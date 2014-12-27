Toyota, Hidrojen ile çalışan ikinci aracı için kolları sıvadı

(Görsel FVC modeline aittir)

İlk hidrojenle çalışan aracı FCV'yi önümüzdeki yaz satışa sunması beklenen Toyota görünen o ki ikinci araç için de çalışmalara başlamış durumda. Toyota ilk olarak hidrojenle çalışan motorunu orta sınıf sedan bir araca koyarken Motoring sitesinin haberine göre bir sonraki model üst sınıf modellerden biri olan Lexus LS olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Habere göre hidrojen yakıt teknolojisinin bu araca uyarlanması için yakıt hücresi ve tankının farklı yerlere konumlandırılması gerekiyor. Aracın menzilinin 384km. olması ve 2017 yılı içinde satılması bekleniyor.