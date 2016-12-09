Toyota yöneticisi ikinci nesil GT86'nın üretileceğini doğruladı

Toyota'nın spor coupe modeli GT86 her ne kadar kendi pazarında en cazip model olmasa da üretimi 2007'de sonlanan MR2 sonrası firmanın o segmente geri dönüşünü sağlayan model olması nedeniyle önem arz ediyor.

Toyota'dan GT86 hayranları için iyi haber geldi, yeni bir rapora göre Japon otomobil devi modelin ikinci nesilinin geliştirilmesi için yeşil ışığı yaktı. Autocar'a konuşan Toyota'nın Avrupa patronu Karl Schlicht, ikinci nesil GT86'nın 2018 yılında resmi duyurusu yapılacak yeni Supra modeli sonrası 2019 yılında tanıtılacağını belirtiyor.

Toyota'nın ikinci nesil GT86'yı ne şekilde geliştirmek istediği ile ilgili henüz herhangi bir bilgi bulunmazken, Subaru ile yapılabilecek ikinci bir ortaklık ile ilgili de her iki firmadan da bir açıklama yapılmamış durumda. Bilindiği üzere Subaru ve Toyota ilk nesil GT86 üzerinde birlikte çalışmış ve araç Subaru kanadında BRZ adıyla satışa sunulmuştu.

İki Japon firma arasındaki ortaklığın devam etmesi konusunda ümitli olan Schlicht, Subaru ile devam etmeleri için pek çok neden olduğunu söylüyor.

Toyota'nın yeni nesil GT86'da nasıl bir yol haritası izleyeceğini, Subaru ile ortaklığa devam edip etmeyeceğini bekleyip hep birlikte göreceğiz.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/next-generation-toyota-gt86-expected-2019