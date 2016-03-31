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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota'dan arabaların ön camları için arttırılmış gerçeklik patenti

Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik alanındaki gelişmeler otomotiv teknolojilerini de fazlasıyla etkileyecek. Toyota bu konuda önemli adımlar atan firmalardan biri.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik teknolojisi ve arttırılmış gerçeklik alanında önemli gelişmelerle karşılaşıyoruz. Toyota da bu alanda rakiplerinin gerisinde kalmamak ve geleceği şekillendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Firmanın son olarak arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile ilgili bir patent aldığı ortaya çıktı.
Toyota'nın aldığı yeni arttırılmış gerçeklik teknolojisinde ön camdaki sistem size yol hakkında detaylı bilgiler veriyor. Açıklamalara göre motor kontrol modülü direksiyonun açısını ve hızını analiz edecek, ön tarafa yerleştirilmiş kamera ise şeritleri belirliyor, içteki kameraysa sürücünün bakış açısını tespit ediyor. Sonuç olarak sistem bütün bu verileri birleştirip sürücünün yolda en iyi şekilde ilerleyebilmesi için gereken bilgileri ön cama yansıtıyor.
Örneğin arabayı hızlı sürmeye başladınız ve uzaktaki bir yere bakmak istiyorsunuz. Sistem harekete geçip bakmanız gereken yere odaklanmanız için bakış açınızı küçültecek ve ileriyi daha rahat görebileceksiniz. Autoblog'ta bu patentin son derece yararlı ve gerçekçi olduğu söyleniyor. Toyota bu teknoloji için gereken bütün parçalara sahip, ama şu an mühendisler en verimli kullanımı bulmaya çalışıyorlar.

http://www.pcmag.com/news/343330/toyota-patents-new-augmented-reality-windshield-tech Yorum Yaz
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