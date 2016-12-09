Toyota yöneticisi ikinci nesil GT86'nın üretileceğini doğruladı

Haber Editörü
Toyota'nın spor coupe modeli GT86 her ne kadar kendi pazarında en cazip model olmasa da üretimi 2007'de sonlanan MR2 sonrası firmanın o segmente geri dönüşünü sağlayan model olması nedeniyle önem arz ediyor.
Toyota'dan GT86 hayranları için iyi haber geldi, yeni bir rapora göre Japon otomobil devi modelin ikinci nesilinin geliştirilmesi için yeşil ışığı yaktı. Autocar'a konuşan Toyota'nın Avrupa patronu Karl Schlicht, ikinci nesil GT86'nın 2018 yılında resmi duyurusu yapılacak yeni Supra modeli sonrası 2019 yılında tanıtılacağını belirtiyor.
Toyota'nın ikinci nesil GT86'yı ne şekilde geliştirmek istediği ile ilgili henüz herhangi bir bilgi bulunmazken, Subaru ile yapılabilecek ikinci bir ortaklık ile ilgili de her iki firmadan da bir açıklama yapılmamış durumda. Bilindiği üzere Subaru ve Toyota ilk nesil GT86 üzerinde birlikte çalışmış ve araç Subaru kanadında BRZ adıyla satışa sunulmuştu.
İki Japon firma arasındaki ortaklığın devam etmesi konusunda ümitli olan Schlicht, Subaru ile devam etmeleri için pek çok neden olduğunu söylüyor.
Toyota'nın yeni nesil GT86'da nasıl bir yol haritası izleyeceğini, Subaru ile ortaklığa devam edip etmeyeceğini bekleyip hep birlikte göreceğiz.
http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/next-generation-toyota-gt86-expected-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
içeride tipik berlin duvarını aşarlar ve güzel bir turbo motor koyarlarsa çok iyi olur
atmosferik koyacakalarsa da en az 300hp şart şöyle bir görüntüye.
fabrika çıkışlı fındık turbolu araba isteyen TSİ alsın
Motor Gücü 200 hp
Şanzıman Tiptronik 6 Vites Arkadan İtiş
Hızlanma 0-100 km/saat 8,2 sn
Azami Sürat 210 km/saat
1.068,00 TL x 2
fiyat 100 bin üzeri
sonuç hala devam edecek öyle mi ?
2lesinler...
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Onun dışında kalemim olan araçlardan biridir. Yakınen takip ediyorum. Cabrio'sunu çıkaramayacak olmaları üzücü. Belki yeni kasada bu sorunu çözerler? Toyota'da da, Subaru'da da Miata rakibi yok. GT86 cabrio yapsalar Miata'nın bir tık üstü olur. Toyota SFR da bir tık altı olur. Çok ağır rekabet başlar. Miata'nın rakibi yok. Şımarmaktalar.
Şu aracı çıkarsalar miata'ya fena rakip olur bence :)