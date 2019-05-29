Toyota ve Panasonic 'yerli batarya' üretecek

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Japonların iki devi Toyota ve Panasonic, Türkiye’de ortak bir marka altında elektrikli araç bataryası üretmek için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunmuştu. Rekabet Kurumu, bu ortak girişime izin verdi.

Rekabet Kurumu’nun web sitesinden duyurulan karar metni şu şekilde:

“Toyota Corporation ve Panasonic Corporation tarafından, prizmatik lityum-iyon otomotiv akülerinin Ar-Ge, üretim ve satışı ile diğer otomotiv akü teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetleriyle iştigal edecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.”

İki firma, 2019’un başında Japonya’da ortaklık kurduğunu resmi olarak açıklamıştı. Japonya’daki ortak girişimin yüzde 51’i Toyota’ya yüzde 49’u ise Panasonic’e ait. Türkiye’deki ortak girişimin ortaklık yapısı ise bilinmiyor. Kurulan ortak girişim, Toyota’nın arabalarının yanı sıra Mazda ve Subaru’ya da elektrikli araç pili tedarik ediyor.

Yerli otomobilde, yerli batarya kullanılabilir

Toyota C-HR ve Corolla modellerinin hibrit versiyonları, Sakarya’daki fabrikada üretiliyor. Ortak girişimin yerli batarya üretmeye başlaması ile birlikte bu iki aracın yerli üretim batarya ile güncellenmesi muhtemel görünüyor. TOGG’nin üreteceği yerli otomobil, elektrikli motora sahip olacak. Yerli otomobilin bataryasının, Toyota ve Panasonic'den tedarik etmek için görüşmeler yapılacaktır.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/SonKurulKarari/15ed3987-0882-e911-80fb-00505694b4c6