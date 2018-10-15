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Türk Hava Yolları tarihi uçuşa özel bir klip yayınladı

Türk Hava Yolları(THY), 21 Eylül tarihinde Teknofest'de Türk Yıldızları ile gerçekleştirmiş olduğu uçuşun görüntülerinden oluşan bir video klibi yayınladı. Detaylar haberimizde.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
6,1b
1
21
havacılık
Zeynep Yolcu
Yazar
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Türk Hava Yolları tarihi uçuşa özel bir klip yayınladı
 
Türk Hava Yolları(THY), 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali(Teknofest) kapsamında Türk Yıldızları ile tarihi bir uçuşa imza atmıştı.
Seyircilere görsel bir şölen yaşatarak, organizasyonda renkli dakikaların yaşanmasını sağlayan gösteriye, THY, Boeing 777 tipi uçakla katılırken, Türk Yıldızları 7 adet NF-5 200 jetiyle eşlik etmişti.
THY, Türk Yıldızları ile gerçekleştirmiş olduğu tarihi uçuşun görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınlamış olduğu kliple ölümsüzleştirdi.
Türk Hava Yolları’nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi, "Hiç uçmadığımız gibi uçtuk, Türk Yıldızları ile Teknofest kapsamında gökyüzüne iz bıraktık.”
 

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kebimeva 7 ay en beğenilen
Belki kullandığımız uçaklar bize ait değil ama uçmak en çok bize yakışıyor..
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danner 7 ay
Duygulandım lan. Bir hoş oldum.
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itachi237 7 ay
Hala ölmeyen vatan millet sevgisini körükleyen bir video olmuş. İzlerken duygulandım. Bazı arkadaşlar havalimanı şöyle böyle yada uçan uçakları biz üretmiyoruz vs diyebilir haklılar da. Ama bizim ülkemizin durumu böyle diye gururlanmamak yanlış. "Çok iyiyiz en iyi Türkiye, Osmanlı." diye düşünmekten çok "Daha iyi olmalıyız, bu ülkeyi daha ileriye taşımalıyız. " diye düşünmeliyiz.
Yeri gelmişken bırakıyım belki birileri hala benim gibi hissediyordur.
Hala ölmeyen vatan millet sevgisini körükleyen bir video olmuş. İzlerken duygulandım. Bazı arkadaşlar havalimanı şöyle böyle yada uçan uçakları biz üretmiyoruz...
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deniz_sea 7 ay
İnşallah özelleştirme bahanesi ise satılmazsın THY.....
Video çok güzel olmuş...
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sniper23 7 ay deniz_sea
Boşuna varlık fonuna almadılar.

Katar'ın verdiği paraların karşılığında THY'nin verildiği iddia ediliyordu. Artık nedir bilinmez.
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Portraitclub 7 ay
Güzel olmuş özellikle Boğaz’ın üzerinden geçmeleri en çok orası hoşuma gitti. Gurur verici bir şey
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itachi237 7 ay
Hala ölmeyen vatan millet sevgisini körükleyen bir video olmuş. İzlerken duygulandım. Bazı arkadaşlar havalimanı şöyle böyle yada uçan uçakları biz üretmiyoruz vs diyebilir haklılar da. Ama bizim ülkemizin durumu böyle diye gururlanmamak yanlış. "Çok iyiyiz en iyi Türkiye, Osmanlı." diye düşünmekten çok "Daha iyi olmalıyız, bu ülkeyi daha ileriye taşımalıyız. " diye düşünmeliyiz.
Yeri gelmişken bırakıyım belki birileri hala benim gibi hissediyordur.
1 Yanıt Yanıtla +4
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HIGHER 7 ay itachi237
İleri Marşı müthiş ya, fps oyun oynarken arkada açıyordum
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ThePscho 7 ay
Yakında Katar Hava Yolları olur.
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Rachsuchtig 7 ay ThePscho
Ya bir boş yapma be.
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ankara06ankara 7 ay
Aptalca bir konu başlığı ve içeriği.
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kebimeva 7 ay en beğenilen
Belki kullandığımız uçaklar bize ait değil ama uçmak en çok bize yakışıyor..
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OverClocK1ng 7 ay
Zeynep Hanım! Klip yayınlandı demişsiniz. Detaylar haberimizde demişsiniz, güzel.
Klip nerede?
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WB 7 ay
Birilerini ziplatmistir gene bu..
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danner 7 ay
Duygulandım lan. Bir hoş oldum.
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axiprens 7 ay
21 ekim ?
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