Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Truecaller Chat deneme sürecine başladı

Truecaller uygulaması içerisinden artık arkadaşlarınızla sohbet edebileceksiniz. Trucaller Chat özelliği yakın zamanda ana uygulama içerisine eklenecek. Trucaller Chat neler sunuyor?
7 ay
2,7b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil platformların popüler numara tanıma ve çağrı engelleme uygulaması Truecaller, entegre bir sohbet özelliğini devreye alıyor. Kullanıcılar SMS haricinde de artık birbirleriyle sohbet edebilecekler.

Trucaller Chat neler sunuyor?

Trucaller Chat adındaki yeni özellik pazardaki diğer sohbet uygulamaları ile benzer fonksiyonlar sunuyor. Metin tabanlı sohbet, medya içeriklerinin paylaşımı, SMS ve sohbet arasında otomatik geçiş imkânı bunlar arasında. Görsellerden bir görüntülü görüşme fonksiyonunun olduğu da anlaşılıyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli geliştiriciden vahşi batı oyunu"

Truecaller Chat bunun haricinde farklı bir özellik daha sunuyor. Özellikle Asya kıtasında eleştiri konusu olan sahte haberlerin sohbet gruplarında yaygınlaşmasına karşı bir koruma aracı entegre edilmiş. Kullanıcılar sahte olduğunu düşündüğü bilgileri veya haberleri şikâyet edebiliyor.

Mobil dünyada belirli uygulamalar hakimiyet kurmuş durumda ve bunların arasında kendisine pay bulabilmek oldukça zor. Truecaller büyük kullanıcı kitlesinin bu noktada avantaj olabileceğini düşünüyor. Truecaller Chat özelliği hali hazırda Truecaller uygulamasının beta kullanıcılarına dağıtıma başladı. Google Play üzerinde güncellenmesinin ise yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

 

https://gadgets.ndtv.com/apps/news/truecaller-chat-with-spam-fake-news-protection-tool-launched-for-android-users-1926257 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Like a Sir 7 ay en beğenilen
Bizde yasaklı (en azından google play üzerinden ) olduğu için bizi ilgilendirmeyen haber
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ergenius 7 ay
Uygulama birden açılmamaya başladı ve markette bulamadım. Sebebini bilen var mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 7 ay
Bu uygulamayı tek kullanma amacım bilinmeyen numaraları bulması. Diğer özelliklerle gereksiz yere şişiriyorlar uygulamayı. Bu yüzden alternatif uygulamaları da deniyorum şu aralar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParaMounT99229 7 ay
EKREM71 isimli şahıs sanırım telefon hiç kullanmıyor telefon mağazalarında engelli ve yasaklı program listesinde oldukça uzun bir zamandır. Şu haberleri lütfen işini bilen biri denetlesin artık YASAK olan bir şeyin REKLAMINI yapmak ne kadar mantıklı ?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 7 ay ParaMounT99229
Bunun listesi var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-4DFD5D6B3 7 ay
Aptoide'de olduğu için bizi hala ilgilendiren haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 7 ay en beğenilen
Bizde yasaklı (en azından google play üzerinden ) olduğu için bizi ilgilendirmeyen haber
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Apple A12 Bionic yonga seti mercek altında 7 ay Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmek üzere 7 ay 2.5 Gbps Ethernet yaygınlaşıyor 7 ay Facebook Messenger'a sesli komut desteği geliyor 7 ay 1 takipçimizle Güney Kore'ye, Samsung'un TV merkezine gidiyoruz 7 ay Binance CEO'su: "Güvenlik, kripto para borsaları için en temel iş" 7 ay Privacy Badger artık Google'ın sizi izlemesini de engelleyecek 7 ay Galaxy S10'un işlemcisi ikinci nesil yapay zeka ünitesine sahip olabilir 7 ay İki yeni atom altı parçacık tespit edildi 7 ay Lockheed Martin insan taşıyabilen ve tekrar kullanılabilir Ay’a gidecek uzay aracı prototipini tanıttı 7 ay Google'ın iki gün sonra tanıtacağı Pixel Slate isimli tableti sızdırıldı 7 ay 450 bin yıllık fosil dişler, Neandertal insanının evrimi hakkında ipuçları sunuyor 7 ay AMD yeni Ryzen Threadripper işlemcilerinin çıkış tarihini açıkladı 7 ay Akıllı telefon dünyasında son 1 hafta | Mobilite 7 ay Fortnite Mobile’ın iOS platformundaki geliri 200 günde 300 milyon doları aştı 7 ay Chrome Android minimum gereksinimler değişiyor, en az 32 milyon cihaz liste dışı kalabilir 7 ay Blockchain Sermaye Uzmanı:"Bitcoin ani bir düşüşe çok yakın" 7 ay Tencent oyunlarında yüz tanıma kullanarak yaş sınırını kontrol edecek 7 ay Monster'da Bu Hafta - FIFA 19 7 ay Microsoft, Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini hatalar nedeniyle geri çekti 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Truecaller Chat deneme sürecine başladı Sonraki Polestar 1 üretime ilk adımını attı 7 ay Venezuela da petro kullanımı zorunlu hale geliyor 7 ay Asphalt 9: Legends’a ilk güncelleme geldi 7 ay Çin'in Spotify'ı, ABD'de halka arz edilecek 7 ay Amazon, satıcılardan rüşvet alan çalışanın işine son verdi 7 ay Türk firma mezar taşlarında karekod devrini başlattı 7 ay Su damlası çentiği ile dikkat çeken Oppo F9 ülkemize de geldi 7 ay Evga’dan bütçe odaklı yeni anakart: B360 Micro Gaming 7 ay Google Pixel 3 XL tanıtımına sayılı günler kala Hong Kong’da satışa çıktı 7 ay Samsung Galaxy A6s'i, Xiaomi telefonları üreten Wintech'in üreteceği doğrulandı 7 ay Coinbase başkan yardımcısı istifa etti 7 ay Okuduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olan yazı tipi geliştirildi 7 ay Google Drive uygulaması yeni Materyal Tasarım ile güncellendi 7 ay 2si1 | Çin'den tarihi Hack operasyonu 7 ay Nintendo'dan akıllı telefonlar için oynanabilir gameboy kılıfı 7 ay Facebook iOS için de lite versiyon üzerinde çalışmalar yürütüyor 7 ay Facebook hesap silme süresini 30 güne çıkardı 7 ay Akdeniz diyeti, depresyonun önlenmesine yardımcı olabilir 7 ay Google Haberler uygulamasına gece modu özelliği geliyor 7 ay En iyi Fortnite oyuncularına Galaxy Note 9 hediyesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim