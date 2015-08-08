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Toshiba'dan mobil cihazlara yönelik 16MP çözünürlüğünde sensör

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'dan mobil cihazlara yönelik 16MP çözünürlüğünde sensör


Özellikle akıllı telefon pazarında kullanıcıların kaliteli fotoğraf çekebilme taleplerine yönelik olarak üreticilerin çalışmaları devam ediyor. Toshiba mobil cihazlara yönelik iki yeni üst seviye sensörünü duyurdu.

T4KC3 ve T4KC3-121 adlarını taşıyan CMOS sensörler 16MP çözünürlüğe sahip ve firmanın bu çözünürlükteki ilk sensörleri. T4KC3-121 ise faz algılamalı otomatik odaklama sistemiyle yine firma açısından bir ilke imza atıyor. 

Nesnelerin odaktan uzaklığını hesap ederek hareketli nesnelerde bile hızlı otomatik odaklama yapabilen faz algılamalı otomatik odaklama; yüksek performans ve 240mW civarında düşük güç tüketimi ile birleştiğinde T4KC3-121 akıllı telefonlar için en ideal alternatiflerden birisi haline geliyor. 

Her iki sensörde de 1/2.78 inçlik sensör ve 1.12 mikrometre piksel boyutu kullanılıyor. Düşük ışıkta iyi performans veren sensörler, 60 kare/saniyede hızında Full HD, 120 kare/saniye hızında 720p, parlak modda 240 kare/saniye hızında HD çözünürlüğünde video kaydına imkan tanıyor. Ayrıca 16MP çözünürlüğünde 30 kare/saniye fotoğraf çekilebiliyor.

Sensörlerde 16Kbit bir kere programlanabilir bellek bulunuyor. Bu sayede iç mekan-dış mekan-gün ışığı-gün batımı şeklinde 4 farklı durumda lens gölgeleme düzeltmesi verileri saklanabiliyor, durumlar arasında tek bir komut ile geçiş yapılabiliyor ve kullanıcı farklı mekanlarda en iyi performansı alabiliyor. 

T4KC3 model numaralı sensör örneklenmeye başladı. T4KC3-121 sensörünün örneklenmesi Ağustos ortalarında başlayacak. Her iki sensörün hacimli üretimine yıl sonunda geçiliyor. İlk cihazların ise yıl ortasına doğru piyasada olması bekleniyor.  

http://www.tomshardware.com/news/toshiba-16mp-image-sensor-pdaf,29772.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Mümkünse yapmasın htc'nin 20.7 sensörü gördükten sonra.
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DH Misafiri 4 yıl
Mümkünse yapmasın htc'nin 20.7 sensörü gördükten sonra.
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fx3169 4 yıl
Toshiba sen git entegre-nand bellek üret bırak bu işleri.Olmuyor zorlama...
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kadirirdem 4 yıl
m 10 un yeni sensörü belli oldu :D....
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canguler917 4 yıl
htc one m10 un yeni sensörü
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