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Trump'ın ikinci seyahat yasağı kararnamesine teknoloji devleri sessiz kaldı

Ocak ayında imzaladığı seyahat yasağı kararnamesi yürürlükten kaldırılan Donald Trump, ikinci kez benzer bir kararname imzaladı ancak teknoloji devleri bu defa kararname karşıtı bildiriye imza atmadı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Trump'ın ikinci seyahat yasağı kararnamesine teknoloji devleri sessiz kaldı
 

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sadece 1 hafta sonra nüfusunun büyük bölümü Müslümanlardan oluşan 7 ülke vatandaşlarının ABD’ye girişine yasak getiren kararnameyi imzalamış ve pek çok önemli isim ve kurumun tepkisine maruz kalmıştı. Bu tepkilerden belki de en dikkat çekici olanı Intel, Google, Microsoft, Apple, Facebook ve Twitter gibi 97 teknoloji devininTrump’ın yeni düzenlemesine karşı açılan davada, Trump’a karşı hazırladıkları bildiri olmuştu. Göçmenlerin ülke için önemli olduğunu ve bu hamlenin ülke güvenliğini sağlamak için en iyi yol olmadığını belirten şirketler mahkemeden yana taraf almışlardı.

Trump’ın seyahat yasağına ilişkin kararnamesi daha sonra federal yargıçlar tarafından askıya alınmış ve bir süreliğine bu konu gündemden kalkmıştı ancak yaklaşık 2 hafta önce Trump bu sefer ilk kararnameden farklı olarak Irak hariç diğer 6 ülkenin vatandaşlarının 3 ay boyunca ABD’ye girişini yasaklayan yeni kararnameyi imzaladı. Yeni kararnameye karşı Hawaii eyaleti tarafından açılan davaya yine teknoloji şirketlerinin büyük desteği vardı ancak bu kez mahkemeye sunulan bildiride sadece 58 şirketin imzası bulunuyordu.

Dev Şirketler Bu Defa Bildiriye İmza Atmadı 

Facebook, Twitter, Apple, Intel, Google, Microsoft, eBay ve Nettflix gibi ilk seyahat yasağına karşı verilen bildiride imzası bulunan şirketler bu kez imza atmazken Airbnb, Lyft ve Dropbox yine bildiri altında imzası bulunan şirketler arasında yer aldı. Kişisel taksi uygulaması Uber ve dosya paylaşım şirketi Box imza atmamış olsalar da bulundukları tarafın değişmediğini dile getirirken diğer büyük şirketler bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Bildirinin yazarlarından avukat olan Robert Atkins ise şirketlerin mahkeme sistemi içerisinde hareket etmelerini ve imza sayısının artmasını beklediğini dile getirdi. Her ne kadar ikinci seyahat yasağı kararnamesi ilki kadar gündeme gelmese ve çok sayıda şirketin desteği almasa da federal mahkeme, kararnamenin yürütmesini durdurdu. Şimdi ilk seyahat kararnamesi temyiz mahkemesi tarafından da reddedilen Trump’ın bu kararı da temyize götürmesi bekleniyor.


http://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-court-tech-idUSKBN16N07A Yorum Yaz
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nefendim 2 yıl en beğenilen V4LKyR
İran, Sudan, Yemen, Libya ve Somali ve Suriye
Üstteki ülkeler yasağı devam eden ülkelerdir...
Edit: bu yorum deprem etkisi yaratmış; can kaybı varsa affola

İran, Sudan, Yemen, Libya ve Somali ve SuriyeÜstteki ülkeler yasağı devam eden ülkelerdir...Edit: bu yorum deprem etkisi yaratmış; can kaybı varsa affo...
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2 Yanıt Yanıtla +64
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revere 2 yıl Guest-84CA19B46
hydra1
Trump'da tam komedi adam amerika zaten göçmen ülkesi afrikalısından çinlisine kadar her ırktan insan var neyin atarını yapıyor ki

yapmak zorunda ! yoksa iç savaşa gidecek amerika.
her yıl amerikada beyazların işlediği suç yüzlerle ifade edilirken afirkalı zencilerin suçları 10 binlerde. beyaz zenci dövse haber olur. hapisaneye girse kimse destek olmaz. ama bir zenci beyaz dövse haber değeri yoktur! çünki siyonist medya , beyaz ırkı bitiremedi henüz.
hydra1Trump'da tam komedi adam amerika zaten göçmen ülkesi afrikalısından çinlisine kadar her ırktan insan var neyin atarını yapıyor ki
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nefendim 2 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`
nefendim


V4LKyR

Hayırdır sadece Irak'ı çıkarmış listeden?





Irak petrolleri vs olmasın sakın...?





NE İŞ?

Şu 6 ülkeyi neden yazmazlar anlamam...

Hangi ülkeler yasaklı şimdi?

Böyle editörlük olmaz; yazık ya..

Günlerdir bilinen bir haber olduğu için yazma gereği duymamış olabilir sorun editörde değil sende.

Buraya yazdığın kelimenin 1/4'ini Google'a yazsaydın o 6 ülkenin nüfus bilgilerine kadar ulaşırdın.

