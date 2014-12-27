Toyota, Hidrojen ile çalışan ikinci aracı için kolları sıvadı

(Görsel FVC modeline aittir)
İlk hidrojenle çalışan aracı FCV'yi önümüzdeki yaz satışa sunması beklenen Toyota görünen o ki ikinci araç için de çalışmalara başlamış durumda. Toyota ilk olarak hidrojenle çalışan motorunu orta sınıf sedan bir araca koyarken Motoring sitesinin haberine göre bir sonraki model üst sınıf modellerden biri olan Lexus LS olacak.
Habere göre hidrojen yakıt teknolojisinin bu araca uyarlanması için yakıt hücresi ve tankının farklı yerlere konumlandırılması gerekiyor. Aracın menzilinin 384km. olması ve 2017 yılı içinde satılması bekleniyor.
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Honda FCX Clarity tam hidrojenli modeli 2002 yılında üretti 2007'de Amerika'nın California eyaletinde lisans aldı ve o tarihten beri aktif olarak kullanılıyor. hatta Shell firması istasyonlarında hidrojende satıyor. genel olarak giriş yaptım.
cnnturk'te yayınlanan top gear programında bir bölümünde (bbc knowledge'da izledim) Toyota ile dalga geçiyorlardı. toyota prius ile uğraşırken honda dünya için gerçekten faydalı şeyler yapıyor şeklinde devam ediyorlardı(kaynak)
devamında neden geleceğin yakıtı olduğundan bahsetmekteydi.
egzosundan co2 yerine su buharı çıkıyor. yani 0 emisyon
motoru bizim bildiğimiz içten yanmalı motor değil,elektrik motoru daha uzun ömürlü olduğundan ve içten yanmalı motorlar gibi bakımı zor ve pahalı değil.
hidrojenin benzinle aynı fiyata satıldığından bahsediyordu yani bir dezavantaj olarak bahsediyorlardı. ve ardından, iyide denizin ortasına milyarlarca dolara platform kurup bir sürü masraf yapmak sudan hidrojeni ayırmak kadar zor olmadığı soylerek anti parantez açıyorlardı. araçların artmasıyla içten yanmalı motorların ortandan kalkıp hidrojen ile çalışan motorların artmasıyla maliyetlerin düşeceğinden bahsediyordu.
yani anlayacağınız geleceğin yakıtı elektrik falan değildir bunlar pazarlama stratejileridir. geçiniz efendiler, hibrit-benzin sonra hibrit-dizel yok sonra tam elektrikli ilk şöyle bi 100 km menzilli sonra aha bak arttırdık daha iyisi 200 km li bataryalı araba. aaa sonra batarya kirala yolda kalmayalım yok efendim 3 saatte şarj et offff bu ne ya
hidrojene dünyanın kurtuluşudur. nokta
yıkın petrol kartellerini sonra ne küresel ısınma kalır nede hastalık.
İlk mesajda dünyanın ilk hidrojenli motoru demiyor,Toyota'nın ilk hidrojenli motoru diye geçiyor. Toyota yada Honda ne farkederki hangisinin yaptığı,neticede biz yapmadık.Yaygınlaşırsa onlar üretecek biz alacağız.Toyota yerine Honda'nın yapmış olmasının bize nasıl bir faydası var,bizim için ne önemi var ilk hangi firmanın yaptığının. Forumdaki insanların çoğunun marka fanatikliği olsada, yorumları kendilerince samimi. 5 yıldızlı misafir üyenin bu konuya yorum yapması,vurgulayarak Honda'yı işaret etmesi düşündürücü.Herhalde sokaktan geçen herhangi birine 5 yıldızlı misafir üyelik vermiyorlar.(Not: 5 ay önce sıfır Toyota Yaris aldım, sıfır Honda Jazz satışta olsaydı muhtemelen ilk tercihim olurdu.)
1-hidrojen elektrikten daha mı ucuz olacak?Tabiki hayır.
2-yakıt deposunda yüksek basınç olduğu için hem güvenli değil hem de motor elemanları daha kısa çalışma ömrüne sahip olacak veya daha fazla bakım gerektirecek.
