Trump'tan Toyota'ya uyarı: Ya ABD'de üret ya da yüksek vergilere hazır ol!

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Amerikan otomobil üreticilerinin ülke kaynaklarını kullanarak, kendi ülkelerinde istihdam yaratmasını isteyen Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ülkenin en çok otomobil satan şirketi General Motors’a kişisel Twitter hesabı üzerinden şirketin Meksika’da ürettiği Chevy Cruze modelinin ABD’deki satıcılara vergi ödenmeden gönderildiğinden bahsetmiş ve ‘’Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde.’’ uyarısında bulunmuştu. Tweet’in ardından General Motors’un hisseleri %1 değer kaybetmiş ve şirket yaklaşık 250 milyon dolarlık bir zarara uğramıştı.

Bu gelişmelerin ardından sıranın kendisine gelmesinden çekinen Ford, Meksika’da yapmayı planladığı 1.6 milyar dolarlık yatırımdan vazgeçmiş ve Michigan eyaletinde 700 milyon dolarlık bir yatırım yaparak elektrikli ve otomatik pilotlu araçlar üreteceğini açıklamıştı.

Şimdi hedef Toyota

Trump dün attığı tweet ile bu sefer Amerikan şirketlerine değil Japon otomotiv devi Toyota’ya uyarıda bulundu. General Motors ve Ford’dun ardından satış rakamlarıyla ABD’de 3. sırada bulunan Toyota, 2015 yılından beri planladığı yatırımla Meksika’da 1 milyar dolarlık yatırım yapıp fabrika açarak yılda 200.000 adet Corolla model aracı ABD’ye satmayı umuyordu. Buna karşı çıkan Trump ise yine aynı şekilde Twitter’da "Tesisleri Amerika’da kur ya da yüksek sınır vergisi öde" çağrısında bulundu.

Tweet’in ardından hisseleri New York borsasında %0.7 değer kaybeden Toyota’dan ise ılımlı bir açıklama geldi. ABD’de halihazırda 10 üretim tesisi bulunduğunu hatırlatan şirket, tüketicilerin ve otomotiv endüstrisinin yararına olacak şekilde Trump yönetimi ile anlaşabileceklerini ve Meksika’daki tesisin ABD’deki istihdamı etkilemeyeceğini açıkladı.

Eğer Toyota Trump'ın çağrısına uyup üretim tesisini Amerika'ya taşırsa Donald Trump daha başkanlık koltuğuna oturmadan toplamda 2.6 milyar dolarlık bir yatırımın ABD'de kullanılmasını sağlamış olacak.

http://www.ibtimes.co.uk/donald-trump-says-toyota-will-face-big-border-tax-cars-built-mexico-us-market-1599606?utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=/rss/news_republic/technology