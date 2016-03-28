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Toyota 2017'de otomatik acil frenleme sistemini standart olarak sunacak

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2017 yılına kadar neredeyse tüm Toyota ve Lexus modellerinde otomatik acil frenleme (AEB) sistemini standart donanım olarak sunacaklarını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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30
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Ulusal Otoyol Trafik Güvenlik Komisyonu (NHTSA) ve Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) 20 otomobil üreticisinin 2022 yılına kadar otomatik acil frenleme (AEB) sistemini standart donanıma dahil etmeyi kabul ettiklerini açıkladı. Toyota da bu 20 şirketten biriydi ve Japon otomobil üreticisi yaptığı açıklamayla neredeyse tüm modellerinin 2017 yılına kadar standart donanım olarak AEB sistemine sahip olacağını duyurdu.
Şirket gelecek sene kendi üretim hattındaki 25 Toyota ve Lexus modelinde otomatik fren sistemine yer vermeyi planlıyor. Sadece 4Runner, 86 (eski Scion FR-S), Mirai, Lexus GX ve Scion iA modellerinde bu özellik standart dışı olacak. Şu an birçok modelde zaten Lexus Emniyet Sistemi+ ve Toyota Güvenlik Hissi paketlerinin bir parçası olarak AEB sistemi sunuluyor ancak tüketiciler bu seçenekler için fazladan para ödemek zorunda kalıyorlar.
Önümüzdeki yıldan itibaren otomatik fren sistemine sahip olmak için ekstra para ödenmesine gerek kalmayacak. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birinin güvenlik ve yarı otonom sürüş için bu şekilde önemli bir adım attığını görmek sevindirici. Otomobil sahipleri bundan sonra muhtemelen düşük segment Yaris'te bile kaza ihtimalini en aza indirmeyi sağlayacak otomatik acil frenleme sistemine standart donanım olarak sahip olabilecekler.

http://pressroom.toyota.com/releases/lexus+toyota+automated+braking+standard+2017.htm Yorum Yaz
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sarı arıza lambası 3 yıl en beğenilen
Adamsın Toyota
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maximus8282 3 yıl
Mazda 2012 yılından beri Türkiye'de dahil olmak üzere standart donanım olarak sunuyor zaten, hemde engel algılamalı. Sadece şehiriçi fren değil, diğer araçlarda paralı olan başka özelliklerde standart olarak sunuluyor. Hatta 2014 sonlarına doğru 2015 başlarında Türkiye'de geri giderken frenlemeyide standart olarak donanıma ekledi.

Konusu da burada konuşulmuştu.
Mazda CX-5 2012 Türkiye Donanım
Mazda 2012 yılından beri Türkiye'de dahil olmak üzere standart donanım olarak sunuyor zaten, hemde engel algılamalı. Sadece şehiriçi fren değil, diğer araçlard...
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Yanıtla +9
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sarı arıza lambası 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Peki nedir bu AEB sistemi diye bir açıklama yapsanız, biraz teknik bilgiler verseydiniz (sonuçta teknik bir site burası) iyi olmaz mıydı?
Evet, nedir bu AEB sistemi? Ne demek yani Acil Frenleme Sistemi? Nasıl bir şey?

Acil zamanlarda frenliyor.
V4LKyRPeki nedir bu AEB sistemi diye bir açıklama yapsanız, biraz teknik bilgiler verseydiniz (sonuçta teknik bir site burası) iyi olmaz mıydı...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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bulentcandan 3 yıl
Araclardaki aktif ve pasif güvenlik sistemleri hayat kurtarır. Bu sistemlerin geliştirilmesi için kim bilir kaç mühendis, bilim adamı, teknisyen gibi bir çok insan çalışıyordur.

Şöyle bir örnek vereyim; yıllar önce ilk ABS'li araçlar çıkmaya başladığında "fren ayağının altında, basarsın araba durur" diyen büyüğüm şu an hayatta değil. Böyle düz mantıkla düşündüğümüz sürece allaha emanet yolculuk yaparız.

Ben, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş'yi defalarca kınadım. "Araç, otomatik fren yapınca maddi kazalar azalır, Toyota servisleri kazanamaz diye mi bu donanımı Türkiye'ye getirmiyorsunuz" sorusunu bile sordum.

Devletimizde de iş yok. Geri görüş kamerasından tutun da, AEB ve diğer güvenlik donanımlarına kadar bir çoğunu zorunlu tutsa, bakım bakalım araç fiyatları değişmeden nasıl satış yapıyor üreticiler. Fiyatların neden değişmeyeceğine bir örnek vereyim; Ingiltere'de Toyota Auris dizel ve benzinli arasındaki fark 5000TL iken, Türkiye'de bu fark 12.000TL. Demek ki üretici Türkiye'de dizel Auris'te fazlaca kâr ediyor, demek ki fiyatı üretici istediği gibi belirliyor. Neden, siz düşünün.

