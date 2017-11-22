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TripAdvisor’un belirli bir mekâna ait taciz ile ilgili yorumları sildiği iddia ediliyor

Son dönemin hassas konularından taciz olayları internet dünyasını da harekete geçirmiş durumda. Şikayetleri görmezden geldiği iddia edilen TripAdvisor ile ilgili inceleme başlatılabilir.
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde taciz konusu ile ilgili özellikle Hollywood ağırlıklı haberlerin gündem olmaya başlaması çeşitli platformları da harekete geçirmişti. Bunlardan biri olan TripAdvisor, taciz iddialarının olduğu mekanları araştırarak işaretleme yapacağını ifade etmişti.

Çok ciddi iddialar var

Ne var ki platformun bu vaatleri pek icraata dökemediği görülüyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından ele alınan şikayetlere göre TripAdvisor, Meksika’daki bazı otellere ait taciz ve tecavüz konulu yorumları sildi. Bunun üzerine çok daha fazla kullanıcı benzer yorumlar yapmaya başladı.

Sözkonusu olaylar zinciri 2010 yılında başlıyor. Meksika’da eğitim gören ABD’li bir öğrencinin şüpheli ölümü sorasında başlayan araştırmalar sürecinde TripAdvisor’ın şikayetleri sildiği iddia ediliyor. Iberostar otelinde yaşanan şüpheli ölüm sonrasında bir öğrenci daha özel güvenlik görevlilerinin tecavüzüne uğruyor ve bunu da defalarca sitede dile getiriyor. Ne var ki kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle yorum siliniyor.

Ayrıca Bkz. "Misfit Command akıllı saati bir yıl şarj gerektirmiyor"

2011 yılında aynı otelde bir öğrenci ve 2015 yılında bir kadın daha tecavüze uğruyor. Bunların yaptıkları yorumlar da site tarafından siliniyor. Şikayetlerin komisyona yansıması üzerine TripAdvisor bir açıklama yapmış ve o dönemde çok katı kurallar nedeniyle güvenilmeyen yorumların silindiğini ifade etmişti.

Yapılan araştırmalarda da sitede yorumları denetlemekle ve silmekle görevli moderatörlerin olduğu, kurallara göre yorumları inceleyerek sildikleri veya sakladıkları ifade ediliyor.

Bazı senatörler de konu ile ilgili komisyona gerekli itirazları yapmış durumda. Komisyon gönderilen verileri inceleyeceklerini ve tüketicinin yanıltılması yönünde bir davranış olup olmadığını tespit edeceklerini belirtti. Henüz komisyonun resmi bir inceleme başlatmadığı belirtiliyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/11/21/ftc-may-investigate-tripadvisor-isnt-yet/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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System32Deleted 1 yıl
Allahım Ya
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LambayaFunfDe 1 yıl
Ya olum siz kendiniz haber yazamıyonuz mu tek bir tane çeviri olmayan haber yok
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Mianfei 1 yıl LambayaFunfDe
LambayaFunfDe
Ya olum siz kendiniz haber yazamıyonuz mu tek bir tane çeviri olmayan haber yok

Bak şimdi moruq cüzi miktar gençlere veriyosun ingilicçeden trye çeviriyo editor yabion siteye koyuyo reklamida basiosn. Al sana profit moruq
1 Yanıt Yanıtla +1
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K_Spartakus 1 yıl
Ben booking kullanıyorum ve yorumlardan hiç şaşmadım
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kar98-k 1 yıl
Foursquare tercih ediyorum
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mehmedaltair 1 yıl
Yalnız şöyle bir durum da var işletmeye gıcık olup karalamak için yorumu yazsa kim nereden bilecek. O yüzden kararı doğru buldum. Peki gerçekten böyle bir durum olursa derseniz o konuda fikrim yok belki buradaki çekiliş ve bağış konuları gibi olayın resmi şikayeti belgesi vs. gösterilerek yorumlar orada kalabilir.
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12 Angry Men 1 yıl
Onu bunu bilmem ama tatile gideceğim zaman bu sitedeki yorumları okuyup öyle gidiyorum. Bugune kadar hiç pişman olmadım, bence harıka bir site.
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