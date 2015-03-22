Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tron dünyasının sıradışı motosikleti satışa çıkıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,9b
1
24
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Tron dünyasının sıradışı motosikleti satışa çıkıyor
Bilim kurgu sevenlerin Tron dünyasından hatırlayacağı lightcyle aracının bir kopyası 2 Mayıs tarihinde satışa çıkarılacak. Araba koleksiyoncusu Andrews ailesinin satışa sunacağı araç Tron dünyasında "lightcyle" adıyla anılan füturistik motosikletin replika bir kopyası.

Aracın Andrews koleksiyonuna eklenmek için özel olarak yapıldığı açıklanırken aracın 96 Volt gücünde direk sürüş* özelliği sunan lityum bataryalı motora sahip olduğu da belirtildi. Motorun gaz kontrolü bilgisayar tarafından yapılırken sürüş koltuğu ise yerden yalnızca 72 cm yüksekliğe sahip. Aracın sadece bir kaç kez Andrews müzesi içerisinde kullanıldığı da detaylar arasında.

2 Mayısta yapılacak açık arttırmada ise motorun 25 bin ile 40 bin dolar fiyat aralığında satılacağı söyleniyor.
*direk sürüş (direct drive) : otomatik vitesli araçlarda tork konvertör kullanmadan şansımanın tekerleklerle doğrudan bağlantı kurması 
Tron dünyasının sıradışı motosikleti satışa çıkıyor
 

http://www.rmauctions.com/lots/lot.cfm?lot_id=1072889 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DubSteq 4 yıl en beğenilen
25-40bin dolar arası ucuz değil mi ?
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TEKİN 1881 4 yıl
Batmobile varken bunun yanına yaklaşılmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 4 yıl
param olsa kesin alırdım
ama yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 4 yıl
açık arttırma başlangıç fiyatı o sadece asıl değeri 200 000 dolar civarında olur büyük ihtimalle son satış fiyatından bahsediyorum yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Gereksiz ürün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schnitter 4 yıl
Bana ucuz geldi açıkcası özel koleksiyon bir motosiklet, o fiyattan satılacağını sanmıyorum daha yüksek olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 4 yıl
boyun ağrısına sebep olur bu ya, hiç keyifli değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 4 yıl
100km/s hızına yaklaşık 10,8 saniyede çıkıyor. O fiyata satılacağını zannetmiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osurgan 4 yıl
1000cc motorla aynı fiyat nerdeyse

sanmam o kadar ucuz olacağını
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 4 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

100km/s hızına yaklaşık 10,8 saniyede çıkıyor. O fiyata satılacağını zannetmiyorum.






1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Tek olduğu için çok daha fazla fiyata alan olacaktır.
Zira fiyat, özel yapım bir motor için çok ucuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLACK PRINCE 4 yıl
Güzellik bir bütünün sonucudur. Bunun için kolay görülmez, kolay varılmaz, kolay anlaşılmaz...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
porsche911gt2 4 yıl
bu, hayranları için ucuz ancak benim için pahalı bir motor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kisbet 4 yıl
Yok daha neler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +42 Bay Robot +38 sepulturgay +33 Askaparta +23 Wi Fi +22 frostburn +22 Johan Elmander +20 Mutlak.Sıfır +19 deoks +18 oly1786 +18
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5930 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, araba ve motosiklet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mac Üzerinden Çağrı Yapma ve Handoff "Handoff inceleme" 4 yıl Logitech G430 7.1 Oyuncu Kulaklığı inceleme videosu 4 yıl Yeni MacBook neler sunuyor, o fiyatıyla almaya değer mi ? Özel Video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim