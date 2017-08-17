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Toyota, bir çeşit görünmezlik cihazının patentini aldı

Toyota, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yaptığı başvuruyla görünmezlik aygıtının patentini aldı. Üretici, A sütununu görünmez yapmaya çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Görünmezlik şu ana kadar ünlü pek çok bilimkurgu ve macera filmlerine konu olmuş ve insanlığın oldukça ilgisini çeken bir konu olmuştur. Öyle ki bilim insanları da böyle bir buluşa imza atmak için oldukça uzun uğraşlar veriyor. Görünen o ki Japon otomobil üreticisi Toyota da bu konunun araştırma ve geliştirme aşamasına dahil olmuş durumda.
17 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuru yapan Toyota, "Nesneyi şeffaf göstermeye yarayan aygıtlar ve yöntemler" için patent almış. Oldukça ilginç bir gelişme olsa da patentin amacı Toyota araçlarını görünmez kılmak değil.
Toyota, bir çeşit görünmezlik cihazının patentini aldı
Patentte yer alan detaylara göre Japon üretici geliştirilecek aygıt ile sürücünün görüş alanını arttırmak için araçlarının A sütununu görünmez hale getirmeyi hedefliyor. Görünmezlik aygıtı ile görüşü arttırma fikri biraz ironik olsa da Toyota her geçen gün artan güvenlik standartları nedeniyle kalınlaşan A sütununun sürücünün görüş alanına gün geçtikçe daha çok etkilediğini söylüyor.

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deniz_sea 2 yıl en beğenilen arifomer
Bu şekilde olacağını sanmıyorum, dışarıdan sürücünün bakış açısına uygun bir veya bir kaç kamera ile dışarıda ki görüntüyü A sütünuna digital olarak verecektir.
Bu şekilde olacağını sanmıyorum, dışarıdan sürücünün bakış açısına uygun bir veya bir kaç kamera ile dışarıda ki görüntüyü A sütünuna digital olarak verecektir....
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otobilge 2 yıl
Görünmeyen fren pedalı ilginç olabilir
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Captain_Ivy 2 yıl
O kısımda bulunan malzeme kadar sağlam saydam bi plastik olabilir mi?
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interwap 2 yıl
O kısımda şeffaf materyaller kullanılarak güzel çözüm olur.
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haberelectro 2 yıl
kamera ve led lazım gerisi kolay
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DH Misafiri 2 yıl
Range Rover da var zaten
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extinct 2 yıl
başlığın saçmalığına bakın ya iyice magazine döndürdünüz olaya şok şok şok başlık konu alakasız saçma sıfır
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forumlarabak 2 yıl
A stununu bir ben mi göremedim..? A harfini bulamıyorum çizimde :)
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deniz_sea 2 yıl forumlarabak
Merhaba alfebetik sırayla söylemde bulunulduğu için en öndeki A sütünü, ikinci sıra B sütunu, En son (klasik araçlar için) C sütunu ismi kullanılır, daha fazla sütun var ise isimlendirme uzayabilir, hatta üreticiler A piller, B piller diye isimlendirirler, kendi aralarında sütun / direk kelimesini (türk üretici için en azından benim çalıştığım markada :) ) kullanmazlar...
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Görmebak 2 yıl
Yahu bunun görünmezlikle ne alakası var? Toyota bu patent de A sütununu şeffaf bir hale getirmek için uğraşıyor tıpkı camlarda olduğu gibi, bunun görünmezlikle ne alakası var? Varsa camlar yardımıyla çoktan görünmezliği bulmuşuz da haberimiz yok...
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Kerim5100 2 yıl
Toyota'ya mağara soğuk muydu demek istiyorum ama adamlar inanıp patent bile almış youtube.com/...
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Forgreen 2 yıl
Acayip bir otomobil gerçekten
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