Millet olarak "biz neden gelişmiş ülkeler mertebesine çıkamıyoruz" sorusunu sorup şöyle bir silkelenmemiz gerek.
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UnReAL_BoY 3 yıl
St Batuhan
Ters Adam
mvn_ Neden bilmiyorum ama böyle elektronik sistemlere arabalarda hiç güven duymuyorum , yinedE Toyotanın marka imajı adına güzel
Zaten bu ozelligi sen hizi sabitle sonra arabayi sal onune bisey gecerse o yavaslar nasil olsa diyerekteb koymuyorlar. Sen yine efendi gibi arabani kullanacaksin olduda farketmedin frenledi seni 1 kez kurtarsa yeter zaten.
Ben arkadaşın yorumu okurken tersi yönde bir olay düşündüm. Kişinin kaza yapmasına sebep olabilir diye güvenmiyordur belki? Bir şekilde kendisi ya da dış müdahale ile bu sistemde sıkıntı yaptırdı ve otobandayken araç ani fren yaptı. Arkadaki aracın sürücüsü fark etmedi ve böyle bir sistemi yoksa kazaya sebep olabilir. Herkeste olsa hadi neyse otomatik yapsın ama böyle sistemlerin güvenilirliği her zaman soru işareti olarak kalacaktır. İhtimali daha yüksek çünkü mekanik sistemlere göre.

Zaten bu sistem 50 km/h üserindeki hızlarda çalışmıyor. Ford araç kullanan ve bu özelliğe sahip olan birisi olarak bu özelliğin 30 km/h ve altında çalışabildiği belirtilmiş. Yeni model Ford'larda 50 km/h'ye çıkartıldı. Ama şunu söylemeden geçmeyim ki, frene kendi bastığı zaman aniden sizi olduğunuz yere çakıyor ve neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Bazen sitenin çıkışındaki otomatik kapıyı engel sanıyor ve çok hızlı yaklaşırsam anında aracı olduğu yere kilitliyor.
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haberelectro 3 yıl
Şuan opsiyon olarak bile yok. Toyota sürüş desteklerinde çok geri. ABD de zorunluluk haline gelmese yine koymazdı.
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ssbrutality 3 yıl
maximus8282
Mazda 2012 yılından beri Türkiyede dahil olmak üzere standart donanım olarak sunuyor zaten, hemde engel algılamalı. Sadece şehiriçi fren değil, diğer araçlarda paralı olan başka özelliklerde standart olarak sunuluyor. Hatta 2014 sonlarına doğru 2015 başlarında Türkiyede geri giderken frenlemeyide standart olarak donanıma ekledi. Konusu da burada konuşulmuştu. Mazda CX-5 2012 Türkiye Donanım

Mazda 6 Sahibiyim.Daha önce de türlü türlü Alman araçlarım oldu bazılarınıda kullanma fırsatım oldu.Japon otomobilleri ki özellikle Mazda 6,3 ve Rx-8 Duygusal bir bağ var aramızda.
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kadirirdem 3 yıl
Oldukça iyi olur...
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Ussuz 3 yıl
Liste fiyatına eklersin fazladan para ödenmemiş olur sözde...
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yoksulseytan22 3 yıl
Bunu okurken kaynakla birleştirilen tofaşlar geldi aklıma. Birde herşeyin başı ötv zammı.
Bu aralar ortadan ikiye ayrılan çok tofaş var.
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jimhendrix 3 yıl
Kasio saatli corolla 100kağıt olur artik.
1.4 d-4d 90hp olmazaa olmaz
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bulentcandan 3 yıl
AEB sistemi, Toyota Safety Sense (TSS) donanım paketi icinde 1.5 yıldır Japonya'daki Toyotalar'da, 1 yıldır Avrupa'daki Toyotalar'da standart veya seçenek olarak zaten sunuluyor. Türkiye'de yok, 2017'de de olmazsa şaşırmamak gerek.



AEB sistemi ve daha fazlası Volvo, Ford, VW, Seat, Mazda gibi markaların çeşitli modellerinde Türkiye'de zaten seçenek olarak sunuluyor.
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Nightmare70 3 yıl
Ama alaşım jant opsiyonel :D
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toyota, otomatik ve
8 etiket daha fren sistemi aeb acil standart Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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