TripAdvisor’un belirli bir mekâna ait taciz ile ilgili yorumları sildiği iddia ediliyor

Son dönemde taciz konusu ile ilgili özellikle Hollywood ağırlıklı haberlerin gündem olmaya başlaması çeşitli platformları da harekete geçirmişti. Bunlardan biri olan TripAdvisor, taciz iddialarının olduğu mekanları araştırarak işaretleme yapacağını ifade etmişti.

Çok ciddi iddialar var

Ne var ki platformun bu vaatleri pek icraata dökemediği görülüyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından ele alınan şikayetlere göre TripAdvisor, Meksika’daki bazı otellere ait taciz ve tecavüz konulu yorumları sildi. Bunun üzerine çok daha fazla kullanıcı benzer yorumlar yapmaya başladı.

Sözkonusu olaylar zinciri 2010 yılında başlıyor. Meksika’da eğitim gören ABD’li bir öğrencinin şüpheli ölümü sorasında başlayan araştırmalar sürecinde TripAdvisor’ın şikayetleri sildiği iddia ediliyor. Iberostar otelinde yaşanan şüpheli ölüm sonrasında bir öğrenci daha özel güvenlik görevlilerinin tecavüzüne uğruyor ve bunu da defalarca sitede dile getiriyor. Ne var ki kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle yorum siliniyor.

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2011 yılında aynı otelde bir öğrenci ve 2015 yılında bir kadın daha tecavüze uğruyor. Bunların yaptıkları yorumlar da site tarafından siliniyor. Şikayetlerin komisyona yansıması üzerine TripAdvisor bir açıklama yapmış ve o dönemde çok katı kurallar nedeniyle güvenilmeyen yorumların silindiğini ifade etmişti.

Yapılan araştırmalarda da sitede yorumları denetlemekle ve silmekle görevli moderatörlerin olduğu, kurallara göre yorumları inceleyerek sildikleri veya sakladıkları ifade ediliyor.

Bazı senatörler de konu ile ilgili komisyona gerekli itirazları yapmış durumda. Komisyon gönderilen verileri inceleyeceklerini ve tüketicinin yanıltılması yönünde bir davranış olup olmadığını tespit edeceklerini belirtti. Henüz komisyonun resmi bir inceleme başlatmadığı belirtiliyor.