaya yatırdı. Son dönemde  büyüme yatay seyretmeye başlasa da hala ABD’den sonra en büyük pazarı olan Çin’le ilgili son gelişmelerin konuşulduğu belirtilen toplantıda bir diğer önemli konunun yeni iPhone’lar olduğunu belirten kaynaklar, Apple’ın ülkedeki iş ortaklarıyla yeni iPhone’ları Çin’de ABD ile eş zamanlı olarak piyasaya sürme kararını da paylaştığını iddia etti.

Diğer taraftan Tim Cook’un hala anlaşma sağlanamadığı için iPhone satışı yapamayan ve 700 milyon aboneyle dünyanın en büyük servis sağlayıcısı olan China Mobile’un yetkilileriyle de görüşüp, muhtemel bir iş ortaklığı konusunda fikir alışverişi yapmış olduğu, Çin basının aktardığı diğer bilgiler arasında.


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Legend. 6 yıl en beğenilen
Ortadaki Erdi degil mi, Erdi özüağ. Orasida çin degil zaten kozyatağı.
5 Yanıt Yanıtla +51
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SS10 6 yıl
Tiplerine bakınca hiçte üst düzey yönetici demezsin
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venedik 6 yıl
apple store şu an yapım aşamasında arkadaşlar. Kabası bitti eylüle yetiştirelecek büyük ihtimalle, benim tahminim lansmanı türkiye apple store açılışı ile beraber yaparlar. Yeni Iphone açılışla beraber türkiyede satış yapılır.
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daedlus 6 yıl
Bu Tim Cook medta önüne çıkmayı çok seviyor
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kingyy 6 yıl
IPhone 5C olayı IPhone 5 China olacak :)
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CXath1 6 yıl
Biz avea bayisiyiz. Bugün avea dist. mobiltelden iphone istedim bana elinde stok varsa bitir dedi. Bayramdan sonra cihazlar artık apple ofisinden alıncakmış biraz fiyat düşüşü olacak dedi. Ama çok değil 50 tl civarı fiyat düşüşü olur dediler.
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furky86 6 yıl
Apple son zamanlarda konferanslarına bir şehirde açtığı apple Store görüntüleriyle başladı, bence Eylül'de de İstanbul olacak :)) veya Ekim'de işte herneyse
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zulfiquarr 6 yıl
o değil de aga bu apple store ne zaman açılıyor istanbul'a? ondan neden bir haber yok. bize ne çin'den endonezya'dan... ben apple store'a gidince nasıl bir ortamla nası fiyatlarla karşılaşacağım biri bana ondan haber v ersin neyleyeyim tim cook'un çin'deki iş adamlarıyla yaptığı bukake partisini !
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dschannel 6 yıl
bunların yaptığı ayfonu almam
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Legend. 6 yıl en beğenilen
Ortadaki Erdi degil mi, Erdi özüağ. Orasida çin degil zaten kozyatağı.
4 Yanıt Yanıtla +51
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Be All My Sins Remembered 6 yıl Legend.
Legend.

Ortadaki Erdi degil mi, Erdi özüağ. Orasida çin degil zaten kozyatağı.

Dunyagoz.com

Bi gözüksen fena olmaz


Edit: artık hangi kafayla yazdıysam, adam ne demiş ben ne demişim.

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rorschach_ 6 yıl Legend.
Legend.
Ortadaki Erdi degil mi, Erdi özüağ. Orasida çin degil zaten kozyatağı.

Ahahaha çok iyiydi.
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mert1907 6 yıl Legend.
Legend.
Ortadaki Erdi degil mi, Erdi özüağ. Orasida çin degil zaten kozyatağı.

İyiydi :D
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onur01651 6 yıl
Adam ceo tipe bak bizde olsa korumaları kalabalık görür hayran sanarsın

Edit: Yeni farkettim Cook elini uzatmış Çinli anlamamış



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SS10 6 yıl
Tiplerine bakınca hiçte üst düzey yönetici demezsin
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