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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, akıllı telefonlar için az enerji harcayan MRAM modüllerini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce yine akıllı telefonlara yönelik olarak 13MP çözünürlükte kamera sensörü geliştirdiğini duyuran Toshiba, bu kez düşük enerji harcayan MRAM bellek modüllerini geliştirmeye başladığını duyurdu.

Günümüz akıllı telefonlarında kullanılan RAM miktarı arttıkça, harcanan enerji de artıyor ve dolayısıyla günlük kullanım süresine negatif etki yapıyor. Toshiba üzerinde çalıştığı MRAM modülleri ile enerji tüketimini üçte iki oranında azaltmayı başardığını belirtiyor.

MRAM bellek modüllerinde kullanılan teknoloji, elektronların manyetik bitlerinin dönüşünü belirleyebilecekleri bir şekilde büküldükleri dönüş gücü teknolojisine dayanıyor ve böylece veriyi yazma esnasında gerekli enerji azaltılıyor. Toshiba, bellek miktarını yükseltmekten çok hızı artırarak enerjiyi düşürmeye odaklandığını ifade ediyor. 

MRAM modüllerinde kullanılan bileşenler 30nm boyutundan biraz daha küçük. Şimdiki RAM sistemlerinin belleği depolamak için elektrik yüklerini kullanma metodunu bir kenara koyan Toshiba, MRAM modüllerinde bu işi manyetik depolama kullanarak yapıyor. Böylece veriyi tutmak için güç harcamak gerekmiyor. 

MRAM teknolojisi henüz geliştirme aşamasında olduğu için hali hazırdaki flash veya DRAM belleklerin yerini alabilmesi konusunda birşey söylemek çok zor. Toshiba, modüllerini pazarlamaya hazır hale getirdiğinde son detayları kamuoyu ile paylaşacak.

Toshiba, çalışmalar hakkındaki sonraki bilgiyi haftsonuna doğru San Fransisco'da yapılacak IEEE Uluslararası Elektron Cihazları Toplantısı'nda yapacak.

Toshiba haricinde Everspin firması ilk MRAM modüllerini DRAM modüllerinin yerini alması için geçen ay sevketmeye başladı. Everspin, dönüş gücü yöntemine dayalı sistemi pazara sunan ilk firma oldu. Firma bu teknolojisini SSD birimlerinde tampon bellek olarak ve hızlı erişim belleği olarak kullanılmasını bekliyor. Bu teknolojinin özellikle veri merkezleri ve büyük veri yükü altında bulunan sistemler için verimli olması bekleniyor.  

http://androidheadlines.com/2012/12/toshiba-developing-energy-saving-mram-for-smartphones.html Yorum Yaz
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SecurityMJ 6 yıl
muhakkak ki bir manyetik izole ile gelicektir
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V4LKyR 6 yıl
mfs776
i3e
OverClocK1ngHer şey iyi güzel de madem veriyi manyetik olarak tutabiliyor, o zaman telefonla alışveriş merkezlerindeki tarayıcılardan veya hava alanlarındaki çantanın içini gösteren cihazdan geçirdiğin zaman bilgiler PUFFF olmaz mı? Telefon çantada diyelim. X-Ray den geçirince etkilenmeyecekse iyi. Hem de çok çok iyi.3 te 2 oranında azaltmak ne demek ya. 3 watt tüketiyorsa 1 watt a indi demek.Valla bravo.
mevcut durumda bilgisyarı kapatır kapatmaz PUFF oluyor zaten. ordada kapanırken hddye aktarılacaktır.
aynen ram bu hdd değil sonuçta ama belki xrayden geçince telefon kendinden geçip reset atabilir o ayrı :D

X ışınlarının manyetik alana etkisi tartışılır. Ama alışveriş merkezlerine veya birçok resmi kurum veya havaalanlarına girişte gördüğümüz MANYETİK DEDEKTÖRLER büyük bir elektromıknatıs mantığı ile çalışır ve içlerinde yüksek seviyede manyetik alan vardır. Bu, MRAM yongalarının içerisindeki bilgiyi mahvedebilir, EĞER güzel bir teknoloji ile bu unsuru izole etmediler ise.
1 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

mfs776

i3e
OverClocK1ngHer şey iyi güzel de madem veriyi manyetik olarak tutabiliyor, o zaman telefonla alışveriş merkezlerindeki tarayıcılardan veya hava alanlarındaki çantanın içini gösteren cihazdan geçirdiğin zaman bilgiler PUFFF olmaz mı? Telefon çantada diyelim. X-Ray den geçirince etkilenmeyecekse iyi. Hem de çok çok iyi.3 te 2 oranında azaltmak ne demek ya. 3 watt tüketiyorsa 1 watt a indi demek.Valla bravo.
mevcut durumda bilgisyarı kapatır kapatmaz PUFF oluyor zaten. ordada kapanırken hddye aktarılacaktır.
aynen ram bu hdd değil sonuçta ama belki xrayden geçince telefon kendinden geçip reset atabilir o ayrı :D


