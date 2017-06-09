Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transformers: The Last Knight'tan yeni fragman

Bu yazın en heyecanla beklenen filmleri arasında yer alan Transformers: The Last Knight'tan bir fragman daha yayınlandı. Başrolünü Mark Wahlberg'in üstlendiği film bu ay gösterime girecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
1
13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son yılların en başarılı film serileri arasında yer alan Transformers, bu yaz beşinci filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. Transformers: The Last Knight adını taşıyan beşinci film, bir yandan ana hikayeyi devam ettirirken bir yandan da izleyicileri Transformers efsanesinin geçmişine götürecek. Bu ay vizyona girecek The Last Knight için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount, filmden yeni bir fragman daha yayınladı.
Transformers: The Last Knight'ın başrolünü dördüncü filmde seriye dahil olan Mark Wahlberg üstlenecek. Transformerslar ile insanların savaş halinde olduğu bir dünyada geçen filmde, Wahlberg tarafından canlandırılan Cade Yeager dünyayı kurtarmak için Transformerslar'ın dünyadaki gizli geçmişi ile ilgili gizemleri çözmek zorunda kalacak.
Yönetmenliğini bir kez daha Michael Bay'in üstlendiği yeni Transformers filminin başrollerinde Wahlberg'e Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Isabella Moner, Stanley Tucci ve John Turturro eşlik ediyor. Transformers: The Last Knight, 23 Haziran'da vizyona girecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ceo-tr 2 yıl en beğenilen
ilk iki filmden sonrasını pek beğenemedim. git gide kötüye gidiyor sanki. tabi benim görüşüm. beğenen arkadaşlar illaki vardır.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ryan Gosling 2 yıl

şu robotların yüzlerini, çok değil biraz daha belirgin yapsalar, güzel olurdu sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERNEPTAH 2 yıl
Görsellk=Paris ama inşanlah filmi izledikten sonra Şırnağa dönmez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skyfall44 2 yıl
Arkadaşlarında dediği gibi şu ergen kizlar,çoluk çocuk olmasın bu filimde.Her seride illa kisacık shortlu bir kız olucak illa :) Filmin kalitesini düşürüyorlar bunlar yüzünden.Daha ciddi bir film olmalı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Çıksın bakalım sevdiğim bir seri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 2 yıl
ilk filmin üstüne koyamadı seri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 2 yıl
Böyle filmlerin en az 60 kare/saniye ile çekilmesi lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkprince 2 yıl
Kesinlikle bu filme imax'e gitmeyi düşünüyodum ama Sırf bunu yaptıkları için sinemaya gitmicem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muaz1984 2 yıl
Youtube de o kadar çok fragman, extended movie çıktı ki izleyecek sahne bırakmadılar boşuna gitmeyin sinemaya .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl
yine bir kız yine kahramanlık yine aşk, bıktım vallahi, zaten giden görsellik için gidiyor birde salakça ergen kız tavırları çekilmez :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 yıl
İlk film haricinde hepsi kötüydü. Michael Bay stabil bir şekilde her filmde rezillik çıtasını daha da yükseltiyor. Bol CGI ve sıfır kurguyla rezilliklerinin devamını diliyoruz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3355 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
transformers: the last knight, transformers ve
6 etiket daha transformers 5 sinema Hasbro Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Artırılmış gerçeklik şirketi, eski çalışanını teknolojisini çalmakla suçladı 2 yıl Tesla bütün süperşarj istasyonlarını güneş enerjisiyle besleyecek 2 yıl Raspberry Pi projeniz sanal bir madenciye dönüşebilir 2 yıl Black Panther filminden ilk fragman ve poster yayınlandı 2 yıl Game of Thrones'un yeni sezonunda bölüm süreleri uzuyor 2 yıl GoPro Fusion duyuruldu 2 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Teknoloji Gündemi ve Soru-Cevap 2 yıl İnsan beyni, hastaları görerek ve koklayarak algılayabiliyor 2 yıl Asus, Zenfone 4 serisini gelecek ay tanıtmayı planlıyor 2 yıl Intel'den Qualcomm ve Microsoft'a üstü kapalı uyarı! 2 yıl Essential Phone şimdiden 300 milyon dolar kazandı 2 yıl Engelli Samsung çalışanı şirket merkezinden 8.474 telefon çalarak 700 bin dolara sattı 2 yıl Çin'de Apple çalışanları kullanıcı verilerini satarken yakalandı 2 yıl Katar ulusal haber ajansının ardından Al Jazeera de hacklendi 2 yıl OnePlus 5'in ilk resmi görseli yayınlandı 2 yıl Otomobillerden ilham alan dizüstü bilgisayar: MSI Raider 2 yıl DonanımHaber ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği 2 yıl AirPods, tvOS 11 kullanan Apple TV ile otomatik olarak eşleşiyor 2 yıl PAYDAY 2 kısa bir süre için tamamen ücretsiz oldu 2 yıl OMTAS Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Transformers: The Last Knight'tan yeni fragman Sonraki Microsoft’un Türkiye’deki ilk mağaza içinde mağazası açıldı 2 yıl Microsoft’tan Direct Reality atağı 2 yıl Nvidia, HDR monitör etkinliğinde hile mi yaptı? 2 yıl Microsoft iş istasyonları için özel bir Windows 10 sürümü hazırlıyor 2 yıl Galaxy Note 8, Snapdragon 836 kullanan ilk telefon olabilir 2 yıl Nvidia’nın sanal madencilere özel sistemi ortaya çıktı 2 yıl iOS 11'le ses göstergesine de ayar geldi 2 yıl SoftBank, Boston Dynamics’i satın aldı 2 yıl Android O'nun 3. Geliştirici Önizlemesi yayınlandı 2 yıl 2018 Audi A8, 160 km/h hızla motor kapalı gidebilecek 2 yıl Bu bilgisayarın 8 tane ekran kartı var: ASRock H110 Pro BTC+ 2 yıl IBM, büyük sorunlara çözüm arayacak yapay zeka programı başlattı 2 yıl BlackBerry'den güvenli "bağlı araçlar" için yeni yazılım 2 yıl ASUS'dan Mavi Mağara Router "Blue Cave" ön inceleme 2 yıl Honda 2018 yılında 2 adet elektrikli araç satışa sunmayı planlıyor 2 yıl Yeni nesil Volkswagen Polo, 16 Haziran'da tanıtılıyor 2 yıl Mikro-LED ekranlı Apple Watch, 2018 başında piyasada olabilir 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 yine yaz sonlarında gelebilir 2 yıl Apple’ın çok özel ekran tamir aracı üçüncü taraf teknik servislere de geliyor 2 yıl Sony PlayStation VR satışları 1 milyonu aştı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim