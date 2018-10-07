Truecaller Chat deneme sürecine başladı

Mobil platformların popüler numara tanıma ve çağrı engelleme uygulaması Truecaller, entegre bir sohbet özelliğini devreye alıyor. Kullanıcılar SMS haricinde de artık birbirleriyle sohbet edebilecekler.

Trucaller Chat neler sunuyor?

Trucaller Chat adındaki yeni özellik pazardaki diğer sohbet uygulamaları ile benzer fonksiyonlar sunuyor. Metin tabanlı sohbet, medya içeriklerinin paylaşımı, SMS ve sohbet arasında otomatik geçiş imkânı bunlar arasında. Görsellerden bir görüntülü görüşme fonksiyonunun olduğu da anlaşılıyor.

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Truecaller Chat bunun haricinde farklı bir özellik daha sunuyor. Özellikle Asya kıtasında eleştiri konusu olan sahte haberlerin sohbet gruplarında yaygınlaşmasına karşı bir koruma aracı entegre edilmiş. Kullanıcılar sahte olduğunu düşündüğü bilgileri veya haberleri şikâyet edebiliyor.

Mobil dünyada belirli uygulamalar hakimiyet kurmuş durumda ve bunların arasında kendisine pay bulabilmek oldukça zor. Truecaller büyük kullanıcı kitlesinin bu noktada avantaj olabileceğini düşünüyor. Truecaller Chat özelliği hali hazırda Truecaller uygulamasının beta kullanıcılarına dağıtıma başladı. Google Play üzerinde güncellenmesinin ise yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.