Trump’ın vergi tehditlerine karşı en güçlü otomobil üreticisi Tesla





Donald Trump henüz başkanlık koltuğuna gelmeden çeşitli alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaları üretim tesislerini ABD’ye kaydırmaları konusunda uyarmış ve aksi takdirde %30’a varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklarını dile getirmişti. Bu uyarının ardından başta otomobil üreticileri olmak üzere birçok şirket ABD’ye yönelik yeni yatırımlarını duyurmaya başlamıştı.

Peki başkanlık koltuğuna oturduktan sonra da bu uyarılarına devam eden Trump, söylediği gibi yüksek gümrük vergileri uygularsa bu işten en az zarar otomobil üreticisi kim olur? Baum & Associates araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre bu sorunun cevabı Tesla.

ABD pazarında faaliyet gösteren otomobil üreticilerini araştıran şirket gümrük vergisinin etkilerini hesaplayabilmek adına iki şeyi inceledi: ABD’de üretilen araçlara hangi parçaların yurt dışından geldiğini ve vergi zammından sonra bu parçaların yeni fiyatlarının nasıl olacağı ile ABD pazarında satılan ancak yurt dışında üretilen otomobillerin vergi zammından sonra yeni fiyatlarının nasıl olacağı.

Araştırma sonucunda yayınlanan ve şirketlerin vergi zammından sonra kazançlarını korumak için ürettikleri her araç başına yapacakları ortalama zam sıralaması ise şu şekilde:

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Beklendiği gibi en fazla zam yapacak şirketler araçların büyük çoğunluğunu ABD dışında üreten firmalardı. Zam sıralamasında İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover araç başına 17.000$’lık zamla listenin başına yerleşirken ABD’nin iki önemli otomobil üreticisi Ford ve General Motors sırasıyla araç başına 282$ ve 995$ zam yapmak durumunda kalacaklar.

En İstikrarlı Üretici Model S ile Tesla

Listede dikkat çeken asıl nokta ise ürettiği arabaların hepsini Fremont, Kaliforniya tesisinde bir araya getiren Tesla’nın arabaları için hiç zam yapmayacağının öngörülüyor olması. Baum & Associates her ne kadar araç fiyatlarını istikrarlı tutmayı başaran tek otomobil üreticisinin Model S araçlarıyla Tesla olduğunu söylese de global pazara açılmak isteyen Tesla’nın hangi ülkelerden parça ithal edeceğini ve hangi ülkelere üretim tesisi kurmak zorunda kalacağı henüz belli olmadığı için Tesla’nın da vergi zammı durumunda araç fiyatlarını değiştirebileceğini de ekledi.

Şu an için Tesla’nın ürettiği bütün Model S arabaları Kaliforniya’da üretiliyor ve 2012’de Automotive News’in yayınladığı fotoğrafa göre arabalarda kullanılan parçaların nereden geldiği şu şekilde:

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Automotive News’in ve Baum & Associates bir süre sonra Tesla’da dünya pazarında önemli bir oyuncu olmak isteyince gelen parçaların adresleri değişecek ayrıca şirketin araba bataryaları için Panasonic ile beraber işlettiği Gigafactory’de üretilen pil hücreleri, Tesla her ne kadar %95’inin ABD’de üretileceğini söylese de, şimdilik Panasonic tarafından ithal ediliyor bu hücrelerin maliyetinin ne olduğu ve Panasonic’le yapılan anlaşmaların detayları bilinmese de vergi zammı olması halinde ithal edilen bu pil hücrelerinin de maliyetlerinin değişeceği düşünülüyor.

Tabi bu bahsedilen ihtimallerin hepsi Trump’ın gümrük vergisini arttırması durumunda gerçekleşebilecek durumlar. Trump’ın kendisine uyan şirketlere teşekkür edip vergi zammı yapıp yapmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-06/land-rovers-seen-needing-17-000-price-hike-to-offset-border-tax