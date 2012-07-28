Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Total Recall filminin resmi oyunu, Android ve iOS platformları için yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,7b
1
3
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Arnold Schwarzenegger ve Sharon Stone'un başrolde yer aldığı 1990 yapımı Gerçeğe Çağrı (Total Recall) filminin 2012 versiyonu, iki hafta sonra gösterime girecek. Sony Pictures ile işbirliğine giden Jump Games, filmin resmi oyununu Android ve iOS platformları için yayınladı.
2084 yılında geçen bilim kurgu gerilim filmi Total Recall, sıradan bir hayat süren fabrika işçisi Doug Quaid'i konu alıyor. Hayallerini gerçek anılarak çevirmek için Rekall şirketine başvuran Quaid, oluşan bir hata sonrası kendisini Bryan Cranston'ın (Breaking Bad - Walter White) liderliğindeki polis birliklerinden kaçarken bulur.
Doug Quaid'in mücadelesini konu alan FPS ve RPG türündeki Total Recall oyunu, filmden alınan üç boyutlu grafiklerle donatılmış. İlk sürümü 8 görev içeren yapıma yakında 7 görev daha eklenecek. Bu görevlerde çok sayıda mühimmat kullanacak ve dünyanın merkezine doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. 
0.99$ fiyat etiketiyle satışa sunulan oyun, birçok içerikte kullanıcıyı uygulama içi satın alma hizmetine yönlendiriyor. Grafikleri bazı oyuncuları tatmin etmeyen Total Recall'u Google Play Store ve Apple App Store üzerinden satın alıp cihazınıza kurabilirsiniz. Filmin 10 Ağustos'ta çıkış yapacağını hatırlatalım.

http://www.slashgear.com/total-recall-game-available-for-android-and-ios-27240587/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bilal Akgündüz 7 yıl en beğenilen
erci501
helal olsun baya hızlı haber. tebrikler

Oyunla alakalı en eski haber 20 saat önce yapılmış. Jump Games ise kendi sayfasından 12 saat önce indirme bağlantılarını paylaştı. Şimdi kalkıp haberin geç yayınlandığına mı tepki gösteriyorsunuz? Binlerce uygulama yükleniyor bu içerik mağazalarını her gün hepsini kontrol mü etmeliyiz? Bir öneriniz varsa paylaşırsanız sevinirim.
erci501helal olsun baya hızlı haber. tebriklerOyunla alakalı en eski haber 20 saat önce yapılmış. Jump Games ise kendi sayfasından 12 ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TearsForFears 7 yıl
Bilal Akgündüz ;
Biz nasıl misafir üyeliklere alıştıysak sizde bunlara alışın.Her ağacın bir taşlayanı olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilal Akgündüz 7 yıl en beğenilen
erci501
helal olsun baya hızlı haber. tebrikler

Oyunla alakalı en eski haber 20 saat önce yapılmış. Jump Games ise kendi sayfasından 12 saat önce indirme bağlantılarını paylaştı. Şimdi kalkıp haberin geç yayınlandığına mı tepki gösteriyorsunuz? Binlerce uygulama yükleniyor bu içerik mağazalarını her gün hepsini kontrol mü etmeliyiz? Bir öneriniz varsa paylaşırsanız sevinirim.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
helal olsun baya hızlı haber. tebrikler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Panasonic RP-DJS200 Kulaklık "Hafif, Katlanabilir giriş seviyesinde yeni bir seçenek" 7 yıl Mobilite: Galaxy S II'ye Android 4.1,Apple'dan rekor gelir,Razer'ın yeni faresi, Canon EOS M ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim