Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota Auris Hibrit'in Türkiye satış fiyatları belli oldu

Toyota'nın Türkiye'deki hibrit atağı devam ediyor. Japon üretici CH-R Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid ve Prius modelleri sonrası Auris Hybrid'i de Türkiye'de satışa sunmaya başlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,9b
1
64
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türkiye'de sunduğu hibrit modelleriyle akımın öncülerinden olan Toyota, ülkemizde başka bir hibit aracı daha satışa sunmaya başlıyor. Toyota'nın dinamik tasarıma sahip modeli Auris'in hibrit versiyonu ilk kez Türkiye yollarına çıkıyor. 
Toyota Auris Hybrid, ÖTV teşviğiyle birlikte 99 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Konforlu ve keyifli bir sürüş sunan Auris Hybrid, markanın en popüler hibrit modellerinin başında geliyor. Araçta 99 bg’lik 1.8 litre benzinli motor ve 82 bg güç üreten elektrikli motor bir arada bulunurken bu iki motor kombine olarak 136 beygir güç üretiyor. Bununla birlikte Toyota Auris Hybrid’in sadece 4.1 lt/100 km yakıt tüketimi ortalaması bulunuyor.
Üç farklı donanım seçeneği ile sunulacak Auris Hyrid'te Active, Advance ve Premium seçenekleri sunulacak. En üst donanım seviyesinde Deri/Alcantara/Kumaş karışımı spor koltuklar, çift bölgeli klima, akıllı park destek sistemi, Toyota Safety Sense ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikler yer alıyor. Hybrid ailesinin en yeni ve en dinamik üyesi olan Auris Hybrid tüm versiyonlarda sunulan skypack opsiyonu, joystick tasarımlı vites kol mekanizması ile hem tasarımıyla hem de teknolojisi ile öne çıkmaya çalışacak.
2017’yi “hibrit yılı” ilan eden Toyota; CH-R Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius ve son olarak Auris Hybrid ile birlikte Türkiye’deki ürün yelpazesini daha da genişletmiş oldu.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eärendil 2 yıl en beğenilen
keşke açıklanmasaymış.
neyse toyotaya kızmıyorum.
aslında auris pahalı değil, biz fakiriz.
tl değersiz , dolaylı vergiler çok fazla.
1 Yanıt Yanıtla +78
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lutufi123 2 yıl
KARDES BU FIYATLAR NE YA
Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiat S.p.A. 2 yıl eärendil
eärendil
keşke açıklanmasaymış.
neyse toyotaya kızmıyorum.
aslında auris pahalı değil, biz fakiriz.
tl değersiz , dolaylı vergiler çok fazla.


