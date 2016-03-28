Toyota 2017'de otomatik acil frenleme sistemini standart olarak sunacak

Geçtiğimiz hafta Ulusal Otoyol Trafik Güvenlik Komisyonu (NHTSA) ve Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) 20 otomobil üreticisinin 2022 yılına kadar otomatik acil frenleme (AEB) sistemini standart donanıma dahil etmeyi kabul ettiklerini açıkladı. Toyota da bu 20 şirketten biriydi ve Japon otomobil üreticisi yaptığı açıklamayla neredeyse tüm modellerinin 2017 yılına kadar standart donanım olarak AEB sistemine sahip olacağını duyurdu.

Şirket gelecek sene kendi üretim hattındaki 25 Toyota ve Lexus modelinde otomatik fren sistemine yer vermeyi planlıyor. Sadece 4Runner, 86 (eski Scion FR-S), Mirai, Lexus GX ve Scion iA modellerinde bu özellik standart dışı olacak. Şu an birçok modelde zaten Lexus Emniyet Sistemi+ ve Toyota Güvenlik Hissi paketlerinin bir parçası olarak AEB sistemi sunuluyor ancak tüketiciler bu seçenekler için fazladan para ödemek zorunda kalıyorlar.

Önümüzdeki yıldan itibaren otomatik fren sistemine sahip olmak için ekstra para ödenmesine gerek kalmayacak. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birinin güvenlik ve yarı otonom sürüş için bu şekilde önemli bir adım attığını görmek sevindirici. Otomobil sahipleri bundan sonra muhtemelen düşük segment Yaris'te bile kaza ihtimalini en aza indirmeyi sağlayacak otomatik acil frenleme sistemine standart donanım olarak sahip olabilecekler.

http://pressroom.toyota.com/releases/lexus+toyota+automated+braking+standard+2017.htm