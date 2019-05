Transformers: The Last Knight'tan yeni fragman

Son yılların en başarılı film serileri arasında yer alan Transformers, bu yaz beşinci filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. Transformers: The Last Knight adını taşıyan beşinci film, bir yandan ana hikayeyi devam ettirirken bir yandan da izleyicileri Transformers efsanesinin geçmişine götürecek. Bu ay vizyona girecek The Last Knight için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount, filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Transformers: The Last Knight'ın başrolünü dördüncü filmde seriye dahil olan Mark Wahlberg üstlenecek. Transformerslar ile insanların savaş halinde olduğu bir dünyada geçen filmde, Wahlberg tarafından canlandırılan Cade Yeager dünyayı kurtarmak için Transformerslar'ın dünyadaki gizli geçmişi ile ilgili gizemleri çözmek zorunda kalacak.

Yönetmenliğini bir kez daha Michael Bay'in üstlendiği yeni Transformers filminin başrollerinde Wahlberg'e Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Isabella Moner, Stanley Tucci ve John Turturro eşlik ediyor. Transformers: The Last Knight, 23 Haziran'da vizyona girecek.