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Toyota yöneticisi ikinci nesil GT86'nın üretileceğini doğruladı

Toyota'dan sevenlerine müjdeli haber, ikinci nesil GT86 yolda. Yeni modelin Supra lansmanı sonrası 2019 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Toyota'nın spor coupe modeli GT86 her ne kadar kendi pazarında en cazip model olmasa da üretimi 2007'de sonlanan MR2 sonrası firmanın o segmente geri dönüşünü sağlayan model olması nedeniyle önem arz ediyor.
Toyota'dan GT86 hayranları için iyi haber geldi, yeni bir rapora göre Japon otomobil devi modelin ikinci nesilinin geliştirilmesi için yeşil ışığı yaktı. Autocar'a konuşan Toyota'nın Avrupa patronu Karl Schlicht, ikinci nesil GT86'nın 2018 yılında resmi duyurusu yapılacak yeni Supra modeli sonrası 2019 yılında tanıtılacağını belirtiyor.
Toyota'nın ikinci nesil GT86'yı ne şekilde geliştirmek istediği ile ilgili henüz herhangi bir bilgi bulunmazken, Subaru ile yapılabilecek ikinci bir ortaklık ile ilgili de her iki firmadan da bir açıklama yapılmamış durumda. Bilindiği üzere Subaru ve Toyota ilk nesil GT86 üzerinde birlikte çalışmış ve araç Subaru kanadında BRZ adıyla satışa sunulmuştu.
İki Japon firma arasındaki ortaklığın devam etmesi konusunda ümitli olan Schlicht, Subaru ile devam etmeleri için pek çok neden olduğunu söylüyor.
Toyota'nın yeni nesil GT86'da nasıl bir yol haritası izleyeceğini, Subaru ile ortaklığa devam edip etmeyeceğini bekleyip hep birlikte göreceğiz.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/next-generation-toyota-gt86-expected-2019 Yorum Yaz
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falterubbix 9 ay
tasarımına hayran olduğum bir araç.
içeride tipik berlin duvarını aşarlar ve güzel bir turbo motor koyarlarsa çok iyi olur
atmosferik koyacakalarsa da en az 300hp şart şöyle bir görüntüye.
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macropolo 9 ay
Bu aracı hala motor gücüyle 0 100 le değerlendiren arabadan anlamayan kitle yüzünden bizde rağbet görmez.
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Takumi_Fujiwara 2 yıl
Bu aracın en büyük numarası sürüş keyfi ve çok kolay yanlayabilir oluşu (dar tabanlı lastiklerin de etkisi var tabi) bunu bozmadan üstüne eklesinler yeter.
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aycibin 2 yıl
motor çok zayıf.o fiyat aralığında 250-300bg arası bir sürü hothatch var.hepsinde de turbo sayesinde hayvan gibi tork var ve 6sn altında 0-100e çıkıyorlar.hepsi de 260km/s civarı son sürate sahip.arkadan itiş 0-100'de avantajlıdır.bu yüzden kesin 5.5sn civarında 100e çıkaracak bir motor koymaları lazım.görüntü var ama kaputun altı boş.motoru geliştirmezlerse yine satmaz.
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sleepingawake 9 ay aycibin
O fiyattaki hothatchleri paylasir misiniz?
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34dxf 2 yıl
Bu araclar bana siradan geliyor.
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jimhendrix 2 yıl
tuybo şart bu arabaya.
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YA-KU-ZA 2 yıl jimhendrix
Bu araba stock olur geri kalanı sahibine kalmış


fabrika çıkışlı fındık turbolu araba isteyen TSİ alsın
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Angelica 2 yıl
Bir supra degil.
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Lınc 2 yıl
9,6 lt / 5,7 lt
Motor Gücü 200 hp
Şanzıman Tiptronik 6 Vites Arkadan İtiş
Hızlanma 0-100 km/saat 8,2 sn
Azami Sürat 210 km/saat
1.068,00 TL x 2
fiyat 100 bin üzeri
sonuç hala devam edecek öyle mi ?
2lesinler...
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Huseyin-ZST 2 yıl
Bence bir sonraki nesili biraz daha bızıklanabilir yapsınlar. O yeter. Bir çok Gt86 kullanıcısı bızıklanamadığı için sattı arabasını.

Onun dışında kalemim olan araçlardan biridir. Yakınen takip ediyorum.
Cabrio'sunu çıkaramayacak olmaları üzücü. Belki yeni kasada bu sorunu çözerler? Toyota'da da, Subaru'da da Miata rakibi yok. GT86 cabrio yapsalar Miata'nın bir tık üstü olur. Toyota SFR da bir tık altı olur. Çok ağır rekabet başlar. Miata'nın rakibi yok. Şımarmaktalar.
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commandx 2 yıl Huseyin-ZST
Orijinalden alıntı: Huseyin-ZST
Bence bir sonraki nesili biraz daha bızıklanabilir yapsınlar. O yeter. Bir çok Gt86 kullanıcısı bızıklanamadığı için sattı arabasını.

Onun dışında kalemim olan araçlardan biridir. Yakınen takip ediyorum.
Cabrio'sunu çıkaramayacak olmaları üzücü. Belki yeni kasada bu sorunu çözerler? Toyota'da da, Subaru'da da Miata rakibi yok. GT86 cabrio yapsalar Miata'nın bir tık üstü olur. Toyota SFR da bir tık altı olur. Çok ağır rekabet başlar. Miata'nın rakibi yok. Şımarmaktalar.


Şu aracı çıkarsalar miata'ya fena rakip olur bence :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sdc55 2 yıl
yer uçağı
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