X ışınlarının manyetik alana etkisi tartışılır. Ama alışveriş merkezlerine veya birçok resmi kurum veya havaalanlarına girişte gördüğümüz MANYETİK DEDEKTÖRLER büyük bir elektromıknatıs mantığı ile çalışır ve içlerinde yüksek seviyede manyetik alan vardır. Bu, MRAM yongalarının içerisindeki bilgiyi mahvedebilir, EĞER güzel bir teknoloji ile bu unsuru izole etmediler ise.

Olsun. Sen ve ben ne kadar haklı olsak ta bu soruyu soramayız. Sorduğumuz zaman bak üstteki mesajıma: Eksiyi yeriz.

Bilgin olan Einstein modda çalışan DonanımHaber okuyucuları en doğrusunu bildikleri için mutlaka bir bildikleri vardır...

Biz kimiz ki ne cüretle manyetik dedektörlerin yaydığı manyetik alanın , manyetik olarak kayıt yapan mRAM modüllerini etkileyeceğini düşünüyoruz...

Manyetik alan manyetik bir cihazı etkiler mi hiç dimi, basın eksiyi Einstein lar...
1 Yanıt Yanıtla
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Şeker Hapı 6 yıl
i3e
OverClocK1ngHer şey iyi güzel de madem veriyi manyetik olarak tutabiliyor, o zaman telefonla alışveriş merkezlerindeki tarayıcılardan veya hava alanlarındaki çantanın içini gösteren cihazdan geçirdiğin zaman bilgiler PUFFF olmaz mı? Telefon çantada diyelim. X-Ray den geçirince etkilenmeyecekse iyi. Hem de çok çok iyi.3 te 2 oranında azaltmak ne demek ya. 3 watt tüketiyorsa 1 watt a indi demek.Valla bravo.
mevcut durumda bilgisyarı kapatır kapatmaz PUFF oluyor zaten. ordada kapanırken hddye aktarılacaktır.

aynen ram bu hdd değil sonuçta ama belki xrayden geçince telefon kendinden geçip reset atabilir o ayrı :D
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i3e 6 yıl
OverClocK1ng
Her şey iyi güzel de madem veriyi manyetik olarak tutabiliyor, o zaman telefonla alışveriş merkezlerindeki tarayıcılardan veya hava alanlarındaki çantanın içini gösteren cihazdan geçirdiğin zaman bilgiler PUFFF olmaz mı? Telefon çantada diyelim. X-Ray den geçirince etkilenmeyecekse iyi. Hem de çok çok iyi.3 te 2 oranında azaltmak ne demek ya. 3 watt tüketiyorsa 1 watt a indi demek.Valla bravo.

mevcut durumda bilgisyarı kapatır kapatmaz PUFF oluyor zaten. ordada kapanırken hdd'ye aktarılacaktır.
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cemilakkaya 6 yıl
ben olana kadar inanmiyorum bu tur haberlere !! bu haberlere gore telefon almayi dusunseydim hala 1100 im elimde olurdu en iyisi ihtiyaca gore almak :) s3 u alirken pil bitecek biliyordum kamerasi one x gore kotuydu biliyorum ama taş gibi sistemi var ve beni yaniltmadi guncelleme konusunda yuzumu guldurdu
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OverClocK1ng 6 yıl
Her şey iyi güzel de madem veriyi manyetik olarak tutabiliyor, o zaman telefonla alışveriş merkezlerindeki tarayıcılardan veya hava alanlarındaki çantanın içini gösteren cihazdan geçirdiğin zaman bilgiler PUFFF olmaz mı? Telefon çantada diyelim. X-Ray den geçirince etkilenmeyecekse iyi. Hem de çok çok iyi.
3 te 2 oranında azaltmak ne demek ya. 3 watt tüketiyorsa 1 watt a indi demek.
Valla bravo.
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Bukalemun 6 yıl
pil pil pil pil pil , sabit hafızanın çok yüksek olması gibi teknolojiler bekliyoruz. 8 gb fark için 50/100 dolar fark ödüyoruz.....
8gb micro sd : 9 TL
2*4gb ddr3 extreme PC Ram : 85TL
parasını veriyoruz ama pil gücü ve sabit hafıza yetersiz Tr da ürünler altınla yarışıyor !
apple 2.5 yıl bizleri 8gb / 32 gb için zorladı , şimdi ipod touch 4 ün 16gb ı satışta hemde 499 TL kampanyasız !
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