3-10tl ile 120km hayal ürünüdür.Yaygınlaştığı takdirde devlet vergilerinde kayıp olmaması adına eskiden lpgde olduğu gibi burda da aynı düzende sistematik olarak maliyeti yukarı çekilecektir.
4-sen bu yakıtı kendi çapında evinde temin edebilecek misin?hayır.ee nerden alacaksın?nasıl şimdi yakıtın bittiyse benzin istasyonuna gidiyorsan işte öyle gidecen bu sefer hidrojen istasyonuna doldur diyeceksin dolduracak.Tabi bu hidrojen istasyonu işini de, otogaz dağıtım işini üstlendikleri gibi petrol ve petrol ürünleri bayileri yani bir başka tabirle akaryakıt şirketleri üstlenecektir.
5-Akaryakıt şirketleri bu yakıta sıcak bakıyorsa en azından bir kere daha düşünmek gerekir.İlk başta hidrojene kuşku duysalar da bakış açıları değişmiştir. şu an shell ve bp bu sektöre yatırım yapmış olup az sayıda hidrojen istayonları vardır.
70 den önceki elektrikli araçları merak edenlere de selam ederim. earlyelectric.com/...
Aleyküm selam...
Verdiğiniz linki açamadım ama şunu öğrenmek istiyorum. Elektrikli arabalar yüzyıldan fazla bir süredir yapılıyor ama hep prototip düzeyinde. Benim merak ettiğim 70 ya da 80 lerde araba galerisine gidip ben elektrikli araba almak istiyorum dediğinizde alabildiğiniz araba var mıydı? (Bir nissan leaf, tesla ya da renault zoe gibi). Bunların en erken örneği gm üretimi ev1 di onlar da satılmadı sadece californiyada bazı seçilmiş kişilere leasing ile verildi sonra da toplatıldı diye hatırlıyorum. Ciiden merakımdan soruyorum...
Normal klasik tasarımlarının içine böylesine bir teknolojiyi koysalar on numara olur halbuki.
Sonra, ürettiğin teknolojilerin ve araçların patentini alıp, öncelikle Türkiye ve Ortadoğu pazarına satmaya başlayacaksın. İlk iş, Türkiye de ki ticari taksilere yerli otomobil olma zorunluluğu getireceksin ve gçiş yapanlara ciddi vergi indirimi sağlayacaksın. Vatandaşın gözü alıştıkça, yavaş yavaş yerli otomobile ısınacak ve almaya başlayacak. Sonra açılabiliyorsan dünya pazarına açılacaksın. G.Kore'yi yeniden keşfetmeye gerek yok.
Dünya pazarı çokta şart değil, Türkiye, Ortadoğu, Rusya ve Kafkasya da ki pazar, Türk malı bir otomobile yeterde artar bile.
Fakat, şuan en ufak bir çalışma yok ve görün bakın, elektrik otomobil furyasını da kaçırtacaklar Türkiye ye, böylece 1 asır daha ithal otomobillere binmek zorunda kalacağız ve ekonomi kötü gidişten kurtulamayacak.
Dediydi dersiniz.
Güzel bir analiz olmuş. Fakat bu tür fikirlerin uygulamaya konması elini taşın altına sokacak yöneticilerin, firmaların, siyasilerin yokluğunda mümkün görünmüyor. Herkes kendi cebini, geleceğini düşünüyor. Otomotivde ülkemiz ihracat rekoru kırarken ve yabancı firmaların fabrikası konumundayken biri çıkıp yerli araba üretmek için tesis kurmaya kalksa, şimdiki üreticilerin buna müsade etmeyeceği açık. Siyasiler de anca lafta üretmek lazım diyorlar. Devrim'i üreten mühendisler gibi adamlar lazım ki ne olursa olsun yerli araba üretilsin. Yani sokağa çıkıp herhangi bir insana sorsak "Yerli otomobil nasıl üretilebilir?" diye elbet mantıklı fikirler ortaya atacaktır. Ama işler öyle yürümüyor belli ki. Yazık oluyor ne diyeyim.