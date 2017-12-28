İşte en uzun menzil sunan 10 elektrikli araç

Elektrikli araç modellerinin giderek arttığı son dönemde hemen hemen her markanın bu yönde adımlar attığına şahit oluyoruz. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılında pek çok markanın bu yönde planlarının duyurularına şahit olduk. Bu haberimizde sizlere piyasada yer alan en uzun menzile sahip 10 adet elektrikli aracı derledik.

10. Kia Soul EV (179 km)

Pazardaki en ilginç elektrikli araçlardan birisi olan Kia Soul EV, boyutları ve kullanılabilirliği ile şehir içi için en uygun çözümlerden birisi durumunda. Sunduğu 179 kilometrelik menzil ile şehirler arası yolculuğu pek mümkün sunmayan araç şehir içinde yetecek bir menzile sahip.

9. BMW i3 (183 km)

BMW'nin bir süredir sattığı ve ülkemiz yollarında da bazen karşımıza çıkan tamamen elektrikli i3 modeli, şehir içi kullanıma ve pratikliğe yönelik bir diğer elektrikli araç olarak karşımıza çıkıyor. Sunduğu yüksek yol kabiliyeti, geniş görüş açıları, iç alan konforu ve şık tasarımı BMW i3'ü tercih etmeye yönlendiren faktörler arasında yer alıyor. Batarya tipine göre 130 km veya 183 km menzil sunan araç genel olarak şehir içi kullanıma yönelik yapıda.

8. Hyundai IONIQ Electric (200 km)

Bu yılın sürpriz modelleri arasında yer alan Hyundai IONIQ Electric, pek çok otomobil editörü tarafından da olumlu geri bildirimler almış durumda. Hyundai'nin global çapta giderek artan popülaritesi ile birlikte tasarımı ve özellikleri ile oldukça rekabetçi bir araç olan IONIQ Electric, sunduğu 200 km menzil ile 2018 yılının tercih edilecek modelleri arasında yer alacağa benziyor.

7. Volkswagen e-Golf (201 km)

Güncel nesil Volkswagen Golf'ün elektrik motoru ve bataryaya sahip bir versiyonu olarak karşımıza çıkan e-Golf, piyasaya ilk çıktığından beri pazarda pek fazla bulunabilir bir model değil. Çıktığı dönemin koşullarında sunduğu 201 km menzil ile iyi bir yerde olan e-Golf şu anki koşullarda listemizde 7. sırada yer alıyor.

6. Nissan LEAF (240 km)

Şu anda dünya çapında en çok satan elektrikli araç olarak piyasada yer alan Nissan Leaf, hatırlayacak olursunuz ki geçtiğimiz aylarda ikinci nesiline geçiş yaptı. Yeni model ile birlikte aracın menzilini 240 kilometreye çıkaran Japon üretici, ilerleyen dönemde daha büyük bataryaya sahip bir versiyon ile bu menzili daha da arttıracak. Yeni bataryanın yanında Nissan, 2018 yılı itibariyle kendi ileri otonom sürüş sistemi olan PROPilot'u da yeni Leaf modellerinde opsiyon olarak sunmaya hazırlanıyor.

5. Renault ZOE (300 km)

Şu anda Renault'un yalnızca Avrupa pazarında satışa sunduğu ZOE modeli, aynı zamanda Avrupa'daki en çok satan elektrikli araç konumunda. Ebatları itibariyle ufak bir şehir aracı boyutunda olan ZOE, fiyatına göre sundukları itibariyle tam bir fiyat/performans modeli denilebilir. Kardeş firmanın Leaf modeline göre daha ufak olan araç, daha uygun bir fiyatla daha fazla menzil sunuyor.

4. Chevrolet Bolt (383 km)

Amerikan pazarına çıkan ilk uzun menzilli uygun fiyatlı elektrikli araç olan Chevy Bolt, beklentilerin üzerinde sunduğu 383 km menzil ile bu pazardaki elektrikli araca olan ilgiyi oldukça arttıracağa benziyor. Süper hızlı şarj desteği eksiği olan araç bu yönüyle uzun mesafeli şehirler arası yolculukları zor kılsa da, yakın mesafeli yolculuklara yetebilecek bir menzile sahip.

3. Tesla Model X (381 - 465 - 565 km)

Amerika'lı üreticinin üçüncü elektrikli araç modeli olan Model X, tasarımı itibariyle aynı zamanda en kullanışlı modeli konumunda. Martı kanadı şeklindeki elektrikli arka kapıları ve devasa ön camı sayesinde aynı zamanda markanın en ilginç modeli olduğu da söylenebilir. Versiyonlarına göre farklı güç ve menzil değerlerine sahip olan aracın en uzun menzilli versiyonu 565 km menzil sunmakta.

2. Tesla Model 3 (354 - 499 km)

Aldığı yaklaşık 500 bin adetlik rezervasyon ile Tesla Model 3, yalnızca otomobil tarihinin değil bütün dünya tarihinin en çok beklenen ürünü durumunda. Pek çok otomobil üreticisinin uygun fiyatlı erişilebilir elektrikli araç üretme programlarına da ön ayak olan Model 3, gelecekte otomobil tarihini değiştiren araçlar arasında anılacak. Uzun menzil, hızlı şarj, ileri teknolojiyi uygun fiyatla buluşturan Model 3 listemizde ikinci sıraya yerleşiyor.

1. Tesla Model S (417 - 507 - 539 km)

Listemizin birinci sırasını herkesin tahmin edeceği gibi Tesla Model S oluşturuyor. Uzun menzili hacimli bir şekilde pazara sunan ilk araç olan Model S en uzun menzilli versiyonunda sunduğu 539 kilometrelik menzil ile şu an için rakipsiz durumda. Model S P100D isimli performans versiyonuyla 2.5 saniyelik 0-60 mph hızlanma sunan araç dünya üzerindeki en hızlı araçlardan birisi konumunda.