Toyota, 2020 Olimpiyatlarında kullanılacak elektrikli servis aracını tanıttı

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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Toyota, ne yazık ki yüzde 100 elektrikli araç sektöründe ivmeyi yakalayamamış durumda. Söz konusu piyasada geri kalan şirket, gayretlerini sürdürmeye devam ediyor. Toyota’nın bu kapsamda tasarladığı yüzde 100 elektrikli araç ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kullanılmak üzere hazırlanıyor.

Erişilebilir İnsan Taşıyıcı (Accessible People Mover-APM) olarak dilimize çevirebileceğimiz araç tam anlamıyla bir toplu ulaşım aracı değil. Son dakika çözümü olarak değerlendirilen araç; görevliler ve sporcular ile erişim kolaylığı ihtiyacı olabilecek hamile, engelli ve yaşlı bireyler için düşünülerek geliştirilmiş. Bir giriş rampasına da sahip olan araca bu sayede tekerlekli sandalye ve sedye yüklenebiliyor. Normalde sürücü koltuğu dâhil 3 sıra oturma grubuna sahip olan aracın orta oturma grubu ihtiyaç halinde çıkarılabiliyor.

Lityum iyon bataryalardan güç alan APM, tek bir şarjla 100 km mesafe kat edebiliyor. Aracın son hızı ise yaklaşık 20 km/s.

Özellikle Paralimpik Olimpiyatlarında yarışan sporcuların ulaşım kolaylığı konusunda geçmişte yaşadığı sorunlar göz önünde bulundurulduğunda APM’nin önemli bir gediği kapatacağına kuşku yok.

https://electrek.co/2019/07/18/toyota-electr-2020-olympic-games-tokyo/