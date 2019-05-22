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Gizlilik odaklı Tor Browser final sürümüyle Android’e geldi

Gizlilik ve güvenlik odaklı Tor Browser uzun zamandır Alpha sürümüyle Android’de bulunuyor. Bugün ise final versiyonuyla Google Play’deki yerini aldı. Detaylar haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,5b
1
10
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Gizlilik odaklı Tor Browser final sürümüyle Android’e geldi
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Gizlilik ve güvenliğe önem veren kullanıcıların mutlaka duyduğu Tor Browser, Firefox tabanlı özelleştirmiş bir tarayıcı. Diğer tarayıcılardan farkı ise bir siteye ulaşmak istediğinizde sizi özel ağlar üzerinden geçirerek IP adresinizi gizlemesi. Tor Browser Android’de uzun zamandır geliştirme aşamasındaydı. Bugün ise final sürümüyle yerini aldı.

Google Play’den indirilebilir

Tor Project tarafından paylaşılan blog yazısında mobil internet kullanımının hızla artışından, hatta bazı bölgelerde kullanıcıların mobil harici internete erişim sağlayamamasından bahsediliyor. Bu da Tor Project’i, herkes için gizlilik ve güvenlik hedefini gerçekleştirmek için mobil uygulama geliştirmeye itmiş.

Masaüstü sürümle aynı mantıkta çalışan Tor Browser, daha öncesindeki gibi Orbot/Orfox uygulaması indirmenizi gerektirmiyor. Uygulama dahili olarak Tor ağına bağlanabiliyor. Ayrıca Firefox tabanlı olması sayesinde standart tarayıcı deneyiminden de bir şey kaybedilmiyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei, kendi mobil işletim sistemini önümüzdeki 6 ay içerisinde tanıtabilir"

Tor Browser’ın Android uygulamasını bu bağlantı üzerinden yükleyebilirsiniz. Apple tarafındaki kısıtlamalar sebebiyle Tor Browser iOS’da kullanılamıyor. Firma iOS kullanıcıları için Onion Browser’ı tavsiye etti.


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stevan 2 hf. en beğenilen ltrg
Bireyin gizliliği, güvenliği, özgürlükleri vs. çok önemli doğal haklardır, sizin aklınıza yalnızca hackerlık, veya internetteki engelli içeriklere erişim geliyorsa bunlardan pek anlamıyor ya da önemsemiyor olabilirsiniz. Ama lütfen herkesi kendiniz gibi, veya kendi yaptığınız şeyleri yapıyor sanmayın.
Bireyin gizliliği, güvenliği, özgürlükleri vs. çok önemli doğal haklardır, sizin aklınıza yalnızca hackerlık, veya internetteki engelli içeriklere erişim geliyo...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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ltrg 2 hf.
Gizlilik ney Allasen.Sanki hacker izda CİA yin serverlarina szacaz.Lan alt tarafi p orno izliyceksiniz.:D gizlilkk bu isde kasmaya ne gerek var.
2 Yanıt Yanıtla +5
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SemtinFamesi 1 hf.
%10 da kalıyor vpn olmadan yüklenmiyor
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dark_prince60 2 hf.
Hemen indiriyorum.
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astegon 2 hf.
Tor network tr dr bloklu degilmi zaten
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ltrg 2 hf.
Gizlilik ney Allasen.Sanki hacker izda CİA yin serverlarina szacaz.Lan alt tarafi p orno izliyceksiniz.:D gizlilkk bu isde kasmaya ne gerek var.
2 Yanıt Yanıtla +5
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stevan 2 hf. ltrg
Bireyin gizliliği, güvenliği, özgürlükleri vs. çok önemli doğal haklardır, sizin aklınıza yalnızca hackerlık, veya internetteki engelli içeriklere erişim geliyorsa bunlardan pek anlamıyor ya da önemsemiyor olabilirsiniz. Ama lütfen herkesi kendiniz gibi, veya kendi yaptığınız şeyleri yapıyor sanmayın.
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Ohol Oula 2 hf. ltrg
Yav git de bir Turkish Language öğren. Hackerlar dilini mi çaldı bu ne yav Samet Güzel gardaşım sağolsun çevirdi de yazını öyle anladım
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smart1978 2 hf.
Turkiye icin gizlilik odakli artik sacmaliktir bu tur uygulamalar Turkiye icin artik erisim odakli denilir gizlilik icin pek kimse umursamaz kanimca ...
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ALKaraca 2 hf.
Her ne kadar güvenli ve gizlilik odaklı bir tarayıcı olacaksa olsun o bilgiler Android tarafından Google'a gönderilecek.
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kolpavcisi 2 hf. yeni yorumcu ALKaraca
Zannetmiyorum hocam öyle bir şey olacağını.
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