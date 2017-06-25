Toyota Auris Hibrit'in Türkiye satış fiyatları belli oldu

Türkiye'de sunduğu hibrit modelleriyle akımın öncülerinden olan Toyota, ülkemizde başka bir hibit aracı daha satışa sunmaya başlıyor. Toyota'nın dinamik tasarıma sahip modeli Auris'in hibrit versiyonu ilk kez Türkiye yollarına çıkıyor.

Toyota Auris Hybrid, ÖTV teşviğiyle birlikte 99 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Konforlu ve keyifli bir sürüş sunan Auris Hybrid, markanın en popüler hibrit modellerinin başında geliyor. Araçta 99 bg’lik 1.8 litre benzinli motor ve 82 bg güç üreten elektrikli motor bir arada bulunurken bu iki motor kombine olarak 136 beygir güç üretiyor. Bununla birlikte Toyota Auris Hybrid’in sadece 4.1 lt/100 km yakıt tüketimi ortalaması bulunuyor.

Üç farklı donanım seçeneği ile sunulacak Auris Hyrid'te Active, Advance ve Premium seçenekleri sunulacak. En üst donanım seviyesinde Deri/Alcantara/Kumaş karışımı spor koltuklar, çift bölgeli klima, akıllı park destek sistemi, Toyota Safety Sense ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikler yer alıyor. Hybrid ailesinin en yeni ve en dinamik üyesi olan Auris Hybrid tüm versiyonlarda sunulan skypack opsiyonu, joystick tasarımlı vites kol mekanizması ile hem tasarımıyla hem de teknolojisi ile öne çıkmaya çalışacak.

2017’yi “hibrit yılı” ilan eden Toyota; CH-R Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius ve son olarak Auris Hybrid ile birlikte Türkiye’deki ürün yelpazesini daha da genişletmiş oldu.