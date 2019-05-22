Gizlilik odaklı Tor Browser final sürümüyle Android’e geldi

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Tor Project tarafından paylaşılan blog yazısında mobil internet kullanımının hızla artışından, hatta bazı bölgelerde kullanıcıların mobil harici internete erişim sağlayamamasından bahsediliyor. Bu da Tor Project’i, herkes için gizlilik ve güvenlik hedefini gerçekleştirmek için mobil uygulama geliştirmeye itmiş.
Masaüstü sürümle aynı mantıkta çalışan Tor Browser, daha öncesindeki gibi Orbot/Orfox uygulaması indirmenizi gerektirmiyor. Uygulama dahili olarak Tor ağına bağlanabiliyor. Ayrıca Firefox tabanlı olması sayesinde standart tarayıcı deneyiminden de bir şey kaybedilmiyor.Ayrıca Bkz. "Huawei, kendi mobil işletim sistemini önümüzdeki 6 ay içerisinde tanıtabilir"
Tor Browser’ın Android uygulamasını bu bağlantı üzerinden yükleyebilirsiniz. Apple tarafındaki kısıtlamalar sebebiyle Tor Browser iOS’da kullanılamıyor. Firma iOS kullanıcıları için Onion Browser’ı tavsiye etti.
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