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Toyota ve Panasonic 'yerli batarya' üretecek

Rekabet Kurumu, Toyota ve Panasonic'in Türkiye'de elektrikli otomobil bataryası üretme planına onay verdi. Kurulacak ortak girişim ile bu ikili batarya üretecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Toyota ve Panasonic 'yerli batarya' üretecek
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Japonların iki devi Toyota ve Panasonic, Türkiye’de ortak bir marka altında elektrikli araç bataryası üretmek için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunmuştu. Rekabet Kurumu, bu ortak girişime izin verdi.

Rekabet Kurumu’nun web sitesinden duyurulan karar metni şu şekilde:

“Toyota Corporation ve Panasonic Corporation tarafından, prizmatik lityum-iyon otomotiv akülerinin Ar-Ge, üretim ve satışı ile diğer otomotiv akü teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetleriyle iştigal edecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.”

İki firma, 2019’un başında Japonya’da ortaklık kurduğunu resmi olarak açıklamıştı. Japonya’daki ortak girişimin yüzde 51’i Toyota’ya yüzde 49’u ise Panasonic’e ait. Türkiye’deki ortak girişimin ortaklık yapısı ise bilinmiyor. Kurulan ortak girişim, Toyota’nın arabalarının yanı sıra Mazda ve Subaru’ya da elektrikli araç pili tedarik ediyor.

Yerli otomobilde, yerli batarya kullanılabilir 

Toyota C-HR ve Corolla modellerinin hibrit versiyonları, Sakarya’daki fabrikada üretiliyor. Ortak girişimin yerli batarya üretmeye başlaması ile birlikte bu iki aracın yerli üretim batarya ile güncellenmesi muhtemel görünüyor. TOGG’nin üreteceği yerli otomobil, elektrikli motora sahip olacak. Yerli otomobilin bataryasının, Toyota ve Panasonic'den tedarik etmek için görüşmeler yapılacaktır.


