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Türk Silahlı Kuvvetleri’nden PUBG uyarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), personeli için yayınladığı bilgilendirme yazısında PUBG’ye (PlayerUnknown's Battlegrounds) karşı uyarılarda bulundu. İşte detaylar:
2 ay
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58
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), personeli için yayınladığı bilgilendirme yazısında PUBG’ye (PlayerUnknown's Battlegrounds)karşı uyarılarda bulundu.

TSK içinde yayınlanan bilgilendirme yazısına göre teröristler, PUBG Mobile üzerinden istihbarat elde etmeye çalışıyor. Teröristler, TSK askerlerini oyun içerisinde arkadaş olarak ekliyor. Oyunda arkadaşlık kurduktan sonra istihbarat elde etmeye çalışıyorlar.

PUBG Mobile'da 2-4 kişilik takımlarla mücadele edilebiliyor. Takım olarak oynandığında sesli ve yazılı olarak iletişim kurulabiliyor. TSK, oyun içi iletişimde askerlerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kışlada akıllı telefon kullanmak yasak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde er ve erbaşların kışlada akıllı telefon kullanması yasak. Mehmetçiğin kışlada belirli koşullar ve saatlerde kullanabildiği cep telefonları oldukça basit özelliklere sahip. AskerCell’in kullanılabildiği telefonlara, beşi cep telefonu olmak üzere sadece yedi numara kaydedilebiliyor ve mesai saatlerinde ulaşılamıyor.



https://www.timeturk.com/tsk-dan-askerlere-pubg-uyarisi/haber-1049044 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Bütün rütbeliler akıllı telefon kullanıyor. Er erbaşa yasak. Madem güvenmiyorsun askere neden alıyorsun. Yasaklayacaksan hepsine yasakla. !!
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Galatas4ray 2 ay
2016 yılında Kayseride yaptım askerliği çarşıya çıkarken otobüsümüz patlatıldı 13 arkadaşım şehit oldu.Kantine bakanlardan bir asker bizim yan bölükte Pkk ile işbirliği yapıp bilgi sızdırmış.Zaten darbe girişiminden sonra hiç çarşına çıkamamıştık 15 temmuzdan patlamanın oldugu tarihe kadar çarşıya çıkmamıştık.Herkes bir heyecanla kaç ay aradan sonra çarşıya çıkacaz diye sevindik böyle bir olay olunca askerliğim bitene kadar çarşıya çıkamadım.
Kısa ve öz hainin nerden gelecegini bilemiyor insan rütbelide olabilir normal bir kadrolu askerde olabilir.Telefon yasak diyorlar ama herkes kullanıyor askere giden acemide dahi telefon oluyor.Yapabileceklerş tek şey baz istasyonundan belirli numaralara izin vermek.
2016 yılında Kayseride yaptım askerliği çarşıya çıkarken otobüsümüz patlatıldı 13 arkadaşım şehit oldu.Kantine bakanlardan bir asker bizim yan bölükte Pkk ile ...
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MustafaC53 2 ay
Çok mantıklı, asker kardeşim gaza gelip, biz aslında şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz diye lafa başlar sonu nereye gider Allah bilir. Yapılacak operasyonların tarihini bile kaçırır ağzında.
Bu tarz basit gibi görünen uyarılar çok etkilidir...
Ben askerdeyken askerin biri facebooktan izmirde yapılacak ve gemirlerin katılacağı eğitimin tarihini vermişti, yarın gidiyoruz heyooo tarzında. Sabahına Komodordan uyarı geldi.
Komodor ; baş kaptan filo komutanına denilir. Kara ve hava kuvvetlerindeki karşılığı alay komutanıdır.
Çok mantıklı, asker kardeşim gaza gelip, biz aslında şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz diye lafa başlar sonu nereye gider Allah bilir. Yapılacak operasyonların ta...
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Circassian81 2 ay
Askerde 2 3 tane arkadaşım var ne zaman Instagram'a girsem adamlar bi ton hikaye atmış ve canlı yayında oluyor ayrıca bir tane kız arkadaşımın sevgilisi de askerde onlarda sürekli konuşuyor nasıl iş anlamadım
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SaB0 2 ay
Konuyu ilk okuduğumda saçma bulmuştum.
Dün oynadığım esnada takımdaki iki oyuncunun askeri personel olması ve rahatça devreleri ve komutanları hakkındaki diyaloglarına şahit olana kadar. Tsk bence er’lerden çok rütbelilerin elinden almalı akıllı telefonları. Hele uzmanlar yok mu adamlar resmen nokta yer tespiti yapıyorlar, havalarını basmak için her eğitimde erlerin başında foto video paylaşıp duruyorlar..
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LorneMalvo 2 ay
Bizim bölük komutanı akıllı telefon konusunda takıntılı bir adamdı. Öyle ki geceleri telefonun Wifi'sini açıp, koğuş bölgesinde telefon patlatıyordu. Ancak kendisi de akıllı telefon kullanıyordu hatta tüm haberleşmesini Whatsapp üzerinden yapıyordu. Birisini kapalı alanda sigara içerken yakaladı diye disipline verdi ama kendisi odasında fosur fosur sigara içiyordu.
Bu ikiyüzlülük askeriyede bolca var. Oranın maaşlı personeli kurallara uymuyor, 6 ay askerliğini yapıp defolup gidecek adam ne kadar takar ki kuralları?
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hyrttnn 2 ay
pubg mobile oynarken takımıma gelen askerler münbiç op. konuşuyorlardi yani evet doğru karar. yetmez ama evet tüm akıllı telefon kullanan personel derhal cezalandırılmalı.
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Fulton 2 ay
Beyler tesadüf eseri dün gece bu oyunda lobiye Hakkari'den bir asker geldi. Ve TSK'ya gerçekten hak verdim bu uyarı konusunda.
Herifin yaşadığı şehir, oturduğu ilçe, ismini, komutanını falan epey duydum, bir ara komutanı geldi onla konuşmaları bile duyuldu. Ben konuşmadım bunlar 3 kişiydi arkadaşlarıyla girmişti. Hani bir de ben konuşup muhabbet kursam, biraz daha zorlasam herifin yerini elimle koymuş gibi bulurdum herhalde.
Böyle saçmalık olmaz, TSK haklı bu konuda.
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Rolnes 2 ay
''Askerlik yan gelip yatma yeri değildir'' demişlerdi... Devriye atan polisleri araç içerisinde oynarken defaatle gördüm. Dört kişilik ekiplerimi genelde askerler dolduruyor. Adam filanca dağda nöbetteyken İnstagram üzerinden canlı yayın açıyor. Bunu gördü bu gözler arkadaşlar daha ne diyeyim. Sonra çıkıp ''Adam gibi bir yıl askerliğimi yaptım, bedelli de neymiş be!'' diyip sözde erkeklik yapanlar da var. Şu yüce ocak, sayenizde bütün değerini yitirdi.
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scorpion20 2 ay
akıllı telefon yasak olmazsa zaten her türlü uygulamadan yapılabilirdi ki
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IhtiyarDelikanli 2 ay
savaşma seviş
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G3gg 2 ay
ulan iyi ki telefon yasak he bütün tsk Azar'da
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grafman09 2 ay
Bizim zamanımız da akıllı telefon yoktu, telefon görüşmesi belli noktadan, gözetim altında yapılırdı.. Telefonu olan çarşı iznine çıkarken alır geldiğinde bırakırdı.. ama farklı yerlerde terhis olana kadar verilmezdi telefon.. Devir değişti, güvenlik sıkıntısı daha çok olacaktır,, tedbir şart.
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