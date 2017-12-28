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İşte en uzun menzil sunan 10 elektrikli araç

2017 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde 2018 yılında bizleri yeni elektrikli araçlar bekliyor. Bu haberimizde sizlere piyasadaki en uzun menzilli elektrikli araçları derledik.
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Elektrikli araç modellerinin giderek arttığı son dönemde hemen hemen her markanın bu yönde adımlar attığına şahit oluyoruz. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılında pek çok markanın bu yönde planlarının duyurularına şahit olduk. Bu haberimizde sizlere piyasada yer alan en uzun menzile sahip 10 adet elektrikli aracı derledik.

10. Kia Soul EV (179 km)

Pazardaki en ilginç elektrikli araçlardan birisi olan Kia Soul EV, boyutları ve kullanılabilirliği ile şehir içi için en uygun çözümlerden birisi durumunda. Sunduğu 179 kilometrelik menzil ile şehirler arası yolculuğu pek mümkün sunmayan araç şehir içinde yetecek bir menzile sahip.

9. BMW i3 (183 km)

BMW'nin bir süredir sattığı ve ülkemiz yollarında da bazen karşımıza çıkan tamamen elektrikli i3 modeli, şehir içi kullanıma ve pratikliğe yönelik bir diğer elektrikli araç olarak karşımıza çıkıyor. Sunduğu yüksek yol kabiliyeti, geniş görüş açıları, iç alan konforu ve şık tasarımı BMW i3'ü tercih etmeye yönlendiren faktörler arasında yer alıyor. Batarya tipine göre 130 km veya 183 km menzil sunan araç genel olarak şehir içi kullanıma yönelik yapıda.

8. Hyundai IONIQ Electric (200 km)

Bu yılın sürpriz modelleri arasında yer alan Hyundai IONIQ Electric, pek çok otomobil editörü tarafından da olumlu geri bildirimler almış durumda. Hyundai'nin global çapta giderek artan popülaritesi ile birlikte tasarımı ve özellikleri ile oldukça rekabetçi bir araç olan IONIQ Electric, sunduğu 200 km menzil ile 2018 yılının tercih edilecek modelleri arasında yer alacağa benziyor.

7. Volkswagen e-Golf (201 km)

Güncel nesil Volkswagen Golf'ün elektrik motoru ve bataryaya sahip bir versiyonu olarak karşımıza çıkan e-Golf, piyasaya ilk çıktığından beri pazarda pek fazla bulunabilir bir model değil. Çıktığı dönemin koşullarında sunduğu 201 km menzil ile iyi bir yerde olan e-Golf şu anki koşullarda listemizde 7. sırada yer alıyor.

6. Nissan LEAF (240 km)

Şu anda dünya çapında en çok satan elektrikli araç olarak piyasada yer alan Nissan Leaf, hatırlayacak olursunuz ki geçtiğimiz aylarda ikinci nesiline geçiş yaptı. Yeni model ile birlikte aracın menzilini 240 kilometreye çıkaran Japon üretici, ilerleyen dönemde daha büyük bataryaya sahip bir versiyon ile bu menzili daha da arttıracak. Yeni bataryanın yanında Nissan, 2018 yılı itibariyle kendi ileri otonom sürüş sistemi olan PROPilot'u da yeni Leaf modellerinde opsiyon olarak sunmaya hazırlanıyor.

5. Renault ZOE (300 km)

Şu anda Renault'un yalnızca Avrupa pazarında satışa sunduğu ZOE modeli, aynı zamanda Avrupa'daki en çok satan elektrikli araç konumunda. Ebatları itibariyle ufak bir şehir aracı boyutunda olan ZOE, fiyatına göre sundukları itibariyle tam bir fiyat/performans modeli denilebilir. Kardeş firmanın Leaf modeline göre daha ufak olan araç, daha uygun bir fiyatla daha fazla menzil sunuyor.

4. Chevrolet Bolt (383 km)

Amerikan pazarına çıkan ilk uzun menzilli uygun fiyatlı elektrikli araç olan Chevy Bolt, beklentilerin üzerinde sunduğu 383 km menzil ile bu pazardaki elektrikli araca olan ilgiyi oldukça arttıracağa benziyor. Süper hızlı şarj desteği eksiği olan araç bu yönüyle uzun mesafeli şehirler arası yolculukları zor kılsa da, yakın mesafeli yolculuklara yetebilecek bir menzile sahip.

