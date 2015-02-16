Toshiba'nın Project Ara için hazırladığı kamera modülleri ortaya çıktı





Google'ın istediği gibi sonuçlanırsa akıllı telefon dünyasında yeni bir devrimi başlatacak olan modüler akıllı telefon projesi Project Ara için üreticilerin hazırladığı modüller de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Son olarak Toshiba'nın kamera modülleri gündemdeydi.





Japon firma Project Ara'ya yönelik olarak hazırladığı ön ve arka kamera modüllerini teknoloji dünyası ile paylaştı. Özeçkim odaklı ön kamera modülü 2MP çözünürlüğünde iken, arka kamera modülleri ise 5MP ve 13MP çözünürlüğünde olacak.





5MP çözünürlüğündeki modülde sensör 1.4 mikrometre iken, 13MP çözünürlüğündeki model de ise 1.12 mikrometre boyutunda. Ayrıca 5MP modülde dijital görüntü sinyal işlemcisi de mevcut. Modüllerin boyutları hemen hemen aynı.





Toshiba yeni modüllerini gelecek yıl itibariyle hacimli üretime sokmayı planlıyor. Bu bakımdan Project Ara yıl sonunda ticari hayata geçse bile Toshiba'yı beklememiz gerekecek. Kamera haricinde Toshiba önemli teknolojilerini de projeye eklemeyi planlıyor. Bunlar arasında NFC yongası, TransferJet teknolojisi ve depolama birimi yer alıyor. Bunlar da yine 2016 yılında kullanıma sokulacak.

http://www.phonearena.com/news/These-are-Toshibas-camera-modules-for-Project-Ara_id66058