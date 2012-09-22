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Tizen işletim sistemli Galaxy S3, WiFi sertifikasında ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un Tizen OS yüklü ilk cihazlarını 2013 yılının başlarına ertelediği gündeme gelmişti. Ancak firmanın WiFi sertifikası başvurusunda Tizen yüklü bir Galaxy S3 varyantı hazırladığı ortaya çıktı.

Başvuruda GT-I9300_TIZEN şeklinde bir tanımlama yapılmış. Bu da modelin Tizen işletim sistemi yüklü olduğunu gösteriyor.

Cihazın satışa sunulup sunulmayacağı belirsiz. Ancak WiFi Birliği'nin önemli standartlarını sunacağı görülüyor. Daha yüksek kalitede bağlantı imkanı sunan çift bant WiFi, multimedya içeriğini kablosuz olarak aktarmayı sağlayan Miracast standardı, uyumlu hotspot noktalarına otomatik olarak bağlanmayı sağlayan Passpoint teknolojisi, WiFi Direct bunlardan bazıları.

Belge Samsung'un üst seviye donanımlarda Tizen işletim sistemini denediğini gösteriyor. Bunun anlamı ilk cihazların orta-üst segmente hitap edecek akıllı telefonlar olması olabilir. Tizen işletim sisteminin yüksek donanımlı cihazlarla desteklenmesi takipçilerini oldukça heyecanlandıracaktır.


http://www.sammobile.com/2012/09/20/samsung-is-testing-tizen-on-a-galaxy-s-iii/ Yorum Yaz
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kımyasal 6 yıl
badacıların halini gördükten sonra bu ve benzeri işletim sistemi yeniliklerinde,tadına bakmaktansa belirli bir süre bekleyip geri dönüşleri takip etmek bence en iyisi.win phone,blackberry ve tizen bekleyelim ve görelim.
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TeufeL-07 6 yıl
Sırf symbian 3 deki uyguluma kıtlığından dolayı , bir sonraki telefonumu note 3 diye hayal ediyordum. Birde tizen le çıkarsa yandığımın resmidir. Umarım winp 8 gibi düşük çözünürlüklü arka plan ve kutucuklar, yukarıdan aşağı kaydırılan ekran ve uyguluma kıtlığı gibi sorunlarla çıkmaz .
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DH Misafiri 7 yıl
androidden stabil olması muhtemel. java sanal makine yerine linux çekirdeğinde çalışıyor tizen. bu da daha kararlı ve performanslı bi sistem beraberinde getiriyor.
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sertacarslan 7 yıl
Meego doğru bir örnek değil, Microsoft&Nokia işbirliğine kurban edildi.
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laerrof 7 yıl
Bada 2.0 dan milletin ağzı sağlam yandı. Ben dahil eski badacılar tizen tercihi yaparken 2 kere düşünürler sanırım. Sistem çok kararlıdır belki bada 1.2 gibi fakat destek kısmı çok kafa kurcalar işte.
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memoseler 7 yıl
myhotyro
Tizenin arkasında Intelde var. Nokianın Meego ile beceremediğini belki de Samsung başaracaktır.

MeeGo'da da intel vardı... Arkasında işlemci devi olan bir işletim sistemi en stabil işletim sistemi olacaktır diye düşünüyorum...
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myhotyro 7 yıl
Tizen'in arkasında Intel'de var. Nokia'nın Meego ile beceremediğini belki de Samsung başaracaktır.
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homeedition88 7 yıl
Tizen iyi de bada faciasindan sonra samsung ne diye sansini zorluyor ki? Beta tester olarak bada da kullandigi yetmedi galiba
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baris_55 7 yıl homeedition88
homeedition88

Tizen iyi de bada faciasindan sonra samsung ne diye sansini zorluyor ki? Beta tester olarak bada da kullandigi yetmedi galiba

Destek vermedikten sonra ios da android de bada ile aynı konumda kalabilirdi ona bakarsanız.
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bayraak 7 yıl
Android ve iOS varken niye Tizen seçelim ?
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memoseler 7 yıl
MeeGo çok daha iyi bence
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marancı 7 yıl
2013 hakkaten renkli olacak, inşallah Tizenin de heyecanı Bada gibi olmazda kesintisiz olur.
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