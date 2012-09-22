Tizen işletim sistemli Galaxy S3, WiFi sertifikasında ortaya çıktı

Samsung'un Tizen OS yüklü ilk cihazlarını 2013 yılının başlarına ertelediği gündeme gelmişti. Ancak firmanın WiFi sertifikası başvurusunda Tizen yüklü bir Galaxy S3 varyantı hazırladığı ortaya çıktı.





Başvuruda GT-I9300_TIZEN şeklinde bir tanımlama yapılmış. Bu da modelin Tizen işletim sistemi yüklü olduğunu gösteriyor.





Cihazın satışa sunulup sunulmayacağı belirsiz. Ancak WiFi Birliği'nin önemli standartlarını sunacağı görülüyor. Daha yüksek kalitede bağlantı imkanı sunan çift bant WiFi, multimedya içeriğini kablosuz olarak aktarmayı sağlayan Miracast standardı, uyumlu hotspot noktalarına otomatik olarak bağlanmayı sağlayan Passpoint teknolojisi, WiFi Direct bunlardan bazıları.





Belge Samsung'un üst seviye donanımlarda Tizen işletim sistemini denediğini gösteriyor. Bunun anlamı ilk cihazların orta-üst segmente hitap edecek akıllı telefonlar olması olabilir. Tizen işletim sisteminin yüksek donanımlı cihazlarla desteklenmesi takipçilerini oldukça heyecanlandıracaktır.