Total Recall filminin resmi oyunu, Android ve iOS platformları için yayınlandı

Arnold Schwarzenegger ve Sharon Stone'un başrolde yer aldığı 1990 yapımı Gerçeğe Çağrı (Total Recall) filminin 2012 versiyonu, iki hafta sonra gösterime girecek. Sony Pictures ile işbirliğine giden Jump Games, filmin resmi oyununu Android ve iOS platformları için yayınladı.

2084 yılında geçen bilim kurgu gerilim filmi Total Recall, sıradan bir hayat süren fabrika işçisi Doug Quaid'i konu alıyor. Hayallerini gerçek anılarak çevirmek için Rekall şirketine başvuran Quaid, oluşan bir hata sonrası kendisini Bryan Cranston'ın (Breaking Bad - Walter White) liderliğindeki polis birliklerinden kaçarken bulur.

Doug Quaid'in mücadelesini konu alan FPS ve RPG türündeki Total Recall oyunu, filmden alınan üç boyutlu grafiklerle donatılmış. İlk sürümü 8 görev içeren yapıma yakında 7 görev daha eklenecek. Bu görevlerde çok sayıda mühimmat kullanacak ve dünyanın merkezine doğru bir yolculuğa çıkacaksınız.

0.99$ fiyat etiketiyle satışa sunulan oyun, birçok içerikte kullanıcıyı uygulama içi satın alma hizmetine yönlendiriyor. Grafikleri bazı oyuncuları tatmin etmeyen Total Recall'u Google Play Store ve Apple App Store üzerinden satın alıp cihazınıza kurabilirsiniz. Filmin 10 Ağustos'ta çıkış yapacağını hatırlatalım.

http://www.slashgear.com/total-recall-game-available-for-android-and-ios-27240587/