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Volvo XC90, emniyet kemerindeki sorundan ötürü geri çağrılıyor

Volvo, ABD’deki Volvo XC90 model araçlarının bir kısmını geri çağıracağını açıkladı. Araçların emniyet kemerinde bulunan bir parçanın sorunlu olduğu ve değiştirilmesi gerektiği bildirildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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12
Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Güvenlik konusunda National Highway Traffic Safety Administration’dan 5 yıldız almayı başaran ve IIHS Top Safety Pick ödülünü kazanan Volvo XC90, emniyet kemerindeki bir sorundan ötürü geri çağrılıyor. İsveç merkezli otomotiv devi tarafından paylaşılan bilgilere göre otomobilin emniyet kemeri retraktöründe bulunan “Micro Gas Generator” isimli parça kaza anında kemerden çıkabilir ve bir mermi gibi araç içerisinde hareket edebilir. NHTSA’dan gelen uyarıyla otomobilleri geri çağırma kararı alan Volvo, sorunun yalnızca ABD’de bulunan bazı araçları kapsadığını duyurdu.

Tahminlere göre bu sorunlu parça yalnızca 1305 otomobilde bulunuyor. Volvo geçtiğimiz ay içerisinde 2363 adet, geçtiğimiz senede ise 32000 adet XC90 modelinin satışını gerçekleştirmişti. Bu sayılara bakarak sorunun, üretilen araçların küçük bir bölümünü etkilediği söylenebilir.

Önceden de geri çağrılmıştı

Güvenliğiyle ön plana çıkmasına rağmen XC90 daha önceden 2 defa geri çağrılmıştı. İlk olarak otomobil, emniyet kemerindeki bir sorundan dolayı S60, V60 ve S90 da dahil olmak üzere geri çağrılmıştı. İkinci geri çağırma ise yan kısımlardaki hava yastıklarıyla ilgili sorunla ilgiliydi ve bu sefer araca V90 ve S90 modelleri eşlik etmişti.

Araç sahiplerinin otomobillerini geri getirmesi durumunda emniyet kemerlerinin retraktörleri değiştirilecek.  Volvo, değişim programının 7 Ağustos tarihinde başlayacağını açıkladı.


http://www.carscoops.com/2017/06/volvo-has-problem-with-seatbelts-on.html Yorum Yaz
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Taklitçi karşıtı 2 yıl en beğenilen
Sorunlu haliyle bile piyasadaki araçların %90 ından daha güvenlidir
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Barbaroscakir 2 yıl
bizde yolladık bakalım haber bekliyoruz
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ipli jeton 2 yıl
Türklerde emniyet kemeri takma alışkanlığı olmadığı için no problem. Amerikalılar düşünsün.



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V4LKyR 2 yıl
Bu geri çağırmalar esnasında firma içerisinde kopan fırtınaları bir bilseniz... :)
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kadirirdem 2 yıl
Volvo bari sen yapma sağlam dedik ,yapma etme
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wolf silver 2 yıl
Güzel araba ama baya pahalı?? 500-600 bin tl den bahsediliyor ????
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Defkhan3459 2 yıl wolf silver
X5, x6, gle gls bundan daha pahalı.
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Defkhan3459 2 yıl
Benim anlamadığım nokta; bazılarında var deniyor. Bütün arabalar aynı parçalarla yapılmıyor mu? Rastgele eline gelen parçayı alıp takmıyorlar, neden hepsinde değil de bazılarında sorun var?
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MHEC 2 yıl Defkhan3459
Üretim sırasında hatalı montaj falan yapılıyor herhal.
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tugares 2 yıl
Ölüsü yeter derler ya işte bu öyle bi marka
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Taklitçi karşıtı 2 yıl en beğenilen
Sorunlu haliyle bile piyasadaki araçların %90 ından daha güvenlidir
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Fiasco 2 yıl
hemen Volvo XC90'mi geri yollayayım
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