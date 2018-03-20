Toyota, ölümlü Uber kazasının ardından sürücüsüz otomobil testlerini durdurdu

Uber'in sürücüsüz araçlarından biri, ABD'nin Arizona eyaletinde bir yayaya çarparak ölümüne neden olmuştu. Soruşturma devam ederken şirket tüm sürücüsüz araç testlerini durdurduğunu açıkladı. Birkaç gün öncesine kadar Uber'in sürücüsüz otomobil teknolojisini satın almak için görüşmelerde bulunduğu söylenen Toyota da halka açık yollarda sürücüsüz otomobil testlerini durdurmaya karar verdi.

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Japon otomobil üreticisi dünkü olümlü kaza sonrasında ABD'deki kamuya açık yollarda “Chauffeur” ismiyle yürütülen 4. seviye otonom sürüş sisteminin testlerini durdurduğunu doğruladı. Yaşanan kaza sırasında araç otonom modda olsa da güvenlik için direksiyonda bir sürücü vardı.

Kaza test sürücülerimizi etkileyebilir

Konuyla ilgili bir şirket sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Olayın test sürücülerimiz üzerinde duygusal bir etkisi olabileceğini düşündüğümüzden, Chauffeur mod testini halka açık yollarda geçici olarak durdurmaya karar verdik" dedi. Ayrıca Toyota'nın dünkü kazanın nedeni veya otonom araçların geleceği için ne anlam ifade edebileceği konusunda spekülasyon yapmayacağını da ekledi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-20/toyota-pauses-robot-car-program-citing-drivers-emotional-toll