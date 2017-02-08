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Trump’ın vergi tehditlerine karşı en güçlü otomobil üreticisi Tesla

Baum & Associates’ın araştırmasına göre Donald Trump, otomobil üreticilerine karşı yüksek gümrük vergileri uygularsa bu işten en az zarar gören firma Tesla olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Trump’ın vergi tehditlerine karşı en güçlü otomobil üreticisi Tesla

Donald Trump henüz başkanlık koltuğuna gelmeden çeşitli alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaları üretim tesislerini ABD’ye kaydırmaları konusunda uyarmış ve aksi takdirde %30’a varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklarını dile getirmişti. Bu uyarının ardından başta otomobil üreticileri olmak üzere birçok şirket ABD’ye yönelik yeni yatırımlarını duyurmaya başlamıştı.

Peki başkanlık koltuğuna oturduktan sonra da bu uyarılarına devam eden Trump, söylediği gibi yüksek gümrük vergileri uygularsa bu işten en az zarar otomobil üreticisi kim olur? Baum & Associates araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre bu sorunun cevabı Tesla.

ABD pazarında faaliyet gösteren otomobil üreticilerini araştıran şirket gümrük vergisinin etkilerini hesaplayabilmek adına iki şeyi inceledi: ABD’de üretilen araçlara hangi parçaların yurt dışından geldiğini ve vergi zammından sonra bu parçaların yeni fiyatlarının nasıl olacağı ile ABD pazarında satılan ancak yurt dışında üretilen otomobillerin vergi zammından sonra yeni fiyatlarının nasıl olacağı.

Araştırma sonucunda yayınlanan ve şirketlerin vergi zammından sonra kazançlarını korumak için ürettikleri her araç başına yapacakları ortalama zam sıralaması ise şu şekilde:

Trump’ın vergi tehditlerine karşı en güçlü otomobil üreticisi Tesla
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Beklendiği gibi en fazla zam yapacak şirketler araçların büyük çoğunluğunu ABD dışında üreten firmalardı. Zam sıralamasında İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover araç başına 17.000$’lık zamla listenin başına yerleşirken ABD’nin iki önemli otomobil üreticisi Ford ve General Motors sırasıyla araç başına 282$ ve 995$ zam yapmak durumunda kalacaklar.

En İstikrarlı Üretici Model S ile Tesla 

Listede dikkat çeken asıl nokta ise ürettiği arabaların hepsini Fremont, Kaliforniya tesisinde bir araya getiren Tesla’nın arabaları için hiç zam yapmayacağının öngörülüyor olması. Baum & Associates her ne kadar araç fiyatlarını istikrarlı tutmayı başaran tek otomobil üreticisinin Model S araçlarıyla Tesla olduğunu söylese de global pazara açılmak isteyen Tesla’nın hangi ülkelerden parça ithal edeceğini ve hangi ülkelere üretim tesisi kurmak zorunda kalacağı henüz belli olmadığı için Tesla’nın da vergi zammı durumunda araç fiyatlarını değiştirebileceğini de ekledi.

Şu an için Tesla’nın ürettiği bütün Model S arabaları Kaliforniya’da üretiliyor ve 2012’de Automotive News’in yayınladığı fotoğrafa göre arabalarda kullanılan parçaların nereden geldiği şu şekilde:

Trump’ın vergi tehditlerine karşı en güçlü otomobil üreticisi Tesla
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Automotive News’in ve Baum & Associates bir süre sonra Tesla’da dünya pazarında önemli bir oyuncu olmak isteyince gelen parçaların adresleri değişecek ayrıca şirketin araba bataryaları için Panasonic ile beraber işlettiği Gigafactory’de üretilen pil hücreleri, Tesla her ne kadar %95’inin ABD’de üretileceğini söylese de, şimdilik Panasonic tarafından ithal ediliyor bu hücrelerin maliyetinin ne olduğu ve Panasonic’le yapılan anlaşmaların detayları bilinmese de vergi zammı olması halinde ithal edilen bu pil hücrelerinin de maliyetlerinin değişeceği düşünülüyor.

Tabi bu bahsedilen ihtimallerin hepsi Trump’ın gümrük vergisini arttırması durumunda gerçekleşebilecek durumlar. Trump’ın kendisine uyan şirketlere teşekkür edip vergi zammı yapıp yapmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-06/land-rovers-seen-needing-17-000-price-hike-to-offset-border-tax Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ergenius 2 yıl en beğenilen
Pazar payını artırmak isteyen Tesla istemiş olmasın bunu
En az zarar görecek diye de başlık atılmış. Ne hortumu kanalizasyon bağladılar
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otakaraha 2 yıl
O zaman adı konsun artık: TESLA VERGİSİ
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mavizaman 2 yıl
zaten ona yontmuştur vergiyi başkan elektrikli araçların dünyasında bayraktar olmayı planlıyordur.
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sadri.abi 2 yıl
Adama diktatör diyen Yok
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lapatid 2 yıl
tesla=vestelin üretim yapanı
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babapars 2 yıl
Ne cok tesla haberi yapiliyo
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canvarol 2 yıl
Amerikanın Nazif Zorlusuymuş bu Elon Musk, yerli üretime indirim yerine yabancı markalara zam koyuyorlar:)
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faniseyler 2 yıl
Yerli yatırım ve üretime teşvik için bizede benzer vergi sistemi lazım. Tabi önce yerli üretim şart
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tekin-71 2 yıl
diss
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mokinto 2 yıl
Avrupa rövanşı alır. Japonlar ve Koreliler ne yapar o bilinmez.
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otakaraha 2 yıl
O zaman adı konsun artık: TESLA VERGİSİ
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Patren 2 yıl
Elon zaten reisçi, üstüne trump reis vergi indirimi yapar teslaya
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sniper23 2 yıl Patren
patren

Elon zaten reisçi, üstüne trump reis vergi indirimi yapar teslaya

%100 Yerli olduğunu unutmamak lazım
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