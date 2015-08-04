Toshiba ve SanDisk ilk 256Gb kapasiteli BiCS FLASH NAND belleklerini duyurdu

2007 yılından bu yana Toshiba SanDisk, bit maliyeti ölçeklendirilebilir - BiCS flash tabanlı NAND bellekler üzerinde çalışmalar yapıyordu. Yeni belleklerini sürekli geliştiren ikili artık 48 katmanlı ve 256Gb kapasiteli BiCS NAND bellekler üretmeyi başardı.





BiCS NAND bellekler 3 boyutlu olarak geliştiriliyor ve 3-bitlik TLC NAND mimarisini temel alıyor. Yılın başlarında yine 48 katmanlı ancak 128Gb kapasiteli ve 2 bitlik MLC mimarisini temel alan bir BiCS NAND bellek tanıtılmıştı.





Daha küçük bir alana daha yoğun veri kaydedilmesini sağlayan BiCS NAND bellekler, tüketici ve kurumsal SSD modellerinden mobil cihazlar ve hafıza kartlarına kadar geniş bir alana hitap edecek.





Yapısında U şekilli NAND dizileri kullanan BiCS NAND bellekler bu sayede rakip 3D NAND mimarisine göre daha verimli bir dizilim ve kullanılan yonga boyutlarının da daha küçük olması gibi avantajlar elde ediyor. Kısaca BiCS NAND bellekler 3D NAND alanında önemli avantajlar sunacak. Bunlardan en önemlisi daha küçük alana daha fazla depolama kapasitesi sıkıştırabilmek.





15nm fabrikasyon süreci ile üretilecek 128GB MLC ve 256GB TLC BiCS NAND bellekler için Toshiba yeni bir tesis inşa etti. Toshiba ve SanDisk önümüzdeki haftalarda gerekli üretim ekipmanlarını tesise taşımaya başlayacak. Tesisin tam olarak faaliyete geçmesi ise gelecek yılı bulacak. Bu bakımdan yukarıda bahsettiğimiz BiCS NAND belleklerin piyasaya çıkışı gelecek yıl sonlarına doğru olacak.

http://www.kitguru.net/components/memory/anton-shilov/toshiba-sandisk-unveil-256gb-48-layer-bics-nand-flash-memory-chip/