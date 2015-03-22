Tron dünyasının sıradışı motosikleti satışa çıkıyor

Bilim kurgu sevenlerin Tron dünyasından hatırlayacağı lightcyle aracının bir kopyası 2 Mayıs tarihinde satışa çıkarılacak. Araba koleksiyoncusu Andrews ailesinin satışa sunacağı araç Tron dünyasında "lightcyle" adıyla anılan füturistik motosikletin replika bir kopyası.

2 Mayısta yapılacak açık arttırmada ise motorun 25 bin ile 40 bin dolar fiyat aralığında satılacağı söyleniyor.

*direk sürüş (direct drive) : otomatik vitesli araçlarda tork konvertör kullanmadan şansımanın tekerleklerle doğrudan bağlantı kurması

http://www.rmauctions.com/lots/lot.cfm?lot_id=1072889

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Aracın Andrews koleksiyonuna eklenmek için özel olarak yapıldığı açıklanırken aracın 96 Volt gücünde direk sürüş* özelliği sunan lityum bataryalı motora sahip olduğu da belirtildi. Motorun gaz kontrolü bilgisayar tarafından yapılırken sürüş koltuğu ise yerden yalnızca 72 cm yüksekliğe sahip. Aracın sadece bir kaç kez Andrews müzesi içerisinde kullanıldığı da detaylar arasında.