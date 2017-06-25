Volvo XC90, emniyet kemerindeki sorundan ötürü geri çağrılıyor

Tahminlere göre bu sorunlu parça yalnızca 1305 otomobilde bulunuyor. Volvo geçtiğimiz ay içerisinde 2363 adet, geçtiğimiz senede ise 32000 adet XC90 modelinin satışını gerçekleştirmişti. Bu sayılara bakarak sorunun, üretilen araçların küçük bir bölümünü etkilediği söylenebilir.
Önceden de geri çağrılmıştı
Güvenliğiyle ön plana çıkmasına rağmen XC90 daha önceden 2 defa geri çağrılmıştı. İlk olarak otomobil, emniyet kemerindeki bir sorundan dolayı S60, V60 ve S90 da dahil olmak üzere geri çağrılmıştı. İkinci geri çağırma ise yan kısımlardaki hava yastıklarıyla ilgili sorunla ilgiliydi ve bu sefer araca V90 ve S90 modelleri eşlik etmişti.
Araç sahiplerinin otomobillerini geri getirmesi durumunda emniyet kemerlerinin retraktörleri değiştirilecek. Volvo, değişim programının 7 Ağustos tarihinde başlayacağını açıkladı.
http://www.carscoops.com/2017/06/volvo-has-problem-with-seatbelts-on.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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