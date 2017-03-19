Trump'ın ikinci seyahat yasağı kararnamesine teknoloji devleri sessiz kaldı

tel, Google, Microsoft, Apple, Facebook ve Twitter gibi ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sadece 1 hafta sonra nüfusunun büyük bölümü Müslümanlardan oluşan 7 ülke vatandaşlarının ABD’ye girişine yasak getiren kararnameyi imzalamış ve pek çok önemli isim ve kurumun tepkisine maruz kalmıştı. Bu tepkilerden belki de en dikkat çekici olanı Ingibi 97 teknoloji devinin Trump’ın yeni düzenlemesine karşı açılan davada, Trump’a karşı hazırladıkları bildiri olmuştu. Göçmenlerin ülke için önemli olduğunu ve bu hamlenin ülke güvenliğini sağlamak için en iyi yol olmadığını belirten şirketler mahkemeden yana taraf almışlardı.

Trump’ın seyahat yasağına ilişkin kararnamesi daha sonra federal yargıçlar tarafından askıya alınmış ve bir süreliğine bu konu gündemden kalkmıştı ancak yaklaşık 2 hafta önce Trump bu sefer ilk kararnameden farklı olarak Irak hariç diğer 6 ülkenin vatandaşlarının 3 ay boyunca ABD’ye girişini yasaklayan yeni kararnameyi imzaladı. Yeni kararnameye karşı Hawaii eyaleti tarafından açılan davaya yine teknoloji şirketlerinin büyük desteği vardı ancak bu kez mahkemeye sunulan bildiride sadece 58 şirketin imzası bulunuyordu.

Dev Şirketler Bu Defa Bildiriye İmza Atmadı

Facebook, Twitter, Apple, Intel, Google, Microsoft, eBay ve Nettflix gibi ilk seyahat yasağına karşı verilen bildiride imzası bulunan şirketler bu kez imza atmazken Airbnb, Lyft ve Dropbox yine bildiri altında imzası bulunan şirketler arasında yer aldı. Kişisel taksi uygulaması Uber ve dosya paylaşım şirketi Box imza atmamış olsalar da bulundukları tarafın değişmediğini dile getirirken diğer büyük şirketler bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Bildirinin yazarlarından avukat olan Robert Atkins ise şirketlerin mahkeme sistemi içerisinde hareket etmelerini ve imza sayısının artmasını beklediğini dile getirdi. Her ne kadar ikinci seyahat yasağı kararnamesi ilki kadar gündeme gelmese ve çok sayıda şirketin desteği almasa da federal mahkeme, kararnamenin yürütmesini durdurdu. Şimdi ilk seyahat kararnamesi temyiz mahkemesi tarafından da reddedilen Trump’ın bu kararı da temyize götürmesi bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-court-tech-idUSKBN16N07A