https://www.rekabet.gov.tr/tr/SonKurulKarari/15ed3987-0882-e911-80fb-00505694b4c6 Yorum Yaz
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Dj_Gençkan 1 hf. en beğenilen
yerli ve milli pil göklerde
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ssbrutality 1 hf.
Bu üretimdeki Kimyasal çöplüğünün nereye akıtılacağını da düşünmüşlerdir umarım.. Bence gelme sebepleri bile bu olabilir, nasıl olsa soran yok eden yok.
2 Yanıt Yanıtla +19
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edgar1899 1 hf.
Cell üretimi olmayacak bildiğim kadarıyla Panasonic üretimi Cell burada paketlenerek Toyota ya temin edilecek. Bu da başlangıçtır inşallah Vestel teşvik aldığı Cell işini başarır, son derece stratejik bir ürün haline geliyor batarya.
Cell üretimi olmayacak bildiğim kadarıyla Panasonic üretimi Cell burada paketlenerek Toyota ya temin edilecek. Bu da başlangıçtır inşallah Vestel teşvik aldığı...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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DH Misafiri 1 hf.
Hay "yerli ve milli" kadar kafamıza taş düşsün. Panasonic ve Toyota elektrikli araçlar için bataryalarını Türkiye'de üretecek/ ortak firma kuracak demek neye yetmiyor da yerli de yerli tutturuyoruz.
Burada üretiyor olmaları süper bir şey burda hiç sıkıntı yok. Bir sürü işçi ve mühendis iş ve tecrübe sahibi olacak ama bu, ürünü yerli yapmaya yeter mi ? Patent bizden değil, yatırım bizden değil, tasarım bizden değil, istedikleri gün dükkanı kapatıp çekip gidebilirler ve batarya yerli öyle mi? Bence yerli olması adamlarin çok da umrunda değildir. Ekonominin batıklığından burdaki maliyetler onların elinin kiri gibi kalıyor, bu da yatırımcı çekmek için müthiş bir avantaj o kadar.
Ayrıca her yabancı yatırıma yerli mi diyeceğiz?
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DH Misafiri 1 hf.
toyota,panasonic,türkiye ve yerli ?
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DH Misafiri 1 hf.
Kendimizi aştık gerçekten adamlar bizim ülkemizde üretim yapınca yerli olmuyor.
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DH Misafiri 1 hf.
Onlar yapar biz bakarız
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afsin07 1 hf.
Toyota ve Panasonic üretecek yerli olacak
Toyota’yı ne zaman kurduk acaba hangi yıldı
Batarya üretim bize satacaklar işte bunun doğrusu bu
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Secxdx 1 hf.
Yabancı şirket ülkede üretince yerli mi oluyor?
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GuitarxtanbuL 1 hf.
Birisi Toyota birisi Panasonic Türkiye sınırları içinde üretince yerli mi oluyor ??
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edgar1899 1 hf. GuitarxtanbuL
Yerli malı
MADDE 4 – (1) Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve
Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve
ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.
(2) Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler
tarafından üretilmesi.
b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının
ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt
Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.
(3) Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde
edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir. Bunların dışındaki ham tarım,
hayvancılık ve su ürünleri, tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik
yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.
(4) Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen
ürünler dışında kalan veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; tamamen Türkiye’de üretilmesi veya
üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de
yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.
(5) İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı
kabul edilebilmesi için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır.
(6) Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin
bu Tebliğde yer alan gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri
ürünler yerli malı kabul edilir.
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Dj_Gençkan 1 hf. en beğenilen
yerli ve milli pil göklerde
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Mert GFL 1 hf.
Siz üretin biz izlemedeyiz...
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ssbrutality 1 hf.
Bu üretimdeki Kimyasal çöplüğünün nereye akıtılacağını da düşünmüşlerdir umarım.. Bence gelme sebepleri bile bu olabilir, nasıl olsa soran yok eden yok.
2 Yanıt Yanıtla +19
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edgar1899 1 hf. ssbrutality
Burada yapılacak işlem kimyasal değil sadece paketleme yapılacak. Bununla birlikte Avrupanın en büyük batarya yatırımını LG Macaristana kuruyor, İsveç daha büyüğü için bazı firmalarla görüşüyor. Çevre konusunda bu firmalar dünya üzerindeki en büyük hassasiyete sahip olanlar. Buraya tek bir büyük batarya yatırımı çekmek demek Türkiyenin gelecek 20 yılda cazibe merkezi olması demek.
1 Yanıt Yanıtla +8
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01001101 1 hf. ssbrutality
konuyla alakasız ama, aklıma batı ülkelerinden para karşılığı zararlı çöp alan afrika ülkeleri geldi.
hani diyolar ya: "XXX isimli batı ülkesi o kadar üretkenmiş ki, adamlar çöplerini bile yurt dışına satabiliyolarmış!"
olayın aslı farklı işte. adamlar çevreye zararlı elektronik aletleri (tabii ki oldukça eski ve kullanımı sona ermiş elektronik aletler bunlar) gemi gemi depolayıp gelişmemiş ülkelere gönderiyolar. normalde zararlı çöplerin para karşılığı satılması yasak, ama, satış olayını "ikinci el ürün satışı" olarak gösteriyolar kağıt üzerinde.
peki gelişmemiş afrika ülkeleri bu dağlar dolusu zararlı çöpe ülkelerine neden kabul ediyolar? enayi mi bunlar? işte bu da onların içindeki vatan hainlerinin suçu. ceplerine iki kuruş para sokabilmek için devlette elde ettikleri makamları kötüye kullanan kişiler. hep derler: "gelişmemiş ülkelerin gelişmemelerinin asılnedeni batı ülkelerinin onları sömürmesi değil, onların sömürülmeye izin verecek kadar çıkarcı bireylerden oluşuyor olmalarıdır" diye. bu da o hesap. "ev zencisi" hesabı.
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