Tüplü televizyonlar için HDMI dönüştürücü: Analogue DAC

Bir dönem evimizden eksik olmayan ve tüplü televizyon olarak adlandırdığımız kalın gövdeli televizyon modelleri yerini LCD veya LED ekranlı ince televizyonlara bırakmış durumda. Bununla birlikte tüplü televizyonlarda halen önemli bir kullanım alanı mevcut. Analogue bunu göz önüne alarak bir dönüştürücü hazırlamış.

Analogue DAC özellikleri ve fiyatı

Analogue DAC adındaki dönüştürücü HDMI çıktısını alarak RGB, komponent, S-video, analog ses ve kompozit sinyallere çeviriyor. Dönüştürücü firmanın modern Retro konsollarındaki sonradan programlanabilir bir işlemci – FPGA kullanıyor. PAL ve NTSC sinyalleri çevrilebilirken pek çok RGB versiyonuna da uyumlu. Bu sinyallerin daha çok Sony PVM ve BVM monitörleri ile uyumlu olduğu ifade ediliyor.

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Sony PVM ve BVM monitörlere özellikle Retro oyun tutkunlarının ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Çok keskin ve doğru renkler sunan bu monitörler daha çok güvenlik, prodüksiyon, medikal gibi alanlarda popülerdi. Son dönemde bazı monitörler OLED ekran teknolojisi de sunuyordu.

Analogue DAC elinde HDMI çıkışlı Retro konsol olan ancak modern televizyonlarda sinyal düşüklüğü veya gecikme yaşayan kullanıcılara hitap ediyor. Böylece Sony modelleri başta olmak üzere tüplü ekranlarda daha canlı görüntülerle Retro konsollar oynanabilecek. Analogue DAC dönüştürücü 79$ fiyat etiketi ile gelecek yıl piyasada olacak.