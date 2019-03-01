Türk Silahlı Kuvvetleri’nden PUBG uyarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), personeli için yayınladığı bilgilendirme yazısında PUBG’ye (PlayerUnknown's Battlegrounds)karşı uyarılarda bulundu.

TSK içinde yayınlanan bilgilendirme yazısına göre teröristler, PUBG Mobile üzerinden istihbarat elde etmeye çalışıyor. Teröristler, TSK askerlerini oyun içerisinde arkadaş olarak ekliyor. Oyunda arkadaşlık kurduktan sonra istihbarat elde etmeye çalışıyorlar.

PUBG Mobile'da 2-4 kişilik takımlarla mücadele edilebiliyor. Takım olarak oynandığında sesli ve yazılı olarak iletişim kurulabiliyor. TSK, oyun içi iletişimde askerlerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kışlada akıllı telefon kullanmak yasak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde er ve erbaşların kışlada akıllı telefon kullanması yasak. Mehmetçiğin kışlada belirli koşullar ve saatlerde kullanabildiği cep telefonları oldukça basit özelliklere sahip. AskerCell’in kullanılabildiği telefonlara, beşi cep telefonu olmak üzere sadece yedi numara kaydedilebiliyor ve mesai saatlerinde ulaşılamıyor.

https://www.timeturk.com/tsk-dan-askerlere-pubg-uyarisi/haber-1049044