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Toshiba'nın Project Ara için hazırladığı kamera modülleri ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'nın Project Ara için hazırladığı kamera modülleri ortaya çıktı

Google'ın istediği gibi sonuçlanırsa akıllı telefon dünyasında yeni bir devrimi başlatacak olan modüler akıllı telefon projesi Project Ara için üreticilerin hazırladığı modüller de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Son olarak Toshiba'nın kamera modülleri gündemdeydi. 

Japon firma Project Ara'ya yönelik olarak hazırladığı ön ve arka kamera modüllerini teknoloji dünyası ile paylaştı. Özeçkim odaklı ön kamera modülü 2MP çözünürlüğünde iken, arka kamera modülleri ise 5MP ve 13MP çözünürlüğünde olacak. 

5MP çözünürlüğündeki modülde sensör 1.4 mikrometre iken, 13MP çözünürlüğündeki model de ise 1.12 mikrometre boyutunda. Ayrıca 5MP modülde dijital görüntü sinyal işlemcisi de mevcut. Modüllerin boyutları hemen hemen aynı. 

Toshiba yeni modüllerini gelecek yıl itibariyle hacimli üretime sokmayı planlıyor. Bu bakımdan Project Ara yıl sonunda ticari hayata geçse bile Toshiba'yı beklememiz gerekecek. Kamera haricinde Toshiba önemli teknolojilerini de projeye eklemeyi planlıyor. Bunlar arasında NFC yongası, TransferJet teknolojisi ve depolama birimi yer alıyor. Bunlar da yine 2016 yılında kullanıma sokulacak.  

http://www.phonearena.com/news/These-are-Toshibas-camera-modules-for-Project-Ara_id66058 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Geleceği var bu projenin,fikrim değişti birden
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Rocky Balboa® 4 yıl
Merakla beklediğim bir proje, işlemciyi kim üretecek acaba ? umarım samsung üretir
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1BilimAdamı 4 yıl
Öyle her modülde marka logosu olacaksa telefon fiyasko olur düşünsenize 10 tane markalı telefon toshiba lg samsung sony....
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ø 4 yıl
Ben iPhone 6'yı eskittiğimde ve kullanılmaz hale geldiğinde bu proje hazır olursa alırım bunlardan.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
1500 lira bütçem var telefon topluyorum yardım

Konularını görür gibiyim.
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3m3rG3nCy 4 yıl
abi çok iyi ya ;D
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gently weeps 4 yıl
Nfc yongası sonynin değil mi?
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-BraveHeart- 4 yıl
Artık başlarız oyun telefonu topliyacam butce 2000 tl konularina.
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Fenomenon 4 yıl
bu proje güzel olacak gibi. ama batarya performansı da önemli. batarya çöp olursa bi halta yaramaz.
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WmGMD 4 yıl
Şaka maka gerçek oluyor
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DarkHellKnightX 4 yıl
Her bir modül üzerinde o modülü üreten firmanın logosu da olacak mı? Bence o Toshiba yazısını iç tarafa yazsalar daha iyi olurmuş.
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fthkn 4 yıl DarkHellKnightX
Öyle saçmalık olmaz. Cihazı üreten firmanın yine tek bir marka logosu olacaktır. Parçayı üretenin adı sadece içerdeki etikette yazar. Her parça üstüne de zaten üretici firma bile kendi logosunu koymaz. Estetik görünümlü ve ana makineye uyumlu görünümde olacaktır.
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Elsa 4 yıl DarkHellKnightX
DarkHellKnightX
Her bir modül üzerinde o modülü üreten firmanın logosu da olacak mı? Bence o Toshiba yazısını iç tarafa yazsalar daha iyi olurmuş.

Son projede beyaz sarı gibi parça renk seçenekleri olacak üretici logosu bulunmayacak
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Cep Telefonları, project ara ve toshiba
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