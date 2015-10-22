Toyota toplam 6.5 milyon aracını servise çağırıyor

Otomobil gündeminin yoğun olduğu bu günlerde bir geri çağırma haberi de Toyota'dan geldi. 2005, 2006, 2008 ve 2010 yıllarına ait Camry, RAV4 ve Highlander modellerini geri çağıran üretici araçları 45 dakikalık ücretsiz bir tamirin ardından sahiplerine teslim edecek.

Geri çağırmanın sebebi ise elektrikli pencere düğmeleri. Bu düğmelerin aşırı ısındığını belirten üretici durumun herhangi bir kazaya sebebiyet vermediğini ancak yangın riski oluşturabileceğini belirtti. Aşırı ısınma şimdilik bir sürücünün elini yakarken 11 araçta da kapı döşemelerinde hasar oluşturdu.

Geri çağrılacak araçlardan 2 milyon 700 bini Kuzey Amerika'da, 1 milyon 200 bini Avrupa'da, 600 bini Japonya'da ve geri kalan 500 bin adedi ise diğer ülkelerde bulunuyor. Tamirat için toplam 212 milyon dolar bütçe ayrılırken hem geri çağırma açıklaması şirketin hisse değerlerinde herhangi bir değişime de sebep olmadı.

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1831337-toyota-6-5-milyon-aracini-geri-cagiriyor