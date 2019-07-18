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Toyota'nın dev 'Ay arabası' 2029 yılında hazır olacak

Toyota'nın geçtiğimiz aylarda duyurusunu yaptığı dev Ay keşif aracı, tam 10 yılda tamamlanacak. Toyota ve JAXA, aracın 2030 yılı için planlanan ilk insanlı Ay görevinden önce hazır olmasını istiyor.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japon otomotiv devi Toyota, dev Ay arabasını 2029 yılına kadar tamamlamaya hazırlanıyor. Toyota'nın ilk kez geçtiğimiz mart ayında duyurusunu yaptığı araç, Japon Uzay Araştırma Organizasyonu'yla (JAXA) iş birliği geliştiriliyor. Bugün yapılan yeni açıklamalara göre dev keşif arabası, Ay'a ilk Japon astronotlar gönderilmeden hemen önce Ay'ın yüzeyine indirilmiş olacak.

Toyota'nın keşif aracı, uzay araştırmalarında daha önce görmediğimiz türden oldukça etkileyici özelliklere sahip. JAXA'nın resmi internet sitesi üzerindeki bilgilere göre aracın Ay'da taşımacılık yapma amacıyla kullanılması planlanıyor. Otonom sürüş kabiliyetlerine sahip olacağı belirtilen Ay arabası, dört farklı astronotu Ay yüzeyinde tam 10 bin kilometre boyunca taşıyabilecek.


Ay arabasının güç ihtiyacı ise tamamıyla yenilenebilir enerji teknolojileriyle karşılanıyor. Toyota'nın kendi teknolojisi olan yakıt hücresi teknolojisi Ay aracında kullanılacak. Yakıt hücrelerinin katlanabilir güneş panelleriyle beslenmesi planlanıyor. Son olarak aracın, 2019 Toyota 4Runner SUV modelinin tam iki katı uzunluğunda ve iki katı genişliğinde olacağı belirtildi.

JAXA'nın uzay araştırmalarındaki en büyük hedefi 2030 yılında Ay'a ilk Japon astronotları indirmek. Toyota aracının da bundan hemen önce Ay yüzeyine indirilmesi isteniliyor. Dev keşif arabasının ayrıca NASA gibi diğer uzay ajansları tarafından da kullanılabileceği tahmin ediliyor. 

https://global.toyota/en/newsroom/corporate/28866297.html Yorum Yaz
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Drummerrrr 2 sa. yeni yorumcu
Suyunu yagini koy servis yüzü görmez...
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darkaura 3 sa.
gunes panelleriyle yakit hucresini nasil besleyecek merak ettim. yakit hucresi hidrojen ve oksijenle calisir. batarya gibi sarj olmaz. aydaki suyumu hidroliz edecek. tum bu duzenegi tek aracin icine sigidirabilirse devrimsel olur. arac hic onceki uzay roverlari gibi olmaz baya baya 4x4 jeep gibi gider (yoksa 6x6 mi demeliydim)
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isosonsuz 2 sa. darkaura
Kapalı döngüde su olur, güneş enerjisi ile hidroliz edilir. Sonrasında hidrojen oksijen birleşirken çıkan enerji aracı hareket ettirir ve atık madde olarak su oluşur-kapalı sistemde. 1 lt suyun varsa aynı suyu hidroliz edip edip kullanırsın ki. Batarya gibi enerjiyi suyun hidrolizine gömüyorsun
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darkaura 3 sa.
"Dev keşif arabasının ayrıca NASA gibi diğer uzay ajansları tarafından da kullanılabileceği tahmin ediliyor."
ayda arac kiralama servisi mi kuracaklarmis :))
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