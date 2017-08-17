Toyota, bir çeşit görünmezlik cihazının patentini aldı

Görünmezlik şu ana kadar ünlü pek çok bilimkurgu ve macera filmlerine konu olmuş ve insanlığın oldukça ilgisini çeken bir konu olmuştur. Öyle ki bilim insanları da böyle bir buluşa imza atmak için oldukça uzun uğraşlar veriyor. Görünen o ki Japon otomobil üreticisi Toyota da bu konunun araştırma ve geliştirme aşamasına dahil olmuş durumda.

17 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuru yapan Toyota, "Nesneyi şeffaf göstermeye yarayan aygıtlar ve yöntemler" için patent almış. Oldukça ilginç bir gelişme olsa da patentin amacı Toyota araçlarını görünmez kılmak değil.

Patentte yer alan detaylara göre Japon üretici geliştirilecek aygıt ile sürücünün görüş alanını arttırmak için araçlarının A sütununu görünmez hale getirmeyi hedefliyor. Görünmezlik aygıtı ile görüşü arttırma fikri biraz ironik olsa da Toyota her geçen gün artan güvenlik standartları nedeniyle kalınlaşan A sütununun sürücünün görüş alanına gün geçtikçe daha çok etkilediğini söylüyor.