Gizlilik odaklı Tor Browser final sürümüyle Android’e geldi

Gizlilik ve güvenliğe önem veren kullanıcıların mutlaka duyduğu Tor Browser, Firefox tabanlı özelleştirmiş bir tarayıcı. Diğer tarayıcılardan farkı ise bir siteye ulaşmak istediğinizde sizi özel ağlar üzerinden geçirerek IP adresinizi gizlemesi. Tor Browser Android’de uzun zamandır geliştirme aşamasındaydı. Bugün ise final sürümüyle yerini aldı.

Google Play’den indirilebilir

Tor Project tarafından paylaşılan blog yazısında mobil internet kullanımının hızla artışından, hatta bazı bölgelerde kullanıcıların mobil harici internete erişim sağlayamamasından bahsediliyor. Bu da Tor Project’i, herkes için gizlilik ve güvenlik hedefini gerçekleştirmek için mobil uygulama geliştirmeye itmiş.

Masaüstü sürümle aynı mantıkta çalışan Tor Browser, daha öncesindeki gibi Orbot/Orfox uygulaması indirmenizi gerektirmiyor. Uygulama dahili olarak Tor ağına bağlanabiliyor. Ayrıca Firefox tabanlı olması sayesinde standart tarayıcı deneyiminden de bir şey kaybedilmiyor.

Ayrıca Bkz.

"Huawei, kendi mobil işletim sistemini önümüzdeki 6 ay içerisinde tanıtabilir"

Tor Browser’ın Android uygulamasını bu bağlantı üzerinden yükleyebilirsiniz. Apple tarafındaki kısıtlamalar sebebiyle Tor Browser iOS’da kullanılamıyor. Firma iOS kullanıcıları için Onion Browser’ı tavsiye etti.