3. Tesla Model X (381 - 465 - 565 km)

Amerika'lı üreticinin üçüncü elektrikli araç modeli olan Model X, tasarımı itibariyle aynı zamanda en kullanışlı modeli konumunda. Martı kanadı şeklindeki elektrikli arka kapıları ve devasa ön camı sayesinde aynı zamanda markanın en ilginç modeli olduğu da söylenebilir. Versiyonlarına göre farklı güç ve menzil değerlerine sahip olan aracın en uzun menzilli versiyonu 565 km menzil sunmakta.

2. Tesla Model 3 (354 - 499 km)

İşte en uzun menzil sunan 10 elektrikli araç
Aldığı yaklaşık 500 bin adetlik rezervasyon ile Tesla Model 3, yalnızca otomobil tarihinin değil bütün dünya tarihinin en çok beklenen ürünü durumunda. Pek çok otomobil üreticisinin uygun fiyatlı erişilebilir elektrikli araç üretme programlarına da ön ayak olan Model 3, gelecekte otomobil tarihini değiştiren araçlar arasında anılacak. Uzun menzil, hızlı şarj, ileri teknolojiyi uygun fiyatla buluşturan Model 3 listemizde ikinci sıraya yerleşiyor.

1. Tesla Model S (417 - 507 - 539 km)

Listemizin birinci sırasını herkesin tahmin edeceği gibi Tesla Model S oluşturuyor. Uzun menzili hacimli bir şekilde pazara sunan ilk araç olan Model S en uzun menzilli versiyonunda sunduğu 539 kilometrelik menzil ile şu an için rakipsiz durumda. Model S P100D isimli performans versiyonuyla 2.5 saniyelik 0-60 mph hızlanma sunan araç dünya üzerindeki en hızlı araçlardan birisi konumunda.

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dede17 1 yıl
Donanim haber bozdu kendini iyice biraz sirkelenmesi gerekiyor
Haber algısı seçicilik: Bitcoin, Elon Musk, Facebook, Sosyal medya haberleri, İphone, Netflix, Flimler , Bu kadar dünya da teknolojiye dair başka şeyler olmuyor, bunları herkes görüyor biliyor zaten bir zayıflık bir tekrar var hep aynı şeyler masa başı habercilik copy paste habercliği anca bu döngünün içinde oluyor galiba
Donanim haber bozdu kendini iyice biraz sirkelenmesi gerekiyorHaber algısı seçicilik: Bitcoin, Elon Musk, Facebook, Sosyal medya haberleri, İphone, Netflix...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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qooqie 1 yıl
Ben hep 100 kmlik sürdüğüm için beni ilgilendirmeyen haber
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shakircan 1 yıl
Listede ES8 yok......
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haberelectro 1 yıl
Bu neyin kafası : ''Aldığı yaklaşık 500 bin adetlik rezervasyon ile Tesla Model 3, yalnızca otomobil tarihinin değil bütün dünya tarihinin en çok beklenen ürünü durumunda''
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MaDMaxiBo 1 yıl
telefonumu hafta 2-3 kere sarj ediyorum, kolay kolay yolda bırakmıyor. bataryalı cihazlarda sürekli şarj sıkıntısı yaşamak istemiyorum, çok can sıkıyor.
6080 mah batarya telefon
10.000 mah batarya tablet kullanıyorum.
Elektrikli/şarjlı araba alırsam haftada bir kere şarj etmek isterim en fazla. günlük 60-100 km yapsam hafta sonu ile birlikte 700-1000 km menzil olması lazım arabada. günde/iki günde bir saatlerce sarj edeceksem, acil işim olduğunda hemen gidemeyeceksem o araba işime yaramaz. 5-10 dk sarj ile 50km menzil sunması lazım en azından acil durumlar için.
şu haliyle kullanılabilir değiller. en az 5 sene daha lazım sanırım batarya teknolojisi için. yıllardır dev firmalar araştırıyor ama yok çaresi maalesef.
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kadirirdem 1 yıl
Tesla yürümüş bu konuda.
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Xloud 1 yıl
Zoede 400 km menzil var!
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BekirTemel 1 yıl
tesla bu işi çözmüş, fazlası olursa ne ala
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Gediklii 1 yıl
hala çok pahalılar. zoe 130 bin lira mesela.
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kadir_yilmaz 1 yıl
Guncel bilgiler sunmakta yarar var. 1000 km menzil yapabilen araclarda var.
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spinattimyalnizliga 1 yıl
Yanlış bilgi veriyorsunuz. Renault Zoe 400 km menzil sunuyor.
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mokinto 1 yıl
Bu haber için demiyorum ama önce electrek.co da okuyorum 1-2 gün içinde içinden seçme olanlarını burada görüyorum.
Mesut ve Erdi olmasa çok kan kaybeder.

El tiryakisiyiz işte bırakamıyoruz.
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