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Toyota toplam 6.5 milyon aracını servise çağırıyor

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2005, 2006, 2008 ve 2010 yıllarında ürettiği toplam 6.5 Milyon aracını geri çağırıyor. Araçlar 45 dakikalık bir tamirin ardından hemen teslim edilecek.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Toyota toplam 6.5 milyon aracını servise çağırıyor
 
Otomobil gündeminin yoğun olduğu bu günlerde bir geri çağırma haberi de Toyota'dan geldi. 2005, 2006, 2008 ve 2010 yıllarına ait Camry, RAV4 ve Highlander modellerini geri çağıran üretici araçları 45 dakikalık ücretsiz bir tamirin ardından sahiplerine teslim edecek.

Geri çağırmanın sebebi ise elektrikli pencere düğmeleri. Bu düğmelerin aşırı ısındığını belirten üretici durumun herhangi bir kazaya sebebiyet vermediğini ancak yangın riski oluşturabileceğini belirtti. Aşırı ısınma şimdilik bir sürücünün elini yakarken 11 araçta da kapı döşemelerinde hasar oluşturdu.
Geri çağrılacak araçlardan 2 milyon 700 bini Kuzey Amerika'da, 1 milyon 200 bini Avrupa'da, 600 bini Japonya'da ve geri kalan 500 bin adedi ise diğer ülkelerde bulunuyor. Tamirat için toplam 212 milyon dolar bütçe ayrılırken hem geri çağırma açıklaması şirketin hisse değerlerinde herhangi bir değişime de sebep olmadı.

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1831337-toyota-6-5-milyon-aracini-geri-cagiriyor Yorum Yaz
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interwap 4 yıl
Dün bugün yarın Toyota satış sonrası destek için güven veriyor.
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acmtncy 4 yıl en beğenilen
Alman malı işte yeaa adamlar kalit...
Pardon beyler yanlış oldu.
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V4LKyR 4 yıl
Marquis-de-Sade`

V4LKyR6,5 milyon araç, 1 kişinin elini yakması, 11 araçta kapı döşemelerinde hasar.Yani 6,5 milyonda 12.Yani, 0,00000184lük bir oran.0,00000184%
Matematikte çığır açtın, tebrik ediyorum bizi aydınlattın.O değil sonuç ne şimdi, bulduğun sonucu nereye bağlayacaksın?


Bulduğum sonucu şuraya bağlıyorum:



Adamlar nasıl bir disiplinle çalışıyorlar ki, bu kadar düşük oranlı bir hata için bu denli büyük, dünya çapında bir prosedür başlatmışlar.



Açıklayıcı olduğunu umuyorum.
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aycibin 4 yıl
bu modeller TR'de satılmıyor.dağılabilirsiniz.

...
şimdi bir çıkıp der satılıyor diye.sayısal olarak yok denecek kadar azlar.
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Marquis-de-Sade` 4 yıl
V4LKyR
6,5 milyon araç, 1 kişinin elini yakması, 11 araçta kapı döşemelerinde hasar.Yani 6,5 milyonda 12.Yani, 0,00000184lük bir oran.0,00000184%

Matematikte çığır açtın, tebrik ediyorum bizi aydınlattın.
O değil sonuç ne şimdi, bulduğun sonucu nereye bağlayacaksın?
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Bantu 4 yıl
Herkes araçların çağırılmasından ne kadar memnun, bir kişide demiyor ki bu sorundan dolayı yangın çıksa bu kadar yıldır neredeydiniz denmez mi? Sorun çıkmazsa geri çağırım da olmaz, sorunlu arabadan mutlu olan toplum azdır herhalde.
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V4LKyR 4 yıl
6,5 milyon araç, 1 kişinin elini yakması, 11 araçta kapı döşemelerinde hasar.
Yani 6,5 milyonda 12.
Yani, 0,00000184'lük bir oran.
0,00000184%
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kadirirdem 4 yıl
Adamlar en azindan sorunu kabul edip geri çağırıyorlar
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acmtncy 4 yıl en beğenilen
Alman malı işte yeaa adamlar kalit...
Pardon beyler yanlış oldu.
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interwap 4 yıl
Dün bugün yarın Toyota satış sonrası destek için güven veriyor.
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Patren 4 yıl
45 dk lık iş için arabalar tekrar japonyaya gitmecek dimi :) normal servislerde yapılacak
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Guest-97084050D 4 yıl Patren
patren
45 dk lık iş için arabalar tekrar japonyaya gitmecek dimi :) normal servislerde yapılacak

Vw sahibi kafası. (Temsili)
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