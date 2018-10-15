Türk Hava Yolları tarihi uçuşa özel bir klip yayınladı

Türk Hava Yolları(THY), 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali(Teknofest) kapsamında Türk Yıldızları ile tarihi bir uçuşa imza atmıştı.

Seyircilere görsel bir şölen yaşatarak, organizasyonda renkli dakikaların yaşanmasını sağlayan gösteriye, THY, Boeing 777 tipi uçakla katılırken, Türk Yıldızları 7 adet NF-5 200 jetiyle eşlik etmişti.

THY, Türk Yıldızları ile gerçekleştirmiş olduğu tarihi uçuşun görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınlamış olduğu kliple ölümsüzleştirdi.

Türk Hava Yolları’nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi, "Hiç uçmadığımız gibi uçtuk, Türk Yıldızları ile Teknofest kapsamında gökyüzüne iz bıraktık.”