Komple bu konuya benzer bir konuyu/haberi de bulabilirdim. O zaman editör hiçbirşey yazmayıp, anladınız siz onu deseydi. Googlelayıp bulaydım.
Marquis-de-Sade`nefendimV4LKyRHayırdır sadece Irak'ı çıkarmış listeden?...
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DH Misafiri 2 yıl
Bu ülkelerden gelenlere yapılan muamele zaten çok farklıydı, her zaman. Yasalaşmamış olsa bile zaten girmeleri zordu, adam yasalaştırdı. Şirketleri ün karşı imzası da seçim zamanı iç piyasaya oynayan siyasetçi gibi, müşteriye oynamaktı bence. Aralarında gerçekten buna karşı çıkanlar olabilir ama yasa yokken zaten bu muameleler var.
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Jeopol 2 yıl
yine tatli su insancillari insan haklari diye itiraz etmeye baslamis.
trump ulkesi icin en dogrusunu yapiyor. niye terorist olarak gordugu ulkelerin insanini kendi ulkesine sokup huzurunu bozsun ki?
bakin turkiyeye suriyeliler girdi ne hale geldi ulke.
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axaxa 2 yıl
Keşke bizde de ağır vize şartları olsa.
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Marquis-de-Sade` 2 yıl nefendim
Öyle bir ifade kullansa dediğinize katılırdım ama zaten haber daha önce sitede yapılmış, bu sitede yapılmasa dahi herkes tarafından biliniyor her haber sitesi zamanında ele aldı bu haberi şimdi ise Trump'ın ikinci seyehat yasağı ele alınmış, daha önce haberi yapıldığı ve bilmeyen kalmadığı düşüncesiyle yazma gereği duymamış olabilir. Bunu sorun edip bu kadar yazı yazacağına dünyadan neden bu kadar habersiz kaldım diyebilirdin ya da bu kadar uzatmak yerine araştırıp bulabilirdin.
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nefendim 2 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`
Öyle bir ifade kullansa dediğinize katılırdım ama zaten haber daha önce sitede yapılmış, bu sitede yapılmasa dahi herkes tarafından biliniyor her haber sitesi zamanında ele aldı bu haberi şimdi ise Trump'ın ikinci seyehat yasağı ele alınmış, daha önce haberi yapıldığı ve bilmeyen kalmadığı düşüncesiyle yazma gereği duymamış olabilir. Bunu sorun edip bu kadar yazı yazacağına dünyadan neden bu kadar habersiz kaldım diyebilirdin ya da bu kadar uzatmak yerine araştırıp bulabilirdin.

Dediğine göre Barcelona gol attığında da işim vermek yerine geçen hafta gol atan oyuncu, bu sezon en çok gol atan oyuncu diye dolaylı anlatım yapılsın. Nasıl olsa geçen hafta ya da önceki haftalarda tüm sitelerde paylaşılmıştır o oyuncunun adı.
Siz editör olun ve bu haberi; Trump 2. Kararname çıkardı gibi tek cümlelik haber paylaşın, biz kararnamenin yayınlandığı siteyi bulup ordan ayrıntıları okuyalım.
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tahir40 2 yıl
Yakında bizim başganımız da böyle kararname imzalayacah!
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m_alone 2 yıl
Göçmen ucuz iş gücüdür, sermaye göçmeni sever. Göçmen göç ettiği ülkedeki durumu bildiği için mecazi tabirle it gibi çalışır. İşine dört elle sarılır.

Türkiyede suriyelilere vatandaşlık verilmesi nasıl can sıkıyorsa abd gibi kapitalizmin başkenti olan bir ülkede üniversite okumak için çocukluktan para biriktiren insanların olduğu bir ülkede, başka bir ülkeden üni mezunu olarak gelip abd de ciddi gelir sahibi olanları görmek abd vatandaşlarının canını sıkıyordur.

Empati yapalım misal doktorluk, türkiye doktor açığı olan bir ülke, bir ara yunan doktor alacaklar diye haberler çıkmıştı.

timeturk.com/...
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Ac1DBuRN 2 yıl
Referandum sonucuna göre bizim de o listeye girmemiz olası. 15 yıl önceye kadar Dış ilişkilerimizdeki "Sıfır sorun" politikamız yerini "hep sorunla" değiştirdiğine göre negatif her türlü listeye girmemiz normal olacaktır.
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Mianfei 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN
Referandum sonucuna göre bizim de o listeye girmemiz olası. 15 yıl önceye kadar Dış ilişkilerimizdeki "Sıfır sorun" politikamız yerini "hep sorunla" değiştirdiğine göre negatif her türlü listeye girmemiz normal olacaktır.

Zaten Amerikaya şu an bir Türk olarak girip çıkman çok zor. 20'ye yakın tanıdığım var. Amerikada okuma hakkı olan ve bunların yarısı, tatil vakti Türkiye'ye döndü. Şu an Amerika'ya geri alinmadilar :D Şaka gibi dimi ordaki görevlinin trumpcı olup olmamasına kalmış. Eğitim hakkı evrenseldir ve yasak tanımaz. İşler çığırından çıkıyor maalesef.
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MS4343 2 yıl
Şimdilik 5-6 ülke sanırım... Bakalım ilerde bizle de arası bozulup,biz Türklere'de yasak getirir mi?
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ardaq 2 yıl
her şey alışmayla ilgili. biz bu ülkede yok artık bu kadar da olmaz dediğimiz her şeye alıştık. amerikalılar da alışır.
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interwap 2 yıl
Kendi elemanları girmiştir ülkeye. Gerisi önemli değil.
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