Biz fakir değiliz, birileri çok aç



yetmiyor yani
eärendilkeşke açıklanmasaymış.neyse toyotaya kızmıyorum.aslında auris pahalı değil,biz fakiriz.tl değersiz , dolaylı verg...
Devamını Gör
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Francis J. Underwood 8 ay
bu fiyat ne be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rekcufnimda 8 ay
2019 model auris hybrid fiyatı nasil olacak bilen var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doğanşahinserçe 8 ay
Suanki fiyatlarin iki kati olur ayrica arac alacaksaniz simdi alin temiz az kmli bakarsaniz dahada ucuza kapatirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Teşviğe rağmen 100 bin... tamam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 2 yıl
beklediğim araç geldi. şuan 102 bine alınabiliyor fiyat listesinde.
98 bin egea ya verilebiliyorsa bu aracın fiyatı iyi demektir. sabırsızlıkla 2. ele düşmesinş bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BIXI MAN 2 yıl
Hybrıd piyasası yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Fiyatlar da segmentine göre şekillenmeye başladı...
Ch-r ile başlayan Suv piyasasına Kia giriş yaptı, şimdi
C sınıfı HB Segmentinde Auris girdi, mutlaka rakipleri de gelecek...
Bizim milletin çoğu Hybrıd'i halen fişe takılıp şarj olacak araç gibi görüyor... Fluence ZE 'den gelen kötü bir alışkanlık sanırım...
Auris in Hybrıd fiyatı'nı Dizel ile karşılaştırdığımızda fiyat makul...
Heee D4D nin fiyatı fahiş derseniz , o ayrı bir konu ve bence de haddinden fazla yüksek ama Dizel ile Hybrıd arasındaki fiyat makası 5 bin TL ise iyi bir fiyatlama ile giriş yaptı denilebilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 2 yıl
C-HR ve Auris Hybrid, İngiltere'de de üç aşağı beş yukarı aynı fiyatlandırılmış ama Türkiye'de maalesef ki alım gücü düşük. Bildiğin fakiriz.
Öte yandan yıllık otomobil satış miktarlarına hiç de geri kalır yanımız olmuyor. Nedenlerini herkes biliyor malumunuz.
Akaryakıt çok pahalı deniyor ama normal günler dahil, özellikle bayramlarda, tatillerde çok yoğun trafik oluyor.
Anlayabildiğim kadarıyla (yanlışım varsa düzeltiniz); halimize bakmadan Fransız kaşığıyla Alman b.ku yiyoruz, sonra tahtırevanla gidiyoruz.... Böyle olunca da fiyatlar hep yüksek, hep yüksek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aaguler 2 yıl
Çok bilmiş forum eşrafı, hybrid ve üstelik 1.8 lt motor hacmine sahip bir aracı sanırım 80 bin lira başlangıç fiyatı ile almayı umuyor. Şimdi siz söyleyin pahalı buldumcular bu araç kaç lira başlangıç fiyatına sahip olmalıydı ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BIXI MAN 2 yıl
D4D Advance ile Hybrıd Advance arasında ortalama 5 bin TL fark gözüküyor....
Bu fark ile D4D gibi tarihi eser bir motora o paraları vermek yerine Hybrıd daha mantıklı gözüküyor...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tartekin 2 yıl
ÖTV teşviği ile Toyota gaza gelmiş ..sıra tüketici de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
commandx 2 yıl
Asıl eleştirilmesi gereken konu aslında dizel araçların fiyatı. Dizelin maliyeti çok yüksek olmamasına rağmen benzinli modellerden 15 20bin daha pahalı. Hibrit daha karışık bir sistem. Elektrik motoru, monitörü, bataryalar vs vs derken dizellerden daha maliyetlidir. Yine de kazık tabii, bu fiyata kimse almaz umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14885 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
toyota, toyota auris hybrid ve
8 etiket daha auris hybrid hibrit auris hibrit Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Apple otonom araç filosu için ortağını buldu 2 yıl Intel’in Sky Lake ve Kaby Lake işlemcilerinde hata! 2 yıl Halat kullanılmayan ilk asansör test edildi 2 yıl 6 çekirdekli Coffee Lake işlemcisinin Benchmark sonuçları sızdı 2 yıl Ekran kartı piyasasında dengeler alt üst oldu: GTX 1070, 1080 Ti fiyatına ulaştı 2 yıl Bilgisayar kasalarında ahşap dönemi: İşte o modeller 2 yıl İşte karşınızda yeni BMW X3 2 yıl Nissan, Tesla'ya meydan okumaya hazırlanıyor: Autopilot'a karşı ProPILOT 2 yıl Samsung’un gelecek yılki amiral gemilerinde farklı yonga seti iddiası 2 yıl Android Nougat alacak Meizu akıllı telefonlar belli oldu 2 yıl Yeni Mumya filmi The Mummy gişede çakıldı 2 yıl Takata iflas koruması başvurusu yaptı 2 yıl Samsung Galaxy Stellar 2’nin fotoğrafları ve özellikleri sızdı 2 yıl Tesla ve diğer otomobil üreticileri, sürücülerin ellerini direksiyonda tutmaya çalışıyor 2 yıl DJI tarıma da önem veriyor 2 yıl Xiaomi’nin Surge S2 işlemcisi çok yakın 2 yıl Video oyunları oynamak beynimizi değiştiriyor 2 yıl WhatsApp önemi bir haber kaynağı haline geliyor 2 yıl Oyunculara özel performans donanımları: ADATA XPG 2 yıl Samsung kar konusunda Apple’a büyük fark atmaya hazırlanıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Toyota Auris Hibrit'in Türkiye satış fiyatları belli oldu Sonraki Yeni Pixel modellerinin özellikleri ortaya çıktı 2 yıl Yakın tarihte internete bağlı cihazların sayısı nüfusun 3 katı olacak 2 yıl Google artık reklam için Gmail hesabınızı taramayacak 2 yıl Sanal gerçekliğe 180 derece tanımı geliyor 2 yıl Cars: Lightning League ile filmin heyecanı mobilde 2 yıl Volvo XC90, emniyet kemerindeki sorundan ötürü geri çağrılıyor 2 yıl 1000 kilometre menzile sahip elektrikli uçak prototipi 2 yıl İngiltere parlamentosuna siber saldırı: Milletvekilleri hesaplarına ulaşamıyor 2 yıl Elazığ'da ANKA İHA düştü 2 yıl Silahlı Hürkuş ve Hürkuş Projesi hakkında merak edilenleri sizler için sorduk 2 yıl Yeni Citroen C4 Cactus makyajlanmaya hazırlanıyor 2 yıl Cep telefonlarındaki TRT vergisine önemli düzenleme 2 yıl Samsung Galaxy S8'in klonları çoğalıyor: Karşınızda BLUBOO S8 2 yıl Spider-Man sinematik evrenine yeni filmler eklendi 2 yıl Obama, Rusya'ya siber saldırı emri vermiş 2 yıl Tesla Model 3'ün final tasarımını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı 2 yıl AMD Vega ekran kartlarının enerji tüketimi oldukça yüksek 2 yıl SEGA Forever ile popüler klasikler ücretsiz oldu 2 yıl Bayramda Siri bir başka 2 yıl WhatsApp yakında dosya transferine izin verecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim