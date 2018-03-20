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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota, ölümlü Uber kazasının ardından sürücüsüz otomobil testlerini durdurdu

Uber'in sürücüsüz araçlarından birinin 49 yaşındaki bir kadına çarparak ölümüne neden olmasının ardından Toyota, halka açık yollarda sürücüsüz otomobil testlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Uber'in sürücüsüz araçlarından biri, ABD'nin Arizona eyaletinde bir yayaya çarparak ölümüne neden olmuştu. Soruşturma devam ederken şirket tüm sürücüsüz araç testlerini durdurduğunu açıkladı. Birkaç gün öncesine kadar Uber'in sürücüsüz otomobil teknolojisini satın almak için görüşmelerde bulunduğu söylenen Toyota da halka açık yollarda sürücüsüz otomobil testlerini durdurmaya karar verdi.
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Japon otomobil üreticisi dünkü olümlü kaza sonrasında ABD'deki kamuya açık yollarda “Chauffeur” ismiyle yürütülen 4. seviye otonom sürüş sisteminin testlerini durdurduğunu doğruladı. Yaşanan kaza sırasında araç otonom modda olsa da güvenlik için direksiyonda bir sürücü vardı.

Kaza test sürücülerimizi etkileyebilir

Konuyla ilgili bir şirket sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Olayın test sürücülerimiz üzerinde duygusal bir etkisi olabileceğini düşündüğümüzden, Chauffeur mod testini halka açık yollarda geçici olarak durdurmaya karar verdik" dedi. Ayrıca Toyota'nın dünkü kazanın nedeni veya otonom araçların geleceği için ne anlam ifade edebileceği konusunda spekülasyon yapmayacağını da ekledi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-20/toyota-pauses-robot-car-program-citing-drivers-emotional-toll Yorum Yaz
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MaDMaxiBo 1 yıl en beğenilen
Trafikte test yapılmayacak ama boş yollarda test etmeye devam edeceğiz demişler. Bu teknolojiden vazgeçilmez sonuçta. Gelişecek illaki.
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H.E.B Sup 1 yıl
Teknoloji test edilirken ilaç test edilirken vs test edilirken hep insan canı hayvan canı gitmiştir görünüşe göre gitmeyede devam edecek.Fakat ölen kişinin kazada ki durumu araştırılmalı.Arabanın önüne atladıysa yada kural hatası varsa sürücü olsada aynı sonucu doğuracağı için araştırma kesin yapılmalı.
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musetea 1 yıl
Neyinize güvenerek test aşamasındaki robotu dışarı salıyorsunuz?
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D@rbeli M@tk@p 1 yıl
Otomobiller,uçaklar ve diğer taşıt araçları,makinalar bu günlere gelene dek kimbilir kaç binlerce insan öldü...
Sonuçta yeni bir teknoloji ve bir takım kazalar olması kaçınılmaz...
Deneye yanıla,tedbir ala ala sonunda başarıya ulaşacaktır...
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Asami Zdrenka 1 yıl
Bunlar da teknoloji geliştirmekten vazgeçmek için bahane arıyorlar. Hatanın üstüne gidip, aynısının tekrarlanmaması için çaba harcayacaklarına, direkt vazgeçiyorlar. Neyseki Toyota en azından halka açık yollarda çalışma yapmaktan vazgeçmiş.
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brshr 1 yıl
Yollar otonom araçlara göre düzenlenmedikçe bu tür kazalar her an yaşanabilir.
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aycibin 1 yıl
ilk airbag çıktığında kaç kişinin canına mal olmuştu.artık olmazsa olmaz.henüz güvenmek için erken hepsi bu.3-5 yıla sistemler oturur.
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JQKER 1 yıl
Yaşanan kaza sırasında araç otonom modda olsa da güvenlik için direksiyonda bir sürücü vardı.

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macromedia21 1 yıl JQKER
Otonom araç testlerinde otomobilin içinde acil durumlarda müdahale etmesi için bir sürücü mutlaka yer alır. Hiçbir sürücüsüz araç içinde bir görevli olmadan yollarda test edilmiyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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MaDMaxiBo 1 yıl en beğenilen
Trafikte test yapılmayacak ama boş yollarda test etmeye devam edeceğiz demişler. Bu teknolojiden vazgeçilmez sonuçta. Gelişecek illaki.
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