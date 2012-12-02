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Toshiba, 13MP çözünürlükteki CMOS görüntü sensörünü duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl akıllı telefonlarda 8MP kamera çözünürlüğünü yaygın olarak görürken, firmaların çözünürlük yükseltmek için hazırlıklara başladığına da şahit oluyoruz.

Samsung'un 13MP çözünürlükteki sensör çalışmalarından sonra Toshiba da 13MP çözünürlükte bir CMOS görüntü sensörünün duyurusunu yaptı.

Yeni sensör 1.12 mikrometre büyüklüğünde ve 1.4 mikrometre boyutlarındaki görüntü sensörlerinin sağladığı yüksek görüntü kalitesine erişebiliyor. 8.5mm x 8.5mm ölçülerinde bir alanı kaplayan kamera modülü, arka aydınlatma teknolojisi BSI ve entegre renkli kumlanma giderici CNR sayesinde düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli çekimlere imkan tanıyor.

Ölçü itibariyle daha küçük yer kaplayan sensör, yeni nesil mobil cihazların daha küçük olmasına da imkan tanıyor. 

Bu ay içerisinde erişilebilir olacak T4K37 sensörü, 20$'dan başlayan örnekleme bedelleriyle üreticilere gönderilecek.

http://www.toshiba.com/taec/news/press_releases/2012/assp_12_654.jsp Yorum Yaz
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mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
Keşke telefonların bazı parçaları takılıp çıkarılabilse. Mesela insanlar aldıkları telefona daha iyi bir kamera sensörü yerleştirebilse, veya işlemcisini daha iyi bir modelle değiştirebilse ... Ne güzel olurdu aynı PC ler gibi...
Keşke telefonların bazı parçaları takılıp çıkarılabilse. Mesela insanlar aldıkları telefona daha iyi bir kamera sensörü yerleştirebilse, veya işlemcisini daha i...
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a.f.y. 6 yıl
mp le kanmayın. mercimek sensörde fazla mp resimde kaliteyi düşürür.
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ahmetdemirci 6 yıl a.f.y.
a.f.y.

mp le kanmayın. mercimek sensörde fazla mp resimde kaliteyi düşürür.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


mediafire.com/... buradan resmin orjinalini indirin. büyüttükçe büyütün. 808'de mercimek sensörü yok. 1/1,2" gibi slr-like ların hiç birinde olmayan boyutta büyük sensör var.
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mansurmarsak 6 yıl
ahmetdemirci
808 41 mp sensor kullanıyor bunlar 13 mp sensor yaptık diye haber yapıyorlar :)

O 41 mp nin boyutuyla bunun boyutu bir mi? Biraz düşün istersen...
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ahmetdemirci 6 yıl mansurmarsak
mansurmarsak
ahmetdemirci
808 41 mp sensor kullanıyor bunlar 13 mp sensor yaptık diye haber yapıyorlar :)

O 41 mp nin boyutuyla bunun boyutu bir mi? Biraz düşün istersen...

1/1.2" sensor daha nasıl büyük olacak.
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ahmetdemirci 6 yıl
808 41 mp sensor kullanıyor bunlar 13 mp sensor yaptık diye haber yapıyorlar :)
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G-Byte 5 yıl ahmetdemirci
ahmetdemirci

808 41 mp sensor kullanıyor bunlar 13 mp sensor yaptık diye haber yapıyorlar :)

Tam Olarak 41 mpx Değil PureView Teknolojisi Sayesinde Çektiğiniz Fotoğraflar 41 Mpx Dönüştürülüyor
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müntekim 6 yıl
mansurmarsak
Keşke telefonların bazı parçaları takılıp çıkarılabilse. Mesela insanlar aldıkları telefona daha iyi bir kamera sensörü yerleştirebilse, veya işlemcisini daha iyi bir modelle değiştirebilse ... Ne güzel olurdu aynı PC ler gibi...

Çoğu telefonun kamerası ayrı bir modül şeklinde.Kamera neysede işlemci çok zor.
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Provisional 6 yıl
Çok geç kalmışlar. Sony'nin halihazırda 13 MP Exmor R CMOS sensörlü telefonları var.(Xperia T ve V)
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mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
Keşke telefonların bazı parçaları takılıp çıkarılabilse. Mesela insanlar aldıkları telefona daha iyi bir kamera sensörü yerleştirebilse, veya işlemcisini daha iyi bir modelle değiştirebilse ... Ne güzel olurdu aynı PC ler gibi...
1 Yanıt Yanıtla +4
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Lockheed 5 yıl mansurmarsak
mansurmarsak

Keşke telefonların bazı parçaları takılıp çıkarılabilse. Mesela insanlar aldıkları telefona daha iyi bir kamera sensörü yerleştirebilse, veya işlemcisini daha iyi bir modelle değiştirebilse ... Ne güzel olurdu aynı PC ler gibi...

Dediğiniz şey zaten var ve yapmaya çalışıyorlar. Adresi de: phonebloks.com/...
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Fx_57,5 6 yıl
cmos çoğu dijital makinelerde bile yokken telefonlara gelirse olay olur.düşük ışıklı ortamlarda çok işe yarıyacak.
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danGerfuLL 6 yıl
Nokia'dan gazi aldilar anlasilan.
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OKANATLI 6 yıl
8 -13 diye gitmeye başladılar yine Hadi hayırlısı bakalım. Önemli olan keşke megapixel boyutu olsa Fotoğrafta.
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