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Toyota hayvan gübresinden hidrojen ve elektrik üretecek

Toyota; elektrikle ve hidrojenle çalışan araçlara yakıt üretmek için dünyanın ilk ticari ölçekli yüzde 100 yenilenebilir enerji ve hidrojen üretim tesisini Kaliforniya'da açacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Temiz enerji alanında önemli işlere imza atan Japon otomobil devi Toyota, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda temiz enerjiye yönelik yeni projesini duyurdu. Şirketin Tri-Gen olarak adlandırdığı ve dünyanın ilk ticari ölçekli yüzde 100 yenilenebilir enerji ve hidrojen üretim tesisi unvanını alan tesis; elektrikle ve hidrojenle çalışan araçların yakıt ihtiyacını karşılayacak. 2020'de Kaliforniya'da faaliyete geçecek olan Tri-Gen tesisinde, inek gübresinden elde edilen metan gazı; hidrojen, elektrik ve suya dönüştürülecek.

Hedeflere Uygun Adım

Tesislerinin ve araçlarının çevreye olan etkisini en aza indirmek isteyen Toyota, geçtiğimiz günlerde bu konuda önemli bir hedef belirlediğini duyurmuştu. Şirket geleneksel içten yanmalı motorların üretimini 2040 yılına kadar durdurmayı ve ürettiği araçların neden olduğu karbon emisyonunu 2050 yılına kadar yüzde 90 azaltmayı planlıyor. Şirketin Tri-Gen tesisi de geleceğe yönelik bu hedefinde şirkete büyük katkı sağlayacak. Faaliyete geçtikten sonra tesisin günlük 2.35 MW elektrik ve 1.2 ton hidrojen üretmesi bekleniyor. Bu sayede tesis, ortalama 2350 eve enerji sağlayacak miktarda elektrik ve yaklaşık 1500 adet hidrojenle çalışan aracın yakıt ihtiyacını karşılamak için yeterli hidrojen üretmiş olacak.
Tesiste üretilen elektrik ilk olarak, büyük ölçüde, Long Beach Limanı'nda yer alan Toyota Lojistik Hizmetleri'nin ve bölgedeki elektrikli otomobillerin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılacak. Kuzey Amerika'da gücünü tamamen yenilenebilir kaynaklardan alan ilk Toyota tesisi olan Tri-Gen'de üretilen hidrojenin kullanımı konusunda ise şirketin geçmiş çalışmalarını hatırlamakta fayda var. Şirket 2014 yılında hidrojen yakıt hücresine sahip Mirai isimli sedan modelini Japonya'da satışa sunmuştu. Toyota Tri-Gen tesisinde kullanılmak üzere henüz ABD pazarında yer almayan bu otomobili tesise gönderecek ve otomobiller tesiste üretilen hidrojenden güç alacak. Benzer şekilde şirketin bu yıl tanıttığı hidrojen yakıt hücresine sahip tırı Project Portal da tesis ve çevresinde görev alırken güç ihtiyacını tesisteki üretimden karşılayacak.
Toyota'nın açıklamasına göre Tri-Gen tesisi, Kaliforniya'daki sıkı çevre şartlarını rahatlıkla karşılıyor. ABD Enerji Bakanlığı ve FuelCell Energy şirketinin desteği ile kurulacak olan tesis, Toyota'nın elektrikli araçların yanı sıra hidrojenle çalışan araçlara da büyük önem verdiğini gösteriyor.

https://futurism.com/toyota-power-plant-clean-energy-manure/ Yorum Yaz
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Mand1ra_Hekimi 1 yıl
Desenize biz enerji sıkıntısı yaşamayacağız hayvan çok da ülkede
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sniper23 1 yıl
Hidrojen piyasada elektrikten daha iyi diye düşünüyorum.
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meshutx 1 yıl sniper23
Eğer fiyatı kastediyorsanız hidrojen, elektrikten daha iyi değil.
ABD enerji bakanlığı ve çevre koruma ajansının aşağıdaki linklerdeki verilerine göre yılda 24000 km yol yapılıyorsa hidrojen yakıt hücreli araç ile yıllık maliyet $1250 , elektrikli araç ile yıllık maliyet $500.
Ciddi bir fark söz konusu. Hidrojen için çok daha ucuza elde etme yöntemlerine ihtiyaç var.
Hidrojen yakıt hücreli araçlar:
fueleconomy.gov/...
Elektrikli araçlar:
fueleconomy.gov/...
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