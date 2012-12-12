Toshiba, akıllı telefonlar için az enerji harcayan MRAM modüllerini duyurdu





Bir süre önce yine akıllı telefonlara yönelik olarak 13MP çözünürlükte kamera sensörü geliştirdiğini duyuran Toshiba, bu kez düşük enerji harcayan MRAM bellek modüllerini geliştirmeye başladığını duyurdu.





Günümüz akıllı telefonlarında kullanılan RAM miktarı arttıkça, harcanan enerji de artıyor ve dolayısıyla günlük kullanım süresine negatif etki yapıyor. Toshiba üzerinde çalıştığı MRAM modülleri ile enerji tüketimini üçte iki oranında azaltmayı başardığını belirtiyor.





MRAM bellek modüllerinde kullanılan teknoloji, elektronların manyetik bitlerinin dönüşünü belirleyebilecekleri bir şekilde büküldükleri dönüş gücü teknolojisine dayanıyor ve böylece veriyi yazma esnasında gerekli enerji azaltılıyor. Toshiba, bellek miktarını yükseltmekten çok hızı artırarak enerjiyi düşürmeye odaklandığını ifade ediyor.





MRAM modüllerinde kullanılan bileşenler 30nm boyutundan biraz daha küçük. Şimdiki RAM sistemlerinin belleği depolamak için elektrik yüklerini kullanma metodunu bir kenara koyan Toshiba, MRAM modüllerinde bu işi manyetik depolama kullanarak yapıyor. Böylece veriyi tutmak için güç harcamak gerekmiyor.





MRAM teknolojisi henüz geliştirme aşamasında olduğu için hali hazırdaki flash veya DRAM belleklerin yerini alabilmesi konusunda birşey söylemek çok zor. Toshiba, modüllerini pazarlamaya hazır hale getirdiğinde son detayları kamuoyu ile paylaşacak.





Toshiba, çalışmalar hakkındaki sonraki bilgiyi haftsonuna doğru San Fransisco'da yapılacak IEEE Uluslararası Elektron Cihazları Toplantısı'nda yapacak.





Toshiba haricinde Everspin firması ilk MRAM modüllerini DRAM modüllerinin yerini alması için geçen ay sevketmeye başladı. Everspin, dönüş gücü yöntemine dayalı sistemi pazara sunan ilk firma oldu. Firma bu teknolojisini SSD birimlerinde tampon bellek olarak ve hızlı erişim belleği olarak kullanılmasını bekliyor. Bu teknolojinin özellikle veri merkezleri ve büyük veri yükü altında bulunan sistemler için verimli olması bekleniyor.

http://androidheadlines.com/2012/12/toshiba-developing-energy-saving-mram-for-smartphones.html