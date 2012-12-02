Toshiba, 13MP çözünürlükteki CMOS görüntü sensörünü duyurdu





Bu yıl akıllı telefonlarda 8MP kamera çözünürlüğünü yaygın olarak görürken, firmaların çözünürlük yükseltmek için hazırlıklara başladığına da şahit oluyoruz.





Samsung'un 13MP çözünürlükteki sensör çalışmalarından sonra Toshiba da 13MP çözünürlükte bir CMOS görüntü sensörünün duyurusunu yaptı.





Yeni sensör 1.12 mikrometre büyüklüğünde ve 1.4 mikrometre boyutlarındaki görüntü sensörlerinin sağladığı yüksek görüntü kalitesine erişebiliyor. 8.5mm x 8.5mm ölçülerinde bir alanı kaplayan kamera modülü, arka aydınlatma teknolojisi BSI ve entegre renkli kumlanma giderici CNR sayesinde düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli çekimlere imkan tanıyor.





Ölçü itibariyle daha küçük yer kaplayan sensör, yeni nesil mobil cihazların daha küçük olmasına da imkan tanıyor.





Bu ay içerisinde erişilebilir olacak T4K37 sensörü, 20$'dan başlayan örnekleme bedelleriyle üreticilere gönderilecek.

http://www.toshiba.com/taec/news/press_releases/2012/assp_12_654.jsp