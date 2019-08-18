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Trump hükümeti, Huawei'ye ABD'li şirketlerle çalışması için 90 günlük ek süre verecek

Çinli telekmonikasyon şirketi Huawei'nin ABD merkezli şirketlerle çalışma yasağı resmen başlamak üzereydi. Ancak gelen haberlere göre Trump hükümeti bu süreyi 90 gün daha uzatacak.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD'li şirketlerle çalışma yasağı getirilen Huawei'nin cezası önümüzdeki Pazartesi günü resmen başlıyordu. Ancak Reuters'ın yeni bir raporuna göre ABD Ticaret Bakanlığı bu süreyi daha da uzatacak.

Trump ve Xi Jinping görüşecek

Çin hükümetiyle ortak çalıştığı ve ajanlık faaliyetleri yaptığı ileri sürülen Huawei'nin ABD'li şirketlerle çalışması yasaklanmıştı. Her ne kadar bu karar birkaç ay önce alınmış olsa da önümüzdeki Pazartesi günü uygulamaya konacaktı. Ancak Reuters'ın haberine göre ABD Ticaret bakanlığı Huawei'nin ABD'li şirketlerle olan işbirliğini sürdürmesi için şirkete 90 günlük ek süre verileceği belirtiliyor.
Bu kararla birlikte 19 Ağustos'ta sona erecek olan anlaşma yenilenecek ve Çinli şirket mevcut telekominikasyon ağlarını sürdürmeye ve Huawei telefonlara yazılım güncellemeleri sağlamaya devam edebilecek. Sızan haberlere göre ise ABD başkanı Donald Trump ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ABD ve Huawei krizi ile ilgili görüşmek için tekrar bir araya gelecekleri yönünde. Bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı ise merakla bekleniyor.


https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-usa-license-exclusive-idUSKCN1V701U Yorum Yaz
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smart1978 5 dk.
Trump istedigini alacak gibi ...
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