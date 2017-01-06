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Trump'tan Toyota'ya uyarı: Ya ABD'de üret ya da yüksek vergilere hazır ol!

Daha önce General Motors ‘u uyaran ve Ford’un da Meksika’da üretim yapmaktan vazgeçmesini sağlayan Donald Trump, şimdi de Meksika'da yeni fabrika açmayı planlayan Toyota'yı uyardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
20,6b
1
66
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Trump'tan Toyota'ya uyarı: Ya ABD'de üret ya da yüksek vergilere hazır ol!
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Amerikan otomobil üreticilerinin ülke kaynaklarını kullanarak, kendi ülkelerinde istihdam yaratmasını isteyen Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ülkenin en çok otomobil satan şirketi General Motors’a kişisel Twitter hesabı üzerinden şirketin Meksika’da ürettiği Chevy Cruze modelinin ABD’deki satıcılara vergi ödenmeden gönderildiğinden bahsetmiş ve ‘’Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde.’’ uyarısında bulunmuştu. Tweet’in ardından General Motors’un hisseleri %1 değer kaybetmiş ve şirket yaklaşık 250 milyon dolarlık bir zarara uğramıştı.

Bu gelişmelerin ardından sıranın kendisine gelmesinden çekinen Ford, Meksika’da yapmayı planladığı 1.6 milyar dolarlık yatırımdan vazgeçmiş ve Michigan eyaletinde 700 milyon dolarlık bir yatırım yaparak elektrikli ve otomatik pilotlu araçlar üreteceğini açıklamıştı.

Şimdi hedef Toyota

Trump dün attığı tweet ile bu sefer Amerikan şirketlerine değil Japon otomotiv devi Toyota’ya uyarıda bulundu. General Motors ve Ford’dun ardından satış rakamlarıyla ABD’de 3. sırada bulunan Toyota, 2015 yılından beri planladığı yatırımla Meksika’da 1 milyar dolarlık yatırım yapıp fabrika açarak yılda 200.000 adet Corolla model aracı ABD’ye satmayı umuyordu. Buna karşı çıkan Trump ise yine aynı şekilde Twitter’da "Tesisleri Amerika’da kur ya da yüksek sınır vergisi öde" çağrısında bulundu.

Tweet’in ardından hisseleri New York borsasında %0.7 değer kaybeden Toyota’dan ise ılımlı bir açıklama geldi. ABD’de halihazırda 10 üretim tesisi bulunduğunu hatırlatan şirket, tüketicilerin ve otomotiv endüstrisinin yararına olacak şekilde Trump yönetimi ile anlaşabileceklerini ve Meksika’daki tesisin ABD’deki istihdamı etkilemeyeceğini açıkladı.

Eğer Toyota  Trump'ın çağrısına uyup üretim tesisini Amerika'ya taşırsa Donald Trump daha başkanlık koltuğuna oturmadan toplamda 2.6 milyar dolarlık bir yatırımın ABD'de kullanılmasını sağlamış olacak.

http://www.ibtimes.co.uk/donald-trump-says-toyota-will-face-big-border-tax-cars-built-mexico-us-market-1599606?utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=/rss/news_republic/technology Yorum Yaz
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muallim_25 2 yıl en beğenilen
Bizim ülkemizde böyle bir durumu VW ne uygulamaya kalsak... Buna karşı çıkacak fanboylar hiçde azınsanmayacak oranda olacaktır... Babalarının şirketi ya 😬😬
2 Yanıt Yanıtla +110
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AAABBBTR42 2 yıl
Aynı şeyi erdoğan dese ''diktatör'' ''üretim özgürlüğüne karışamazsın'' diye saçmalayacaklar, helal tramp moduna geçmiş.
Savunma sanayiinden laf açıldığında ''ama motor, %100 değil ki, benanahH'' diyenler de aynı tipler.
Bana reisini söyle sana milliyetini söyleyim
Aynı şeyi erdoğan dese ''diktatör'' ''üretim özgürlüğüne karışamazsın'' diye saçmalayacaklar, helal tramp moduna geçmiş.Savunma sanayiinden laf açıldığınd...
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7 Yanıt Yanıtla +84
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Mand1ra_Hekimi 2 yıl
Helal olsun adama ülkesini düşünüyor zaten yeterince amerikalı firma var toyotaya ihtiyacı yok
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loki17 2 yıl
Bu adam geride yaşıyor bütün dünya sanayi 4.0 a geçmek isterken bu hala vasifsiz istihdamin peşinde
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Kaiser75 2 yıl
Amerika'nın reisi! Meksika sınırına duvar ördürtecekmiş. Demek ki sınır vergisi tehditlerine kulak asmayan olursa bu seferde duvarı engel olarak gösterecek
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Kaiser75 2 yıl
Amerika'nın reisinin hali ve tavrını birine benzetiyorum.
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Experimentation 2 yıl
bizim ülkenin vw'e yapamadığını yapmışlar helal olsun
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manisa_tr 2 yıl
yemez
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shadowtr 2 yıl
Trump abdyi çok fena patlatacak ya hadi hayırlısı.
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DH Misafiri 2 yıl
bazıları uçmuş otomobile zaten %200e dayanan oranlarda vergi ödediğimizin farkında bile değiller herhalde.
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DH Misafiri 2 yıl
Ohh ne guzel gelsin paralar,Apple da irlandada dusuk vergiden yararlanip paralari indirirsin hep siz kazanin
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tarkolar 2 yıl
sakin gençler hemen herkes siyasete atılmış bir arkadaşın yorumunu tebrik ettim
adamların ülke nüfusu seninkinin 4 katı ve alım gücü de bu şekilde. Sen şimdi bu ülkeye yapacağın satışı dikkate almaz mısın ?
Türkiyenin tüm bütçesinin 4 te 1 i civarlarında bütçeye sahip bir şirkete türkiye gel burada üret mi desin ?
Türkiyenin tüm bütçesinin 5 katını abd sadece savunma sanayine harcıyor. Senin bütçenin kaç katını idare ediyor firmalar sana aynı tepkiyi verir mi yada gülüp geçer mi ?
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mcebi001 2 yıl
Önümüzdeki yıllarda olay buna dönecek bence şirketler para için maliyeti düşük ülkelere kaçıyor Çin gibi ,ama şirketler daha fazla kazanacak diye ülkeler çökmeye başladı ..ileriki zamanlarda tıpış tıpış ülkelerine geri dönecekler buda yetmeyecek Çin Hindistan Türkiye Brezilya gibi ülkelere ithalat kotası koyacaklar dolayısıyla küreselleşme bitip guruplasma olacak biz mesela sadece komşularımızla büyük alışverişler yapabilecegiz diğerleri bonus gibi olacak ....
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